Bescheiden afterparty in het verschiet en zet Besi herstel voort?

De AEX-index gaat een fractioneel hogere opening tegemoet en zet daarmee het beursfeestje van dinsdag waarschijnlijk voort, maar wel met de handrem erop. De ietwat tegenvallende Amerikaanse inflatie kon beleggers gisteren niet van de wijs brengen en vandaag lijkt daar geen verandering in te komen.

Veel nieuws is er niet deze ochtend. Twee bedrijven plaatsten nieuwe aandelen: Envipco (producent van statiegeldmachines) en Lucas Bols (dat binnenkort de beurs zal verlaten vanwege de overname door Nolet). Verder meldde ArcelorMittal gisteren na sluiting van de beurs dat het ruim een kwart van de aandelen van de Franse buizenfabrikant Vallourec koopt, voor circa €955 miljoen.

Later deze ochtend wordt de industriële productie in de eurozone bekend gemaakt en daarmee hebben we het belangrijkste wel gehad.

Verder wordt het spannend of de chippers, en dan met name Besi, het herstel van dinsdag voortzetten. Het fonds werd gisteren getrakteerd op koersdoelverhogingen van Goldman Sachs en Morgan Stanley en vandaag trekt ook ABN Amro het koersdoel omhoog én zet de bank het aandeel op de kooplijst.

Volgens technisch analist Royce Tostrams is de technische schade voor de Nederlandse chipaandelen vooralsnog beperkt.

Chippers krijgen de volle laag, maar houden technische schade beperkt. Door: @RoyceTostrams https://t.co/HHGIS8M6C6 — IEX.nl (@IEXnl) March 13, 2024

Nikkei doet opnieuw stapje terug, veel tech in het groen

Het beeld in Azië was vannacht verdeeld. De Kospi-index in Zuid-Korea lag er goed bij, maar de Nikkei-index deed opnieuw een stapje terug. Eerder dit jaar werden nog recordstanden bereikt, maar nu het er naar uitziet dat het tijdperk van negatieve rentes waarschijnlijk op korte termijn ten einde zal zijn, staat de Nikkei onder druk. De afgelopen vijf dagen is de index met 4% onderuit gegaan.

China had twee gezichten: verlies in Shanghai, terwijl de techzware Hang Seng nog op het vorige slot wist te blijven.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: -0,3%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,7%

Hang Seng (Hongkong): -0,01%

Kospi (Zuid-Korea): +0,5%

De techaandelen lagen er overwegend goed bij. Samsung zat in de lift na berichten in de media dat het bedrijf nieuwe, snellere geheugenchips zou willen maken aan te haken bij de AI-trend. TSMC, een belangrijke leverancier aan Nvidia, profiteerde van de AI-fantasie naar aanleiding van de cijfers van Oracle.

Alibaba: -1%

Baidu: +1,8%

Prosus-deelneming Tencent: +0,3%

TSMC: +1,2%

Samsung +0,8%.

Wall Street sluit flink hoger ondanks tegenvallende inflatie

Wall Street had er dinsdag duidelijk zin in en liet zich niet van de wijs brengen door de hoger dan verwachte Amerikaanse inflatie. De S&P 500 steeg met 1,1% en vestigde zelfs een nieuw slotrecord van 5.175,27 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,6% hoger en de Nasdaq liep zelfs op met 1,5%.

Veel techbedrijven lagen er goed bij. Dit gold vooral voor Oracle (+11,7%), dat maandag nabeurs een sterke groei van de cloudactiviteiten in het afgelopen kwartaal meldde, dankzij AI. Nvidia, dat in de markt voor AI een sterke positie heeft, zag de koers met 7,2% opveren.

Op zijn zachtst gezegd ging het wat minder goed in de luchtvaart. De veiligheidsproblemen bij Boeing blijken nóg hardnekkiger dan verwacht en de levering van vliegtuigen loopt vertraging op. De koers van de vliegtuigbouwer daalde met 4,3%.

Een van de bedrijven die hier last van heeft is Southwest Airlines. Deze luchtvaartmaatschappij moet de outlook voor 2024 herzien en mogelijk ook banen schrappen omdat het concern minder kisten van Boeing krijgt geleverd dan gepland: 46 in plaats van 79. De koers kelderde hierop met 15%.

Verder was er overnamenieuws in de aluminiumsector. Alcoa neemt het Australische Alumina over voor ongeveer $2,2 miljard, waardoor een van de grootste bauxiet- en aluminiumoxideproducenten ter wereld ontstaat. De koers van Alcoa daalde met 2,3%.

'Sticky' Amerikaanse inflatie drukt de markten op de feiten

Alle ogen waren gericht op de nieuwe inflatiecijfers. Deze pakten wat hoger uit dan verwacht. In plaats van een pas op de plaats liep de inflatie op, van 3,1% naar 3,2% op jaarbasis. De kerninflatie (zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie) daalde licht van 3,9% naar 3,8%, maar de hoop was dat dit verder zou afnemen naar 3,7%.

