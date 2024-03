Slotcall: AEX houdt de voeten droog dankzij chippers en Vivoryon gaat kletsnat

Ook vandaag was weer een mooie dag voor de AEX, waardoor de hoofdindex uitzicht blijft houden op het all-time high. En dat terwijl het merendeel van de AEX-fondsen niet in het groen wist te sluiten. Dat de AEX de winst dan toch over de streep weet te trekken, is vooral te danken aan de chippers.

Eerder kreeg TSMC het al op zijn heupen en steeg met 5%. Laat ASML nou net hofleverancier zijn van machines die voor TSMC onmisbaar zijn om geavanceerde chips te maken. Onze chippers plukten hier de vruchten van en noteerden mooie winsten. En het werd nog mooier toen Deutsche Bank zijn koersdoel voor ASMI verhoogde van €500 naar €620 met een onveranderde koopaanbeveling.

So far, so good.. zou je denken. Het is echter niet voor ieder fonds zo'n goednieuwsshow als voor de chippers. Voorbeurs maakte smallcapper Vivoryon bekend geen vooruitgang geboekt te hebben met hun Alzheimer-medicijn. "Het klinische onderzoek naar zijn middel varoglumastat heeft geen verbetering laten zien op cognitief vlak en daarmee behaalde Vivoryon zijn primaire doel niet", zo bleek uit een toelichting.

Een verdere update volgt bij de jaarcijfers in april. Of die er nog toe doet, is een zorg voor later. Vrijdag sloot het aandeel op €8,40. Nadat de handel vrijwel de hele ochtend stil lag, opende het aandeel Vivoryon op €0,62. Einde dag sluit het aandeel op zo'n €0,80 Dat komt neer op een daling van ruim 90%. Het kan verkeren. Hoe was uw maandag?

De AEX (+0,3%) sluit uiteindelijk op 856,55 punten op een dag dat de chippers de kar trekken, het stilte voor de storm is bij de rentes, goud een nieuwe all-time high op het bord zet, bitcoin nog altijd niet is uitgefeest en Vivoryon.. dat weet u inmiddels.

De AMX (-0,4%) en AScX (-2,6%) zitten vandaag met de gebakken peren. Midkappers Air France-KLM en Just Eat Takeaway moeten terrein inleveren, waar Fugro (koersdoelverhoging door Jefferies) en AMG de schade compenseren. Al met al komt de AMX per saldo nauwelijks van zijn plek. Anders is dat bij de AScX. U weet inmiddels welk fonds de rotte appel is.

PostNL krijgt een koersdoelverlaging van ING en moet 1,2% inleveren. Heijmans moet ook inleveren, nadat het vorige week met cijfers kwam. U ziet (hieronder) dat het Heijmans sinds de (valse) uitbraak in 2011 nog niet is gelukt om boven de €15 te sluiten. De zwarte lijn blijkt een hardnekkige weerstandszone, om maar even in de TA-sfeer te komen.

Onze collega's van Tostrams maakte 3 dagen geleden een analyse en vertellen u hierin wat u nu het beste kunt doen. Voor een diepgaande TA moet u dus vooral hier zijn.

Dan naar Wall Street, dat lager van start ging. Dit weekend verscheen er een stuk op CNBC over de Amerikaanse staatsschuld. Deze blijkt dus ongeveer elke 100 dagen met $1 biljoen dollar te stijgen. Hoe denkt u dat dit van invloed is op toekomstige rentebesluiten? Laat uw visie hierop vooral weten in onderstaand reactieveld.

Verder legt de Europese Commissie weer een miljardenboete op aan Apple. De boete bedraagt meer dan €1,8 miljard euro voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) stand van zaken op Wall Street.

Macro: cijferseizoen loopt ten einde, focus verschuift naar macrocijfers

Aandelenbeleggers hebben opnieuw een prima maand achter de rug. Beleggers anticiperen erop dat de Fed dit jaar de rente drie of vier keer zal gaan verlagen, maar dat neemt niet weg dat verschillende voorzitters van de Fed, onder meer van Cleveland, nog niet overtuigd lijken. De voorzitter van de Fed van Atlanta, Raphael Bostic zei in een commentaar de eerste renteverlaging door de Fed deze zomer te verwachten, maar er lijkt weinig haast gezien de toch wat taaie inflatie.

