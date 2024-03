IEX Beleggersdag 2024: inschrijving is geopend

Goed nieuws voor vroegboekers: de kaartverkoop voor de IEX Beleggersdag 2024 is vandaag geopend! Op vrijdag 28 juni 2024 is Theater Spant in Bussum het kloppend hart van beleggend Nederland. Een groot aantal beleggingsexperts, topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven en andere kopstukken deelt een dag lang hun inzichten, strategieën en tips. In een gevarieerd programma hoort u direct van CEO’s van Nederlandse beursfondsen wat hun plannen zijn, krijgt u tips van Nederlands beste beleggingsexperts en doet u in workshops nieuwe inhoudelijke kennis op waar u als belegger direct uw voordeel mee kunt doen. CEO's Unilever en TKH komen spreken Het belooft een mooi en inspirerend event te worden! We zijn nog bezig om het programma verder vorm te geven, maar de line-up ziet er alvast veelbelovend uit. Niemand minder dan Hein Schumacher, CEO van Unilever, maakt zijn opwachting. Ook Alexander van der Lof, topman van TKH zal het podium betreden. Daarnaast zullen diverse beleggingsexperts u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen. We noemen: Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk

Wouter Slot, senior analist Tostrams Group

Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe

Nico Bakker, technisch analist BNP Paribas

Peter Paul de Vries, grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8

Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy

Hendrik Oude Nijhuis, medeoprichter Beterinbeleggen.nl

Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij SaxoAcademy De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder. De komende tijd wordt de line-up nog verder aangevuld - er zitten nog wat mooie namen in de pijplijn - maar u kunt alvast verzekerd zijn van een plekje op de IEX Beleggerdag 2024, door via onderstaande link alvast uw ticket(s) te reserveren. Wees er snel bij, want de capaciteit van Spant is beperkt en u profiteert nu nog van de vroegboekkorting! Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

