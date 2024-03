Niet ASML maar een verzekeraar is nu topfavoriet van beursexperts

ASR Nederland heeft deze maand het stokje overgenomen van ASML als favoriete aandeel van beleggingsexperts. Dat blijkt uit de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano. Met Besi kunt u volgens de beursprofs maar beter voorzichtig zijn, na de recente koersexplosie.

Bij de vorige peiling waren de beleggingsprofessionals verdeeld. Het aantal optimisten en pessimisten hield elkaar in evenwicht. Die per saldo neutrale houding bleek achteraf onterecht: de AEX-index zette in februari de opgaande lijn voort en steeg met 3,7%, terwijl er ook nog 0,3% aan dividend werd uitgekeerd.

Twijfels over richting AEX in maart

Voor maart is het beeld vergelijkbaar: ook nu zijn er evenveel beleggingsprofs die verwachten dat de rally doorzet als experts die vrezen voor een correctie.

Dit zijn de verwachtingen voor maart:

32,7% is optimistisch (dat was vorige maand nog 33,8%)

34,5% is neutraal (tegen 32,4% vorige maand)

32,7% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 33,8%)

Saldo: 0,0% (was ook 0,0%)

Beeld komende 6 maanden: voorzichtig positief

Voor de komende maanden is het beeld ietsje positiever: de experts die uitgaan van een stijging vormen een kleine meerderheid.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

32,7% is optimistisch (dat was vorige maand 35,3%)

36,4% is neutraal (tegen 33,8% vorige maand)

30,9% is pessimistisch (dat was 30,9%)

Saldo: +1,8% (was +4,4%)

Ontwikkelt AI zich tot een bubbel? Ja, zegt 35%

Van Zeijl was ook benieuwd hoe de beleggingsprofessionals aan kijken tegen artificial intelligence (AI). Is AI:

een hype / bubbel?

bezig om een bubbel te worden?

zijn AI-aandelen juist goed geprijsd?

of zijn ze nog ondergewaardeerd en zal de markt nog veel verder groeien?

De meningen blijken erg verdeeld. De meeste beleggingsexperts vrezen bubbelvorming (tweede antwoord). Slechts 20% meent dat er nu al sprake is van een zeepbel.

De vaakst genoemde omschrijving was dat iets wat duur is nog veel duurder kan worden. Ook wezen enkele beleggingsprofs op de internethype. Het was toen verstandiger om aan de zijlijn te staan tot de boel in elkaar klapte en daarna de mooiste stukjes op te rapen. Dat zou nu ook de beste strategie zijn, volgens enkele experts.

Aandelenkeuzes februari: Besi en Adyen verpesten het voor de rest

Een vast onderdeel van de Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed brachten de deelnemers aan de vorige peiling het er vorige maand van af?

Niet best, zo blijkt. ASML en Ahold Delhaize, die het boodschappenlijstje aanvoerden, stelden niet teleur. Alleen Prosus maakte de verwachtingen niet waar. Bij de floppers deden Philips en Arcelor Mittal wat ze moesten doen: dalen. Maar Besi en Adyen stegen tegen de verwachting in - en hoe.

Daarmee liet het fictieve long/shortfonds een min van 3,4% zien. De particuliere beleggers die deelnamen aan de meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX hadden deze twee aandelen juist níet gekozen en deden het hierdoor een stuk beter dan de beleggingsprofessionals: hun long/shortfonds steeg met 3,4%.

Toppers februari

Rendement Floppers februari Rendement ASML +9,1% Philips -6,4% Ahold Delhaize +5,8% ArcelorMittal -5,9% Prosus -2,0% Besi +19,6% DSM Firmenich +0,9% Adyen +24,7%



Keuzes voor maart: ASR stoot ASML van de troon

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens de 55 deelnemende beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we in maart beter uit de weg gaan?

De beleggingsprofs hebben ditmaal een A-selectie samengesteld. ASR Nederland neemt het stokje over van ASML in het kooplijstje. ASML staat samen met branchegenoot ASMI en Ahold Delhaize op een gedeelde tweede plaats.

Voor Besi, dat al flink is uitgelopen op de andere chippers, zijn de experts huiverig. Na de recente rally zou het wel eens uit kunnen zijn met de pret, vrezen ze. Dat geldt ook voor Prosus, dat een groot belang heeft in het Chinese Tencent. Bij Arcelor Mittal en Philips is volgens diverse experts de bodem nog niet bereikt.





Toppers maart

Saldo* Floppers maart Saldo* ASR Nederland 5 Besi -9 ASMI 4 Prosus -6 ASML 4 ArcelorMittal -4 Ahold Delhaize 4 Philips -4

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.