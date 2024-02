Schrikkeldag: dit levert het op voor de economie

Het jaar 2024 telt een extra dag omdat het een schrikkeljaar is. Dat is goed nieuws voor de economie.

Het is vandaag schrikkeldag: een bonusdag die eens in de vier jaar voorkomt, ter compensatie van het feit dat de aarde er niet exact 365 dagen, maar nog zes uur extra over doet om de baan rond de zon te maken. Zonder schrikkeldag zou de kalender uiteindelijk volledig uit het lood slaan en zouden we op zeker moment kerst vieren in een hittegolf.

Schrikkeldag is ook de dag waarop circa 9.700 Nederlanders éindelijk, na jaren, weer kaarsjes kunnen uitblazen op hun originele geboortedag. Ook voor de overige 17.937.984 Nederlanders is het feest, want een schrikkeldag is goed voor de economie. Het levert een groei van het bbp op van zo'n €2 tot €3 miljard op, zo heeft sectoreconoom Igor Džambo van Rabobank becijferd. Dat kunnen we goed gebruiken, want volgens het CBS is het economisch beeld van Nederland somberder geworden.

Ondernemers kunnen de extra uren die ze maken in rekening brengen bij de klant. Maar wie in loondienst is, moet vandaag een extra dag werken voor hetzelfde salaris. Tegelijkertijd moeten wel de boodschappen worden betaald en verbruik je energie, water, benzine of treinkilometers. Ja, voor sommige diensten hoeft u niet extra te betalen. U kunt bijvoorbeeld een dagje gratis wonen, tv kijken, Netflixen en internetten en ook uw inboedel, auto en gezondheid zijn gewoon verzekerd zonder dat u extra premie hoeft te betalen.

Maar een alleenstaande die woont in een appartement is volgens het Nibud gemiddeld ruim €14 per dag kwijt aan levensonderhoud. Een gezin met twee jonge kinderen in een tussenwoning moet rekenen op iets meer dan het dubbele.

Groei op schrikkeldag €2 tot €3 miljard

Per saldo is de schrikkeldag ongunstig voor de meeste portemonnees, maar op de economie heeft het wel een positieve uitwerking. Uit onderzoek van RaboResearch blijkt dat in een schrikkeljaar de economie 0,2 tot 0,3% meer in omvang toeneemt, door die extra dag werken en geld spenderen. Nu het bruto binnenlands product recentelijk de barrière van €1.000 miljard heeft gepasseerd, brengt deze bonusdag dus zo'n €2 tot €3 miljard extra in het laatje.

Ook weddingplanners, trouwfotografen en exploitanten van trouwlocaties doen trouwens vaak goede zaken op schrikkeldagen. Februari is normaal gesproken een nogal impopulaire maand om in het huwelijksbootje te stappen; Koning Willem Alexander en koninging Maxima waren destijds echt een uitzondering.

Maar op schrikkeldagen is dat anders. Volgens het CBS worden er dan gemiddeld 2,5 keer zoveel huwelijken gesloten als gemiddeld op die weekdag in februari. Zo'n schrikkeldaghuwelijk heeft wel één voordeel: u hoeft slechts een keer in de vier jaar uw trouwdag te onthouden.

Feestdagen op doordeweekse dagen zijn juist ongunstig voor de economie

Terwijl een schrikkeldag goed nieuws is voor de economie, zijn officiële feestdagen op doordeweekse dagen dat niet. Dan werken we juist een dag minder en dat kost de economie volgens Rabobank 0,1 tot 0,2% van de totale waarde, ofwel zo'n €1 à 2 miljard. In dat opzicht is het gunstig dat Koningsdag dit jaar op een zaterdag valt.



Volgend jaar pakt dan weer ongunstig uit. Dan hebben veel werknemers op 5 mei een officiële vrije dag, die eens in de vijf jaar valt.

Amsterdamse beurs vaker gesloten in 2024

Voor de Amsterdamse beurs komt die extra schrikkeldag ook goed uit, want veel feestdagen vallen dit jaar op doordeweekse dagen. De beurs is op Goede Vrijdag (29 maart) en paasmaandag gesloten, maar dat is elk jaar zo. Op 1 mei wordt er ook nooit gehandeld, vanwege de Dag van de Arbeid. Omdat die feestdag dit jaar op een woensdag valt, betekent dit één handelsdag minder. Kerst valt ook op doordeweekse dagen en oudjaarsdag (als de beurs eerder sluit) op een dinsdag.