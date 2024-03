TA: Chinese aandelenbeurzen beginnen te stabiliseren

De Chinese beurs doet nog niet echt mee op het mondiale beursfeestje. De Hang Seng-index staat YTD op -3%, de Shanghai Composite doet een plusje van 2%.

Overigens liggen de dieptepunten van begin dit jaar inmiddels ruim achter de Chinese aandelen. De Hang Seng staat alweer 12% boven haar januaribodem rond 14.794,16 punten. De Shanghai Composite index vormde het low begin februari rond 2.635 en is sindsdien met bijna 15% opgelopen.

Maar er zijn nog steeds problemen, bijvoorbeeld op de vastgoedmarkt. Daarnaast heeft China last van de naweeën van Covid, handelsconflicten, deflatie, inzakkende buitenlandse handel en gebrek aan vertrouwen.

Ik heb hier al eerder aangehaald dat de Chinese aandelenbeurzen voorzichtig aan de beterende hand zijn. Of in mijn technisch jargon: de Chinese aandelenbeurzen stampen de bodem aan.

Misschien vraagt u zich nu af wat u aan deze informatie heeft, aangezien u helemaal niet in China belegt en dat ook niet van plan bent. Bedenk dan dat China de op één na grootste economie ter wereld is. De verwachte economische groei in China van circa 4,5% zal dan ook niet aan ons voorbij gaan. Bovendien geeft de Chinese overheid een ultralange lening uit van omgerekend $139 miljard. De verwachting is dat de overheid miljarden in de economie wil pompen.

Deze keer beoordeel ik de Hang Seng-index, de China Shanghai Composite en de MSCI China-ETF.

Hang Seng-index maakt pas op de plaats

De Hang Seng is krachtig opgeveerd vanaf de bodem van november 2022 rond 14.597,31 punten. Het hogere low rond de januaribodem op14.794,16 punten geeft aan dat de verkoopdruk afneemt.

Er zijn echter nog twee belangrijke technische signalen die op rood staan:

De dalende trend is nog intact

De Hang Seng-index staat nog onder de 200-dagenlijn, die bovendien nog neerwaarts gericht is

Hoewel de horizontale steunniveaus stand weten te houden, is van structureel herstel geen sprake. Eerst moet de dalende trend verlaten worden.

Een opwaartse doorbraak door de weerstand rond 16.895,82-17.135,12 punten zou een verbetering opleveren. Hier liggen de toppen van respectievelijk 23 februari en 5 januari.

Meer dan een bleek voorjaarszonnetje is er nog niet in Hongkong.

China Shanghai Composite index verbetert iets

De China Shanghai Composite index komt er technisch iets beter bij te liggen:

Ten eerste is de steile dalende trend verlaten.

Bovendien kruipt de beursindex boven de 200-dagenlijn, zij het nog nipt

Als de Chinese beurs er ook in slaagt om de weerstand rond 3.089,77 punten (top van 24 november 2023) te doorbreken, treedt een nieuwe verbetering op. Daarna kan de index naar de top van augustus vorig jaar rond 3.322,13 punten. Van belang is dat steun 2.635,09 punten (bodem van 9 februari) weet stand te houden.

Technisch lijkt de ergste kou wel uit de lucht.

MSCI China ETF weet stand te houden

Op de L&G MSCI China ETF (ISIN: IE00BHBFDF83) trekt de kou uit de lucht. Het technisch profiel van de tracker verbetert nu de steile dalende trend (vanaf begin 2023) is verlaten. Voor verdere verbetering is het wachten op een uitbraak boven weerstand €13,26 (top van 23 november 2023). Na een doorbraak daarvan klaart het beeld op, en kan de koers naar de weerstand op €14,65 (top van 4 augustus 2023).

De steun ligt rond €11,25 (bodem van 2 februari). Overigens is het patroon met lagere toppen (vanaf 2021) nog niet gebroken.

Aangezien de de MSCI China ETF weer boven de koersbodem rond €11,70 (bodem van 20 maart 2020) kruipt, wordt wel de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Dit alles geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt iets afneemt.

De 200-dagenlijn is neerwaarts gericht en bovendien nog niet gepasseerd. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de MSCI China ETF de fase van underperformance nog niet achter zich heeft gelaten.