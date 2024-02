Stem nu voor de Gouden Stier Publieksprijs

Het is ieder jaar weer spannend: de uitreiking van de Gouden Stier Publieksprijs. Sinds enkele jaren reiken we die uit aan de Beleggingsinstelling van het Jaar. U bepaalt dus welke beleggingsinstelling de publieksprijs mee naar huis mag nemen. Want wie kan dat beter bepalen dan de particuliere belegger zelf? Stem hier

U kunt stemmen op een van deze 20 Nederlandse (of vanuit Nederland opererende) kandidaten. Ze zijn door de Gouden Stier-redactie geselecteerd op basis van marktaandeel, reputatie en publieke zichtbaarheid. Deze partijen zijn genomineerd als Beleggingsinstelling van 2023: ABN Amro

Brand New Day



Cardano

ASN Impact Investors



BlackRock

BNP Paribas

BUX

DeGiro

eToro

Goldman Sachs Asset Management

IG

ING Bank

Insinger Gilissen

Lynx

Plus 500

Rabobank

Saxo Bank

Trade Republic

Triodos

Van Lanschot Kempen

Stemmen kan tot vrijdag 1 maart. Daarna maken wij bekend welke van de 20 beleggingsinstellingen de IEX Gouden Stier Publieksprijs krijgt uitgereikt.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.