De cijfers duiden er eensgezind op dat de strijd tegen de inflatie nog niet is gewonnen en dat het dus ook nog te vroeg is voor de Federal Reserve om de rente nu al te verlagen.

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group houden de financiële markten na dit cijfer nog altijd rekening met een eerste renteverlaging in juni, maar de kans hierop wordt wel ietsje lager ingeprijsd: 66%, tegen 70,8% vlak voordat het cijfer bekend werd gemaakt.

Dat de Federal Reserve op de eerstvolgende vergadering, over exact een week, nog niet overgaat tot een renteverlaging, lijkt een gelopen race: die kans wordt ingeschat op een welhaast Noord-Koreaans percentage van 99%.

De indicatoren:

De Europese beurzen sorteren voor op een iets hogere opening.

Azië lag er vannacht verdeeld bij

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt naar 13,84.

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0929 ten opzichte van de dollar.

Een horizontale streep bij de Nederlandse tienjaarsrente: 2,58% staat er op de borden. De Amerikaanse staat 1 basispuntje lager op 4,14%.

De goudprijs doet niet veel. Voor een troy ounce moet $2.159,79 worden betaald.

De olieprijzen staan ietsje hoger, maar het heeft niet veel om het lijf. Voor een vat WTI wordt nu $78,05 betaald en voor een vat Brent $82,36.

De bitcoin kent nog steeds maar één richting: omhoog. Vandaag komt er nog eens 2,2% bij op $72.713,72. Wie de munt gisteren had gekocht, had nu €1.544 kunnen cashen.

De AEX opent naar verwachting vlak tot iets hoger.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Eind deze week zijn er weer opnames voor een splinternieuwe IEX BeleggersPodcast. Zijn er prangende kwesties waar u vragen over heeft, dan kunt u deze stellen in de comments onder deze Voorbeurs of via Spotify. Misschien komt uw vraag dan aan de orde.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:08 Britse industriële productie onder druk

08:06 Licht hogere opening AEX voorzien

07:49 Zalando stelt nieuwe groeidoelen

07:22 Lucas Bols haalt 20 miljoen euro op

07:12 Verdeeld beeld in Azie

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

12 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

12 mrt ArcelorMittal neemt groot belang in Vallourec

12 mrt Wall Street sluit hoger

12 mrt Olieprijs daalt

12 mrt Wall Street stijgt

12 mrt Europese beurzen sluiten hoger

12 mrt Envipco plaatst nieuwe aandelen

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

ABN Amro zet Besi op de kooplijst en verhoogt het koersdoel van Arcadis flink:

Arcadis: naar €68,50 van €51,50 en kopen - ABN Amro Oddo

Besi: naar €170 van €50 en advies omhoog van houden naar kopen - ABN Amro Oddo

Agenda: industriële productie EU

Er valt vandaag niet veel te beleven. Naast de industriële productie van de EU en wat wekelijkse cijfers in de VS is de agenda leeg.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

11:00 uur: EU industriële productie januari

12:00 uur: VS hypotheekaanvragen - wekelijks

15:30 uur: VS olievoorraden - wekelijks

Morgen wordt het wat drukker. Dan openen Pharming en Basic-Fit voorbeurs de boeken en is na sluiting van Wall Street Adobe aan de beurt. Ook komt er nog een andere Amerikaanse graadmeter voor inflatie: de productentenprijzen.





IEX Beleggersdag met CEO's Unilever en TKH

Vrijdag 28 juni is het zover: de IEX Beleggersdag 2024 in theater Spant in Bussum! Een dag waarop u als lezer van IEX volop kennis en inspiratie kunt opdoen voor interessante beleggingskansen.



Binnenkort maken we nog meer namen bekend, maar we kunnen u nu alvast melden dat Hein Schumacher, CEO van Unilever en Alexander van der Lof, topman van TKH, hun opwachting zullen maken. Ook zullen diverse beleggingsexperts, onder wie Hildo Laman, hoofd van de IEX Beleggersdesk, u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.

De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.

De kaartverkoop is deze week van start gegaan. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

En dan nog dit...

ESG is minder hot

29 $SPX companies have cited the term "ESG" on earnings calls for Q4 2023, which is the lowest number since Q2 2019. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/8rm9oUTJgQ pic.twitter.com/kIA395WhIg — FactSet (@FactSet) March 11, 2024

Food for thought: als je niet gelooft in bitcoin kan je altijd nog in cacao beleggen

The explosion in #Cocoa prices is massive. ??

And not far from that in #Bitcoin over the past 12 months. ?? pic.twitter.com/9smTYIIzQm — jeroen blokland (@jsblokland) March 12, 2024

Au

In 2008 had Nederland 15 bedrijven in de Forbes top 1000.



Nu zijn het er 7, de hoogste op nummer 200.@mathijsbouman in het FD: “Symboolpolitiek heeft een hoge prijs”https://t.co/z6bqlbxSOw pic.twitter.com/EKz9K0hLyO — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) March 9, 2024



Grayscale wint twee maanden na de lancering van de bitcoin-ETF in de VS met overmacht:

Veel succes en vooral plezier vandaag!