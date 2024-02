Kleintjes nog niet uitgebroken

De AEX heeft het all-time high uit 2022 duidelijk achter zich gelaten en beweegt in een opwaartse trend. Het positieve technische profiel van de Nederlandse hoofdindex staat in schril contrast met dat van de twee andere indices, de Midkap en Smallcap.

De AScX-index heeft nog bijna 20% te gaan tot aan het all-time high op 1462,71 punten (van april 2022). De AMX-index staat bijna 25% onder het koersrecord en de hoogste stand ooit rond 1115,98 punten (van september 2021).

Ook YTD blijven de kleine neefjes van de AEX achter. De ASCX-index heeft in de eerste twee maanden van dit jaar 2,5% bijeen weten te sprokkelen. De AMX-index staat YTD op een verlies van bijna 3%.

Er is dus werk aan de winkel voor aandelen met een kleinere marktkapitalisatie op de Nederlandse beurs.

Een belangrijke factor in de voorsprong van de AEX is de hoge weging van tech in de blue chips-index. Vooral ASML trekt, als zwaarste fonds in de AEX, de kar. ASML is sinds begin 2024 al bijna 30% gestegen. Maar ook collega-chippers doen het goed. Dit jaar doen ASMI en Besi goed mee in de kopgroep van de beurs, met YTD-winsten van respectievelijk 20% en 17%.

Kleinere aandelen hebben ook last van de hoge rente. Small- en midkaps zijn achtergebleven door de renteverhogingen van centrale banken. Technisch bezien weten de kleinere indices ook al geen potjes te breken, met beide een opvallend zijwaarts koersverloop.

Deze keer bekijk ik de kortetermijnplaatjes van de AEX, de AMX en de AScX.

Rally AEX-index hapert wat

De AEX is de afgelopen maanden hard opgelopen en de weerstand rond 829,66 punten gepasseerd.

De Nederlandse hoofdindex maakt op korte termijn pas op de plaats. Afgezien daarvan oogt het technische plaatje van de AEX nog redelijk. Binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

De hogere bodems wijzen nog wel steeds op aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de oude uptrend moet de Nederlandse beurs boven de laatste top breken. Onder steun 837,27 punten (bodem van 8 februari) zou het beeld wat verzwakken. Het berekend koersdoel handhaven we op 880 punten.

AMX-index blijft achter

Het technisch beeld van de Nederlandse midkapindex kan zich in de verste verte niet meten met dat van de AEX-index.

De AMX signaleert verkopers in de markt. Er worden mogelijke lagere koerspieken gevormd, ruim onder het high van 938,62 punten (gevormd op 31 juli 2023). Weerstand is gevormd op 912,82 punten (top van 12 januari).

Eerder werd de stijgende fase naar onderen verlaten. Blijft alert, bij een doorbraak van steun 872,84 punten (bodem van 17 januari) wordt het technische plaatje verder ondermijnd.

Het feit dat de Midkap rond het 26-daags gemiddelde (rode glooiende lijn) blijft cirkelen duidt op een neutrale technische conditie.

AScX-index zoekt weerstand op

De index van de 25 kleinere aandelen, de Amsterdam Smallcapindex, oogt ietsje beter. Op korte termijn geeft de grafiek eveneens een zijwaarts koersverloop weer. De index beweegt tussen steun 1.170,96 (bodem van 8 november 2023) en weerstand 1.240,15 punten (top van 12 oktober 2023).

Overigens wordt er rond 883,22 punten, het low van 22 februari, wel mogelijk een eerste hogere bodem gevormd, die kopers signaleert; de behoudende belegger wacht op een uitbraak boven de weerstand.

Het opwaarts krullende 26-daags gemiddelde (rode glooiende lijn) duidt op een verbeterende technische conditie.