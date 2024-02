AEX-index blijft dicht bij huis in afwachting van cijferregen

De AEX-index is de hele dag al bezig om richting te zoeken en besloot uiteindelijk vlak te eindigen, op een nieuwsluwe dag. De AMX en AScX boekten wél terreinwinst.

'Flauwe dinsdag vaste week', luidt een bekend gezegde. Dit houdt in dat als de markt op dinsdag omlaag gaat, later in de week vaak een sterk herstel is te zien. In dat opzicht liggen de kaarten er voor deze week redelijk bij.

Maar het lijkt er meer op dat beleggers een positie langs de zijlijn hebben gekozen, in afwachting van de cijferregen van morgen en overmorgen en het Amerikaanse inflatiecijfer van donderdag. Het nieuws van vandaag was vrij dun. Er was slechts één cijferaar (Ctac) en een handvol macrodata.

In de AEX-index was het aantal stijgers in de meerderheid. Alle chippers stonden op winst en daarmee redden zij de spreekwoordelijke meubelen. Indexzwaargewicht Unilever koerste zuidwaarts, maar de chippers boden dapper tegenwicht. Vooral Besi (+2,4%) viel in de smaak. Daarmee vergeleken was de koerswinst van 0,6% van ASMI een beetje zuinig.

Laatste cijfers van ASMI-CEO Loh

Het laatstgenoemde bedrijf kwam zojuist door met cijfers. De omzet daalde ten opzichte van zowel het vorige kwartaal als Q4 vorig jaar, maar kwam wel precies uit in de range die werd verwacht. Over heel 2023 kwam de omzet uit op een recordniveau van €2,6 miljard. Daarmee steeg de jaaromzet met ruim 9%: net geen dubbele cijfers dus. Voor de komende twee kwartalen rekent ASMI op een stabiel niveau.

De marges zijn op jaarbasis omhoog gegaan. Verder zien we een daling van 14% yoy in de nieuwe orders. ASMI verwacht wel dat de brede markt voor halfgeleiders dit jaar herstelt.

Het dividend wordt met een kwartje opgetrokken naar €2,75. Ook komt er een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van €150 miljoen aan.

Deze cijfers waren het laatste kunstje van CEO Benjamin Loh. Chief technology officer (CTO) Hichem M’Saad volgt hem in mei op. Hij loopt inmiddels ook al bijna tien jaar rond bij het bedrijf.

IEX modelportefeuilles vergroten voorsprong op de benchmarks

Wall Street komt nauwelijks van zijn plaats

Wall Street is afwachtend aan de dag begonnen. Ook hier is weinig nieuws. Beleggers zijn vooral in afwachting van de PCE-inflatie, die donderdag wordt bekend gemaakt. Dit cijfer wordt door de Fed nauwlettend in de gaten gehouden voor het rentebeleid, dus er hangt nogal wat van af.

De macro-economische cijfers van vandaag zijn net om over naar huis te schrijven. Het 'grote' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door Conference Board, is voor het eerst sinds november gedaald. En de orders voor duurzame goederen lieten een grotere daling zien dan verwacht.

Een klein plukje bedrijven kwam met cijfers. De kwakkelende warenhuisketen Macy's belandde afgelopen kwartaal in de rode cijfers, maar probeert het lek boven te krijgen door 150 winkels te sluiten en het merk nieuw leven in te blazen. Dat weten beleggers te waarderen: het aandeel koerst 4,5% hoger.

Ook een andere retailer, Lowe’s (+2,4%) krijgt de handen op elkaar voor de kwartaalcijfers, en dat geldt ook voor Zoom Videos, dat 7,7% hoger koerst. Een aangekondigd aandeleninkoopprogramma van $1,5 miljard zal hierbij ook ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.

Lange rentes kabbelen voort

De tienjaarsrentes op obligaties komen nauwelijks van hun plaats. Dit zijn de standen, geklokt op 17.50 uur:

Nederland: 2,73%

VS: 4,28%

België: 3,03%

Frankrijk: 2,93%

Duitsland: 2,46%

Italië: 3,89%

Spanje: 3,35%

De brede markt

De AEX eindigt vlak. Daarmee doen we het iets minder goed dan de ons omringende beurzen. De Bel20 is 0,3% hoger gesloten, de CAC40 steeg met 0,2% en de DAX40 zelfs met 0,7%

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt wat en komt uit op 13,44.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -0,4%, S&P500 vlak en Nasdaq +0,3%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0857 dollar.

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.033,67 per troy ounce.

De bitcoin is niet te houden en staat 4,3% hoger op $57.049,36.

De olieprijzen hebben er ook de vaart in. De koers van Brent staat 0,6% hoger op $82,18. WTI koerst 1% hoger op $78,35.

Verder op het Damrak

Azerion koerst hoger in aanloop naar de cijfers van morgen en Unilever heeft last van een sell-advies van een grote bank.

Beleggers zetten de koers van Van Lanschot Kempen 1,3% hoger na een bescheiden koersdoelverhoging van ING.

1,3% hoger na een bescheiden koersdoelverhoging van ING. Heijmans sleepte een opdracht in de wacht van drinkwaterleverancier Vitens. Het aandeel sloot 2,6% hoger.

sleepte een opdracht in de wacht van drinkwaterleverancier Vitens. Het aandeel sloot 2,6% hoger. Ook Fugro (+2,2%) kon een contract tekenen: het ingenieursbedrijf gaat de Italiaanse kustlijn in kaart brengen.

