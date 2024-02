Vanaf 2023 is meer belegd in passieve fondsen dan in actieve fondsen.

Morningstar heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat in 2023 de switch van het grootste deel van het belegde vermogen van actief naar passief een feit is.

Index People is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Vermogensbeheer.

Betekent dit het begin van het einde van actieve beleggingsfondsen? Dat valt zeer te betwijfelen. De passieve fondsen en de actieve fondsen hebben elkaar nodig om te kunnen bestaan. Er zal hier een natuurlijke balans nodig zijn. Tenslotte zullen er meer beleggingskansen ontstaan als bijvoorbeeld 80% van de markt via een indexoplossing belegt. Door die extra kansen kunnen actieve managers profiteren, wat wellicht weer een outperformance van actieve beheerders zal opleveren.



Is het kopen van indexfondsen altijd passief?

Opgemerkt moet worden dat het aanbod van allerlei nieuwe indexfondsen een vlucht heeft genomen. Van elke sector, elk thema of elke beleggingscategorie is er inmiddels wel een indexproduct te koop. Sinds kort is er ook zelfs de mogelijkheid om in een Bitcoin-ETF te beleggen.

Of al deze extra keuzemogelijkheden goed zijn voor het rendement van de eindconsument valt nog te betwijfelen. Er wordt hiermee namelijk ingespeeld op de behoefte om actief met het vermogen te switchen van indexoplossing A naar indexoplossing B. Feitelijk wordt de belegger uitgenodigd om met passieve producten continue actieve keuzes te maken. Daar is bij elke switch een timingaspect aan verbonden en zoals we al jaren weten uit onderzoek is timing onverstandig als het gaat om beleggen.

De aanbieders van passieve fondsen weten zelf waarschijnlijk ook wat het beste is voor de eindconsument maar door op deze behoeftes in te spelen is simpelweg meer geld te verdienen.

Als je echt wilt ‘indexbeleggen’ dan is een keuze voor een zeer breed gespreide portefeuille aan te bevelen. Spreiding over zoveel mogelijk landen, sectoren, thema’s en valuta’s. Spreiding over verschillende beleggingscategorieën en het proberen te voorkomen van allerlei soorten risico’s zoals bijvoorbeeld concentratierisicio. Dat is uiteindelijk de enige manier om ervoor te zorgen dat de winnaars van de aankomende jaren ook in de portefeuille vertegenwoordigd zullen zijn en dat je meeprofiteert van die successen. Dit is dan ook de basis voor het bewezen beleggingsbeleid van Index People, de eerste vermogensbeheerder met een passieve strategie in Nederland.

Probeer de behoefte te onderdrukken om in te grijpen in de samenstelling van de portefeuille en omarm het feit dat juist door niet ingrijpen het eindresultaat beter zal zijn. De enige reden om in te grijpen in een portefeuille is om de wegingen weer in lijn met het gekozen profiel te brengen of wanneer er betere en/of goedkopere indexproducten worden geïntroduceerd.

De meeste beleggers hebben niet de tijd, de expertise, de discipline en/of de affiniteit met beleggen om dit op een gestructureerde en consequente wijze te onderhouden of om het aanbod van nieuwe indexproducten te monitoren. Door het inschakelen van een vermogensbeheerder met een passieve strategie valt dit alsnog bereiken.

Het voordeel van een vermogensbeheerder met een passieve strategie zoals Index People is dat je tegen fors lagere kosten toegang kunt krijgen tot alle beursgenoteerde beleggingen wereldwijd dan wanneer gekozen wordt voor de traditionele en dure proposities van de grootbanken. De hoge kosten van de traditionele partijen gaan per definitie ten laste van het rendement. Lagere kosten betalen zich over het algemeen uit in een hoger rendement omdat alles wat je bespaart aan kosten automatisch in rendement verandert.



Wanneer je op zoek gaat naar een vermogensbeheerder, dan kun je terecht via vergelijkingssites zoals vermogensbeheer.nl of finner. Zorg dat je jouw wensen goed doorgeeft zodat zij je kunnen helpen met het vinden van de juiste partij voor jou.

Een lang verhaal kort: Als je gaat beleggen, kies dan voor een (kosten)efficiënte vermogensbeheerder die niet gaat speculeren met het vermogen.