Qua bedrijfscijfers zal het dus rustiger worden. Dinsdag zal in Nederland TKH de boeken openen en België staan Banimmo, D’Ieteren en Nyxoah op rol. Verder staan geagendeerd Bayer, Target en NIO. Ook Deutsche Post en Campbell Soup staan op de agenda. Donderdag zullen in Nederland CTP en Envipco rapporteren en in België staan Azelis en Viohalco op de rol. Ook worden de cijfers bekendgemaakt van Deutsche Lufthansa, Merck KGaA, Broadcom en Oracle. Vrijdag is het aan Mithra om openheid van zaken te geven.

Op macro-economisch gebied was de agenda vandaag zo goed als leeg. Morgen staan de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector van meerdere landen op de agenda. In de VS wordt dat nog aangevuld met de fabrieksorders. Woensdag is het dan tijd voor het banenrapport van ADP, de vacatures gedurende januari, de groothandelsvoorraden, de wekelijkse olievoorraden en zal er s' avonds aandacht zijn voor het Beige Book van de Fed.

Donderdag wordt in China de stand van de handelsbalans bekendgemaakt en krijgen we meer te weten over de fabrieksorders in Duitsland. De aandacht zal echter worden opgeëist door het rentebesluit van de ECB en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. In de VS staan de wekelijkse steunvragen, cijfers over de handelsbalans en de banencijfers op de agenda. Ten slotte staan vrijdag de industriële productie in Nederland en Duitsland op de agenda en zal er in Duitsland ook aandacht zijn voor de producentenprijzen.

Management Corbion doet rondje kostenbesparingen

De jaarcijfers van Corbion werden onlangs weliswaar warm onthaald op het Damrak, maar die waren niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet wat betreft de gegenereerde vrije kasstroom van slechts €19 miljoen. Dat is amper de helft van wat nodig is om het opgetrokken dividend te kunnen betalen.

Een topman die zich bovendien in de media uitlaat over de hoogte van de beurskoers, is regelmatig een red flag. Toch waagde CEO Olivier Rigaud zich begin vorige maand aan een dergelijke uitspraak over de "enorme onderwaardering van het aandeel". Beleggers die naar het koersverloop van de afgelopen jaren kijken, zouden allicht geneigd zijn zich hierin te kunnen vinden. Zo eenvoudig ligt de zaak rond Corbion daarentegen niet. Hoe dit zit en of het aandeel als koopwaardig wordt gezien, leest u hieronder.

Management Corbion doet rondje kostenbesparingen: 'voorschot op betere tijden' https://t.co/J9BEyLLqku — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 4, 2024

Beleggen wordt er alleen maar complexer op

Wie belegt, doet er altijd verstandig aan om scherp te letten op nieuwe trends en verschuivende focus. Immers, als de regels van het spel veranderen, kan dat impact hebben op de koersvorming. Bedrijven doen er - binnen de wet - alles aan om hun belastingafdracht zo beperkt mogelijk te houden. Logisch: hoe meer er naar de fiscus gaat, hoe minder er overblijft voor aandeelhouders. En toch worden juist daar tegenwoordig vraagtekens bij gezet door professionele beleggers.

Asset managers als Van Lanschot Kempen, Natixis Investment Managers en Robeco Asset Management screenen bedrijven tegenwoordig óók op de hoogte van de afdracht aan de belastingdienst. De grens wordt daarbij gesteld op 15%. Bedrijven die minder dan 15% van hun gerapporteerde winst afdragen aan de fiscus krijgen bijzondere aandacht van de asset managers en worden in sommige gevallen zelfs verwijderd uit de beleggingsportefeuille. Wat dit betekent, leest u in onderstaand verhaal van Martin Crum.

Mis deze red flag niet bij de beleggingskeuze https://t.co/kEsXKdptXA — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 4, 2024

Top 3 stijgers en dalers

Smallcappers Vivoryon, Ebusco en CM.com delven vandaag het onderspit. BESI wint het meeste terrein en wordt geflankeerd door Fugro en ASMI.

Rentes

De rentes komen over de gehele linie tot rust. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,71%.

Brede markt

De euro wint 0,2% en noteert op 1,0858. Goud gaat hard en wint 1,7%, en versterkt zijn positie boven de $2000-grens. Zilver (+2,8%) doet het nog beter en noteert op $23,78. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 3,4%. Bitcoin zakt maar niet in en noteert nog altijd ruim boven de magische grens op $66.269,41 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $79,31 dollar.

