Cabka ziet flink herstel in omzet

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft in het vierde kwartaal van 2023 een significant herstel gezien in de omzet, maar de jaaromzet viel wel lager uit dan verwacht. Dat maakte het bedrijf, dat verpakkingen van plastic afval produceert, donderdag bekend.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet volgens voorlopige cijfers op kwartaalbasis met 35 procent tot 53 miljoen euro, waarmee de totale omzet in 2023 uitkwam op 197 miljoen euro. Dit is evenwel 6 procent minder dan een jaar eerder, toen een recordomzet van 209 miljoen euro werd geboekt.

Uiteindelijk viel de omzet daarmee 3 miljoen euro lager uit dan waar Cabka zelf rekening mee hield. Dit heeft volgens het bedrijf volledig te maken met de vertraging bij een nieuw klantenproject. Dit had ook een negatieve impact van 0,8 procent op de operationele EBITDA-marge in 2023.

De operationele EBITDA zal in 2023 zijn uitgekomen op 24,2 miljoen euro, terwijl de bijbehorende marge met 1,5 procentpunt steeg tot 12,3 procent.

Customized Solutions bleef volgens Cabka sterk presteren en groeide met 20 procent in 2023. Het positieve momentum hield in het vierde kwartaal aan, met enkele nieuw gelanceerde producten in samenwerking met partners CHEP, Continental en BMW. De Eco-tak groeide met 7 procent, na de afronding van een capaciteitsuitbreiding eerder in het jaar.

Cabka zegt nog wel last te houden van de hogere rentes, die hebben geleid tot het afbouwen van voorraden en minder investeringen van klanten in de eindmarkten. Dit resulteerde in een lagere vraag vanuit de markt en prijsdruk.

Op 20 maart komt Cabka met de volledige cijfers over 2023.