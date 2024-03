Kapitaal klotst tegen de plinten

Van alle kanten stroomt er kapitaal de aandelenmarkt in. Het geld klotst tegen de plinten, getuige de sterk oplopende moneyflowindicator van de Nederlandse beurs. In deze column bespreek ik twee voorbeelden daarvan.

Ten eerste valt op dat de Nederlandse aandelenbeurs wordt ondersteund door steeds hogere omzetten. De opwaartse trend van de moneyflow-indicator geeft aan dat er geld naar de markt toestroomt. Ook de huidige adempauze van de AEX is begeleid door een sterk oplopende geldstroomindicator (= moneyflow).

Ten tweede zien we hetzelfde fenomeen bij individuele fondsen, zoals ASML. De moneyflow van het fonds met de zwaarste weging in de AEX is zelfs tijdens de correcties niet gedaald. Dit bewijst enerzijds dat beleggers massaal blijven (bij-)kopen, ook op dips. Anderzijds geeft het aan dat er vers geld naar de markt toe stroomt.

Overigens geldt dit ook bij veel andere aandelen op de Nederlandse beurs, zoals ASMI, ABN Amro, Besi, Adyen, FlowTraders, KPN, NN Group, RELX, SBM Offshore en Van Lanschot Kempen.

Meer kopers dan verkopers

Het fenomeen geldstroom, zoals we dat meten met de moneyflowindicator, roept altijd veel vragen op. Vooral wanneer ik betoog dat er meer kopers dan verkopers zijn. "Hoe kan dat dat?", is dan de meest gestelde opmerking. "Tegenover één koper staat toch altijd maar één verkoper?" Dat klopt, maar dat is alleen zo tijdens het transactiemoment zelf. Maar voorafgaand aan dat moment kunnen wel twee of meer kopers staan te dringen om in te stappen.

En indien er maar één verkoper is, tegenover twee of meer kopers, dan zullen die laatste tegen elkaar moeten opbieden om het aandeel te kunnen bemachtigen.

Wellicht ten overvloede: tijdens de recente AEX-adempauze is er geen geld aan de Nederlandse aandelenbeurs onttrokken. Er is eerder het tegenovergestelde het geval: van alle kanten stroomt er kapitaal de aandelenmarkt in. Het geld klotst tegen de plinten.

Vandaag vergelijk ik het koersverloop van de AEX met dat van de moneyflowindicator van de Nederlandse beurs. Bovendien bekijk ik de geldstromen van ASML en ABN Amro aan de hand van de moneyflowindicator van die aandelen.

Zou u ook de geldstromen van andere aandelen willen zien? Op de Tostrams TA-site wordt de moneyflow van biijna 500 nationale en internationale aandelen dagelijks bijgehouden. Zou u de vernieuwde Tostrams.nl willen uitproberen? Ga naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95.

AEX-index breekt uit

De AEX-index heeft in de afgelopen weken, technisch bezien, een pas op de plaats gemaakt. De Nederlandse beurs weet boven het laatste topje rond 861,63 punten (van 22 februari) te breken. Dit topje is gemarkeerd met het horizontale blauwe lijntje. Hierdoor wordt de uptrend hervat.

Het eerst berekend koersdoel handhaven we op 880 punten. De AEX-index vormt weer hogere toppen en bodems.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun op 837,27 punten (de bodem van 8 februari) intact blijft.





Het geld klotst tegen de plinten

Op de Nederlandse beurs is weer sprake van sterke geldstromen. De sterke uptrend van de moneyflowindicator is dus niet onderbroken door een aarzeling, zoals op de AEX in de afgelopen weken. Daarmee loopt de geldstroomindicator vooruit op de AEX zelf.

Dus tijdens de recente AEX-adempauze is er geen geld aan de Nederlandse aandelenbeurs onttrokken. Het tegenovergestelde is eerder het geval: er stroomt kapitaal de aandelenmarkt in.

De moneyflow kan verborgen koop- of verkoopdruk blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop: de moneyflowindicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

Sterke geldstroom bij ASML

De sterke moneyflow van ASML geeft aan dat er nieuw geld de markt binnenkomt. De moneyflow is op de onderste helft van de grafiek afgebeeld, middels de zwarte doorlopende lijn.



Opvallend is dat de moneyflowindicator tijdens de koersdaling van ASML in december en januari van €696 naar €635 volkomen vlak is gebleven. Datzelfde zien we in februari, toen de koers van ASML daalde van €876 naar €815,60. Ook toen ging de moneyflow niet mee omlaag.



Tijdens beide correcties van ASML is er dus nagenoeg geen geld aan het aandeel onttrokken.

Sterke geldstroom bij ABN Amro

Ook bij ABN Amro gaat de moneyflow door het dak, een teken dat er veel nieuw geld de markt binnenkomt. De moneyflow is op de onderste helft van de grafiek afgebeeld.



Bij ABN Amro zien we eveneens dat de moneyflowindicator sterk bleef tijdens de koersdaling in december en januari (van €13,90 naar €12,98). Ook bij ABN Amro is er tijdens die correctie nagenoeg geen geld aan de markt onttrokken.

Uitleg money flow (geldstroom)

De money flow wordt afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de money flow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de money flow bij.

De money flow moet altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX-index en kent verschillende standen:

Beurs zijwaarts met oplopende omzetten: de moneyflow stijgt. Er is instroom van vers kapitaal.

Beurs zijwaarts met afnemende omzetten: de moneyflow daalt. Er is een kapitaalvlucht.

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Het volume van een positieve dag (als de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. En dat van een negatieve dag (een waarop de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgetrokken.

Een stijgende money flow duidt dus op de instroom van vers kapitaal. Een dalende money flow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende money flow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On-Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De money flow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On-Balance Volume-indicator van Granville.