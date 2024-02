Er is weinig te beleven voorbeurs en let vanmiddag op Amerikaanse PPI

AEX-indicatie is +1,0% na een mooi dagje Wall Street en ook Azië dat het op z'n heupen kreeg. De laatste handelsdag van deze week belooft aanvankelijk geen hele spannende te worden. Later vanmiddag volgen nog wel enkele Amerikaanse cijfers over woningbouw, bouwvergunningen, consumentenvertrouwen en producentenprijzen.

Gisteren kwam Euronext nabeurs nog met cijfers die de verwachtingen wisten te overtreffen. In 2023 wist de beursuitbater een recordomzet te bereiken van bijna €1,5 miljard. Afgelopen kwartaal behaalde Euronext een omzet van €374,1 miljoen, wat hoger is dan de analistenconsensus.

Ook de aangepaste ebitda viel hoger uit tot €216 miljoen in het vierde kwartaal (consensus: €209 miljoen). De marge verbeterde op jaarbasis van 54,1 naar 57,8%. Onderaan de streep rest in Q4 een nettowinst van €130,6 miljoen. In 2024 zal Euronext de focus blijven houden op de kosten en verwacht het bedrijf dat besparingen en synergieën de inflatie en de kostenstijging in 2023 zullen compenseren.

Verder vanochtend wordt DSM-Firmenich verwend door Berenberg met een koersdoelverhoging naar €120 van €110, met handhaving van het koopadvies. Het aandeel smaakte gisteren naar meer en steeg met ruim 10%. Is er vandaag nog ruimte voor een afterparty?

Azië

Dan naar Azië, waar de belangrijkste indices eensgezind groen kleuren. De beurs in Hongkong gaat helemaal als een trein en de Nikkei is inmiddels minder dan honderd punten verwijderd van het record uit 1989. In die periode kende Japan een gigantische vastgoedbubbel en Japanse ondernemingen, zoals Toyota, Panasonic en Sony domineerden het wereldtoneel. Japanse aandelen waren destijds goed voor bijna de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie. Het kan verkeren.

Eén van de redenen voor de opmars van Japanse aandelen in de afgelopen weken, is de zwakke yen, die dit jaar circa 7% aan waarde verloor ten opzichte van de dollar, waardoor de concurrentiepositie van Japanse ondernemingen verbetert.

De beurs in Shanghai is - zoals u inmiddels weet - vandaag nog gesloten. Hier de tussenstanden van de belangrijkste indices op een rij - geklokt om 8.00 uur:

Nikkei 225: +0,9%

Hang Seng (Hongkong): +2,5%

Kospi (Zuid-Korea): +1,1%

Wall Street

De Nederlandse indices wisten ruim in het groen te sluiten en Wall Street doet het dunnetjes over. Gistermiddag kregen beleggers een stortvloed aan Amerikaanse macrodata te verwerken, waaronder de detailhandelsverkopen. Deze daalden vorige maand met 0,8% waar economen juist rekenden op een afname van 0,3%. Ook de industriële productie daalde harder dan voorzien.

Anderzijds was er wel significantie vooruitgang zichtbaar bij de Empire State-index voor de regio New York. Deze daalde van -43,7% in januari naar -2,4% in februari. Analisten gingen uit van een daling tot -13,7%. Ook het aantal aanvragen voor nieuwe werkloosheidsuitkeringen viel licht gunstiger uit. Vandaag was het Amerikaanse glas dus halfvol. Hieronder nog even de slotstanden op een rij.

S&P 500: +0,6%

Dow Jones: +0,9%

Nasdaq: +0,3%

Nabeurs kwam DoorDash nog met cijfers. In aanloop naar de publicatie van de cijfers won het aandeel een aantal procenten, tot nabeurs die winst als sneeuw voor de zon verdween.

Vooraf rekenden analisten op een omzetstijging van +23,4% YoY tot $2,24 miljard. DoorDash wist die verwachting minimaal te overtreffen en rapporteerde een omzet van $2,3 miljard. Onderaan de streep restte echter een nettoverlies van $156 miljoen dollar, waar de markt rekende op 'slechts' $62,6 miljoen.

Vorige week maakte het concern bovendien bekend zijn samenwerking met Ahold Delhaize in de VS verder uit te breiden. Met de samenwerking krijgen meer klanten nieuwe opties om hun boodschappen te laten thuisbezorgen. DoorDash verliest nabeurs toch een kleine 10%.

DoorDash Earnings Breakdown ( $DASH )



RESULTS:

?? Revenue: $2.30B (est $2.25B)

?? EPS: -$0.39 (est -$0.13)

?? Orders: 574M (est 561M)



GUIDE:

?? FY GOV: $74B - $78B (est $76.5B) pic.twitter.com/lBd1AA8OoS — Sunday Markets News (@SMM_Newsletter) February 15, 2024

Welk bedrijf de verwachtingen wel wist te verslaan, is Coinbase. Het Amerikaanse cryptoplatform zag zijn omzet op jaarbasis stijgen met liefst 51% naar bijna $954 miljoen. Dat is veel hoger dan analisten vooraf voorzagen.

Zowel de omzet uit consumentenstrategieën steeg in Q4 met 60% naar $493 miljoen en ook de opbrengsten uit abonnementen en diensten stegen aanzienlijk: op jaarbasis met ruim 30% tot $375,4 miljoen. Het aandeel Coinbase steeg nabeurs ruim 12%.

Let er trouwens ook nog even op dat Wall Street een lang weekend heeft. Maandag is er namelijk geen handel in Amerika, wegens Presidents' Day. Traditiegetrouw eert de VS grote namen als George Washington en Abraham Lincoln op de derde maandag van februari. Weet u dat ook weer.

De indicatoren

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde eensgezind in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 14,01.

De euro daalt licht tot 1,0762 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,68%.

De goudprijs zakt met 0,03% naar $2.003 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $77,57.

Bitcoin dendert door en noteert 0,9% hoger op $52.092,21.

Nieuws

Veel plezier en succes vandaag.