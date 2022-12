De populariteit van indexbeleggen blijft maar toenemen. In het eerste halfjaar van 2022 is er in Europa zelfs een recordinstroom geweest in indexfondsen (ETF’s) van 51 miljard terwijl er bij actieve fondsen per saldo zelfs een uitstroom was van 33 miljard. Wat is indexbeleggen eigenlijk precies en waarom blijft de populariteit steeds verder toenemen?

Wat is indexbeleggen?

Een beursindex (in Nederland is de AEX de meest bekende index) is een verzameling van effecten. Dit kunnen aandelen zijn (in het geval van de AEX Nederlandse aandelen), maar ook obligaties of andere beleggingsinstrumenten. Indexen zijn er in vele soorten en maten. Zo zijn er heel breed gespreide indexen (bijvoorbeeld een wereldaandelenindex), maar ook veel specifiekere indexen gericht op een nichemarkt.

Bij indexbeleggen volgt u via een indexfonds de ontwikkeling van de index. Een indexfonds houdt de effecten zo veel als mogelijk in dezelfde verhouding als de index aan. Er wordt dan ook niet gekeken naar de losse effecten. Een actieve belegger doet dit juist wel, die kijkt welke aandelen of obligaties op een bepaald moment het meest interessant zijn om in te beleggen en probeert daarmee een beter rendement te halen dan de index.

Onderzoeken actief versus passief beleggen

In eerste instantie is te verwachten dat een actieve belegger met de vele analyses en onderzoeken naar bedrijven waarde kan toevoegen door de juiste aandelen voor de toekomst te selecteren. In de praktijk blijkt dit echter in de meeste gevallen niet te lukken, zeker niet op de lange termijn. Het actieve beheer brengt namelijk veel extra kosten met zich mee ten opzichte van indexbeleggen. Zo maakt een actieve belegger kosten voor de research, maar ook het wisselen van effecten brengt elke keer kosten met zich mee. Deze kosten moeten in eerste instantie dus al goedgemaakt worden met de betere keuzes. Ook reageren financiële markten ook niet altijd zoals je op voorhand zou verwachten, de voorspelbaarheid van de koersontwikkeling is erg laag, zelfs als je zou weten wat er in de toekomst te gebeuren staat.

Veel (wetenschappelijke) onderzoeken tonen dan ook aan dat actieve beleggers in de meeste gevallen achterblijven bij de index. Zo blijkt het jaarlijkse SPIVA onderzoek van 2021 bijvoorbeeld dat van de Amerikaanse fondsen die beleggen in Amerikaanse bedrijven 79,6% (!!) achterbleef bij de S&P 500 index. De prestaties van Europese fondsmanagers zijn op de lange termijn vergelijkbaar.



Aangezien het veel actieve beleggers dus niet lukt om de index te verslaan, is het een goede optie om een indexbelegging te overwegen. Hiermee bespaart u als belegger veel kosten en is het rendement dat u behaalt in lijn met de marktontwikkeling.

Hoe kan je indexbeleggen?

Een belegger kan er voor kiezen om via een online beleggingsrekening zelf een aantal indexfondsen aan te kopen. Er zijn ook vermogensbeheerders die gespecialiseerd zijn in indexbeleggen, zoals bijvoorbeeld Index People uit Haarlem. Dit kan een interessante optie zijn omdat er vele verschillende indexen en nog veel meer indexfondsaanbieders zijn.

Het samenstellen van een goed regionaal gespreide portefeuille met een brede spreiding over sectoren en beleggingscategorieën (en deze samenstelling ook monitoren en in stand houden) is belangrijk. Daarnaast zijn er grote (technische) verschillen tussen de indexfondsen, ook op het gebied van kosten die de indexfondsen in rekening brengen. Een vermogensbeheerder neemt deze selectie en het onderhoud van uw portefeuille tegen geringe kosten voor u volledig uit handen.