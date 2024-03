IEX Beleggersdag 2024: CEO's Unilever, Flow Traders en TKH

Zoals u al weet maken de CEO's van Unilever en TKH hun opwachting op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni. We kunnen nóg een interessante spreker bekend maken: niemand minder dan Mike Kuehnel, topman van Flow Traders. Voor beleggers is een gestaag oplopende markt ideaal, maar handelshuis Flow Traders doet juist goede zaken als de vlam in de pan slaat. Juist dát zorgt ervoor dat veel beleggers dit aandeel in portefeuille hebben: als bescherming tegen onzekere beurstijden. Gezien de populariteit van Flow Traders bij beleggers zijn we trots u te mogen melden dat we CEO Mike Kuehnel bereid hebben gevonden om het podium te betreden op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni 2024. Kuehnel is afkomstig uit Duitsland en hij staat nu precies een jaar aan het roer bij Flow Traders. Hiervoor was hij CFO bij het handelshuis. Bent u benieuwd naar zijn verhaal? Bestel dan snel een kaartje. De kaartverkoop gaat hard en de voorgaande edities van de IEX Beleggersdag waren al een tijdje van tevoren uitverkocht. De Beleggersdag vindt plaats in Theater Spant in Bussum. In een gevarieerd programma hoort u live van diverse CEO’s van Nederlandse beursfondsen wat hun plannen zijn, krijgt u tips van Nederlands beste beleggingsexperts en doet u in workshops nieuwe inhoudelijke kennis op waar u als belegger direct uw voordeel mee kunt doen. Ook CEO's Unilever en TKH komen spreken Naast Kuehnel geven ook Hein Schumacher, (CEO van Unilever) en Alexander van der Lof (CEO van TKH) acte de présence. Daarnaast zullen diverse beleggingsexperts u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. We noemen: Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk

Wouter Slot, senior analist bij Tostrams Group

Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe

Nico Bakker, technisch analist bij BNP Paribas

Peter Paul de Vries, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8

Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy

Hendrik Oude Nijhuis, medeoprichter Beterinbeleggen.nl

Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij SaxoAcademy De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder. De komende tijd wordt de line-up nog verder aangevuld, maar u kunt alvast verzekerd zijn van een plekje op de IEX Beleggerdag 2024 door via onderstaande link uw ticket(s) te reserveren. Wees er snel bij, want de capaciteit van Spant is beperkt en u profiteert nu nog van de vroegboekkorting! Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