Ctac was de enige cijferaar op het Damrak deze ochtend. Het bedrijf belandde in de rode cijfers, door afschrijvingen en voorzieningen, maar de koers steeg met 2,4%.

was de enige cijferaar op het Damrak deze ochtend. Het bedrijf belandde in de rode cijfers, door afschrijvingen en voorzieningen, maar de koers steeg met 2,4%. PostNL verloor gisteren al 4,5% na de cijferpresentatie en daalde vandaag met nog eens 1,5%.

verloor gisteren al 4,5% na de cijferpresentatie en daalde vandaag met nog eens 1,5%. Unilever (-2%) lijkt gebukt te gaan onder een sell-advies van Morgan Stanley.

(-2%) lijkt gebukt te gaan onder een sell-advies van Morgan Stanley. Azerion presenteert morgen de cijfers. Beleggers hebben daar blijkbaar vertrouwen in: de koers stijgt met 6,6%.

presenteert morgen de cijfers. Beleggers hebben daar blijkbaar vertrouwen in: de koers stijgt met 6,6%. Aperam hield vandaag een beleggersdag en sloot 0,10% lager. Maar gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering van €0,50 is het aandeel in de plus geëindigd.

hield vandaag een beleggersdag en sloot 0,10% lager. Maar gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering van €0,50 is het aandeel in de plus geëindigd. UMG moest 2,4% prijsgeven in aanloop naar de cijfers van morgen.

moest 2,4% prijsgeven in aanloop naar de cijfers van morgen. Ook JET is morgen aan de beurt, maar hier groene koersen: 3,4%.

is morgen aan de beurt, maar hier groene koersen: 3,4%. Dit geldt eveneens voor Kendrion, dat de beurswaarde met 2,3% zag toenemen in aanloop naar de cijfers.

Adviezen

Geen advieswijzigingen; wel enkele koersdoelaanpassingen.

Air France-KLM: naar €19 van €18, maar advies blijft kopen - Barclays

Arcadis: naar €61 van €57 en kopen - KBC Securities

Aalberts: naar €48 van €45 en kopen - Morgan Stanley

JDE Peet's: naar €24,70 van €30,40 en houden - HSBC

Besi: naar €150 van €110 en houden - Barclays

PostNL: naar €1,10 van €1,75 en verkopen - Barclays

Akzo Nobel: naar €87 van €83 en kopen - Berenberg

Van Lanschot Kempen: naar €33,50 van €32,00 en kopen - ING

Agenda: JET, UMG, Baidu en BBP VS

Zo rustig als het de afgelopen dagen was, zo druk wordt het vanaf nu. Vanavond na sluiting van Wall Street komen de jaarcijfers van eBay, dat onlangs - net als veel andere bedrijven - een grote ontslagronde aankondigde.

Morgenochtend komt Just Eat Takeaway (JET) door met de definitieve cijfers. Deze zullen waarschijnlijk niet zo spannend zijn. In januari presenteerde de maaltijdbezorger immers al voorlopige cijfers. De focus zal morgen dan ook vooral liggen op de verwachtingen voor de rest van 2024.

Uit het inkijkje van vorige maand bleek dat het aantal orders was gedaald. De winstgevendheid pakte wel iets hoger uit dan voorzien. "Het glas is halfvol", luidde het oordeel van analist Martin Crum.

Ook Kendrion en Azerion openen in alle vroegte de boeken.

Maakt UMG de hooggespannen verwachtingen waar?

Universal Music Group (UMG) weet de schijnwerpers eveneens op zich gericht, zij het nabeurs. Een meting van Visible Alpha wijst uit dat analisten rekening houden met een licht hogere omzet en een stijging van de winst. De omzet is naar verwachting opgelopen naar €10,9 miljard, tegen €10,34 miljard een jaar eerder. Het in Amsterdam genoteerde muziekbedrijf zal volgens taxaties van analisten een aangepaste EBITDA over 2023 rapporteren van €2,37 miljard: 10,7% meer dan het jaar ervoor. De nettowinst komt waarschijnlijk boven het miljard uit: €1,14 miljard, tegen €782 miljoen in 2022.

Aan de vooravond van de cijferpresentatie kondigde UMG nog aan een meerderheidsbelang te hebben genomen in het Nigeriaanse platenlabel Mavin Global, dat vooral groot is geworden met Afrobeats-muziek.

Het aandeel UMG is geliefd bij beleggers. De koers is in de afgelopen twaalf maanden met 17% omhoog geschoten en in de afgelopen twee jaar zelfs met 38%. Kan UMG de hooggespannen verwachtingen waarmaken? De cijfers over Q3 waren volgens analist Martin Crum 'aan de lichte kant'.

Bij onze zuiderburen is Ageas aan de beurt. De drie Nederlandse concullega's volgen later deze week. Er zal ook de nodige aandacht uitgaan naar het Chinese Baidu en drie bedrijven die pas na sluiting van Wall Street cijferen: Salesforce, Snowflake en AMC Entertainment.

Verder komt er een tweede raming van het Amerikaanse BBP over het vierde kwartaal. Uit de eerste raming bleek dat de economische groei iets was vertraagd, naar 3,3% op jaarbasis, tegen 4,9% in het derde kwartaal. Maar het cijfer was wel beter dan voorzien, want economen rekenden op een stijging van 2%.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda:

Vanavond 22:00 uur: eBay, Q4-cijfers

Woensdag 28 februari:

00:00 Azerion - Cijfers vierde kwartaal

06:30 Producentenvertrouwen - Februari (NL)

07:00 Worldline - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Just Eat Takeaway - Jaarcijfers

07:30 Kendrion - Cijfers vierde kwartaal

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Februari (eur)

13.00 Baidu - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 UMG - Cijfers vierde kwartaal

22:00 AMC Entertainment - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers vierde kwartaal (VS)

