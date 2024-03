TA: Kan de vastgoedsector bouwen aan verder herstel?

Bericht delen via:

De Europese vastgoedsector heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. Vanaf het moment dat de rentes in Europa gingen stijgen in 2022 zijn de koersen van de grote Europese vastgoedfondsen onder druk komen te staan.

Met de mogelijke rentedaling in het vooruitzicht durven vastgoedbeleggers voorzichtig weer in te stappen. Dalende rentetarieven betekenen namelijk vaak lagere financieringskosten voor vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Dit kan leiden tot goedkopere leningen, waardoor het aantrekkelijker wordt om vastgoed te financieren en projecten te ontwikkelen.

Daarnaast kan lagere rente de vraag naar vastgoed stimuleren. Lagere hypotheekrentetarieven kunnen bijvoorbeeld de vraag naar woningen vergroten, terwijl lagere rentelasten voor bedrijven de vraag naar commerciële ruimte kunnen stimuleren.

Euro Stoxx Sector Real Estate

Het beursgemiddelde van de grote Europese vastgoedfondsen wordt goed weergegeven in de Euro Stoxx Sector Real Estate index. Deze sectorindex heeft vanaf eind 2021 een sterk dalend koersverloop laten zien, waarbij veel terrein werd verloren.

Vorig jaar begon de index wat te consolideren en uiteindelijk is een eerste herstel ingezet. Hierbij brak de koers boven enkele oude toppen en de 200-dagenlijn. De afgelopen maanden is de koers even op adem gekomen.

De sectorindex is teruggezakt richting de voorgaande toppen, waarmee de voormalige weerstand wordt teruggetest als nieuwe steun. Wanneer de kortetermijn-correctieve fase wordt afgebroken, kan een nieuwe opgaande beweging vorm krijgen. Het volgende koersdoel ligt op 158 punten.



De sector lijkt dus klaar te staan voor verder herstel. Hoe staan de grote Nederlandse vastgoedfondsen er momenteel technisch voor? Ik bespreek hieronder enkele bekende fondsen.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is een internationaal vastgoedbedrijf, gefocust op winkelcentra. Het bedrijf beheert een portefeuille van hoogwaardige winkelcentra in stedelijke gebieden over de gehele wereld.

Het aandeel heeft een notering aan de Franse beurs en lijkt al wat vooruit te lopen op verder herstel van de sector. De koers heeft namelijk al een mooie stijging laten zien en weet na een korte adempauze de weg omhoog te hervatten. Een stijgende trend krijgt vorm met als koersdoel de top van begin 2023 rond €85.

Wereldhave

Wereldhave heeft de afgelopen maanden niet weten te overtuigen. Nadat de koers halverwege vorig jaar nog opwaarts leek uit te breken, is al snel een correctie opgetreden en is het aandeel teruggezakt naar de onderzijde van de ruime bandbreedte.

Het vastgoedfonds beweegt per saldo zijwaarts boven de steun rond €13,27, een niveau dat inmiddels meerdere keren is getest. Vanaf deze steun zien we ook nu weer wat herstel optreden.

We verwachten dan ook dat het neutrale koersverloop kan worden voortgezet en dat zodra de correctieve fase wordt afgebroken ook hogere niveaus kunnen worden opgezocht. We handhaven voorlopig ons koersdoel op de top van 2022 rond €18,69.

Eurocommercial Properties

Eurocommercial Properties bezit en beheert een portefeuille van winkelvastgoed, met de nadruk op winkelcentra. Het vastgoedfonds laat al sinds medio 2021 per saldo een neutraal koersverloop zien waarbij de koers rond €21 beweegt.

De afgelopen maanden is de koers teruggezakt richting de onderzijde van de bandbreedte. Vlak boven €19 ligt een steunzone waar de koers nu is aanbeland. De kans is groot dat het aandeel hier ook nu weer van kan herstellen.

Gezien het volatiele langetermijn-koersverloop is dit aandeel voorlopig alleen interessant voor speculanten die binnen de bandbreedte willen traden.