Het Damrak

Ahold Delhaize (+0,1%) gaat vrolijk verder met waar het al een maand mee bezig is: stijgen. Afgelopen maand steeg het aandeel al met 5%.

(+0,1%) gaat vrolijk verder met waar het al een maand mee bezig is: stijgen. Afgelopen maand steeg het aandeel al met 5%. Verzekeraars Aegon (-1,3%), ASR (-2,0%) en NN Group (-0,9%) hebben vandaag een klassieke off-day.

(-1,3%), (-2,0%) en (-0,9%) hebben vandaag een klassieke off-day. Barclays verhoogt het koersdoel voor Heineken (+1,8%) van €81 naar €101 en is overwogen.

(+1,8%) van €81 naar €101 en is overwogen. Exor (-0,5%) heeft groter belang van 10,1% in databedrijf Clarivate gemeld, en kan dit op een later moment nog vergroten tot 17,5%.

(-0,5%) heeft groter belang van 10,1% in databedrijf Clarivate gemeld, en kan dit op een later moment nog vergroten tot 17,5%. IMCD (+1,3%) krijgt vandaag meerder koersdoelwijzigingen: Jefferies verlaagt en Kepler verhoogt.



(+1,3%) krijgt vandaag meerder koersdoelwijzigingen: Jefferies verlaagt en Kepler verhoogt. ING (+2,4%) gaat vanaf heden voor maximaal 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen ter afdekking van de beloningen van medewerkers in de vorm van aandelen.

(+2,4%) gaat vanaf heden voor maximaal 50 miljoen euro eigen aandelen inkopen ter afdekking van de beloningen van medewerkers in de vorm van aandelen. Aalberts (+1,4%) blijft maar stijgen en is inmiddels de €42 gepasseerd.

(+1,4%) blijft maar stijgen en is inmiddels de €42 gepasseerd. Fugro (+2,7%) is vandaag aanvoerder van de AMX, nadat Jefferies het koersdoel verhoogt.

(+2,7%) is vandaag aanvoerder van de AMX, nadat Jefferies het koersdoel verhoogt. Bouwbedrijf Heijmans (-1,5%) moet nog meer terrein prijsgeven, nadat de cijfers niet met open armen werden ontvangen vorige week.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASMI: naar €620 van €500 en kopen - Deutsche Bank

Heineken: naar €101 van €81 en overwogen - Barclays

IMCD: naar €165 van €178 en houden - Jefferies

IMCD: naar €153 van €150 en houden - Kepler Cheuvreux

Corbion: naar €24 van €22 en kopen - Berenberg

Fugro: naar €26,50 van €22,50 en kopen - Jefferies

PostNL: naar €1,30 van €1,45 en houden - ING

Klik hier voor een compleet overzicht van alle koersdoelveranderingen.

Agenda: dinsdag 5 maart

00:30 uur: Japan, inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

03:45 uur: China, inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

07:00 uur: Bayer, cijfers vierde kwartaal

07:30 uur: TKH, cijfers vierde kwartaal

00:00 uur: D'Ieteren, cijfers vierde kwartaal

09:55 uur: Duitsland, inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

10:00 uur: EU, inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

10:30 uur: VK, inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

11:00 uur: EU, producentenprijzen, januari

13:00 uur: Target, cijfers vierde kwartaal

15:45 uur: VS, S&P inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

16:00 uur: VS, ISM inkoopmanagersindex diensten februari (def.)

16:00 uur: VS, fabrieksorders januari

22:00 uur: Nio, cijfers vierde kwartaal

En dan nog even dit

Nikkei kijkt vooral omhoog

After decades of falling short, #Japan's stock market is making new highs, with the #Nikkei 225 Index closing above 40,000 points for the first time ever!

Why is this? There is a BIG clue in the chart below ;-) pic.twitter.com/gi7cmVchCV — jeroen blokland (@jsblokland) March 4, 2024

Cijfers vertellen niet het hele verhaal:

In 2023, women-led businesses collected only 2% of the total capital invested in U.S. venture-backed startups. CNBC Senior Personal Finance Reporter @sharon_epperson joins to explain why the numbers don’t tell the whole story. pic.twitter.com/SJbvEdBwz6 — Squawk Box (@SquawkCNBC) March 4, 2024

What to watch:

This week’s data dump pic.twitter.com/b2z0W7LdgK — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 4, 2024

Zo te zien moet er alsnog een hoop gebeuren