IEX slotcall van donderdag 15 februari 2024

Terwijl alle Europese beurzen vandaag in het groen eindigen, doet de Amerikaanse techbeurs Nasdaq juist een stapje terug. Daar hebben de Nederlandse chippers weinig last van. Ook vandaag boeken zij weer leuke winsten. Cijfers van BAM en DSM worden met buitengewoon veel enthousiasme onthaald. Dat de rentes over een breed front dalen, geeft de aandelenbelegger moed. De Chinese beurzen doen niet mee, want die zijn al de hele week vanwege het Chinese nieuwe jaar dicht.

Maar er waren vandaag vooral veel cijfers. De IEX Beleggersdesk had er maar druk mee. De ene analyse volgde op de andere.

BAM verwent aandeelhouders

Over 2023 viel de omzet voor BAM (+18,75%) lager uit dan in 2022, maar gecorrigeerd voor opbrengsten uit een desinvestering steeg deze licht tot €6,3 miljard. Voor de gecorrigeerde Ebitda gold hetzelfde, deze kwam uit op €304,3 miljoen. Ook de orderportefeuille blijft met €9,8 miljard aan orders goed gevuld. BAM verhoogt het dividend naar €0,20 en start een inkoopprogramma van €30 miljoen.

De resultaten van BAM waren veel beter dan door analisten werd verwacht en werden mogelijk gemaakt door een sterk slotkwartaal waarin meer dan derde van de Ebitda van het hele jaar werd verdiend. Dat de grootste bouwer van Nederland alleen nog maar opdrachten aanneemt met weinig risico's zorgt voor stabielere bedrijfsresultaten. Het bestaande woningtekort en de energietransitie moeten het bedrijf ook rugwind opleveren.

Daar staat volgens IEX-analist Ivo Breukink tegenover dat er nog een onderzoek van de FIOD loopt en dat BAM de nodige risico's loopt als er weer zware tijden aanbreken in de bouwsector. Lees hier zijn analyse.

BAM: sterk slotkwartaal opsteker voor nieuwe strategie https://t.co/9heFqSC6Rt — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2024

DSM haalt doelen 2023 en splits divisie af

Vandaag ook cijfers van DSM (+11,39%) die met gejuich worden ontvangen. De Zwitser-Nederlandse combinatie is een klap 10% meer waard. "DSM-Firmenich kondigde aan dat het zijn Animal Nutrition & Health-divisie (ANH) in 2025 wil afsplitsen. Dat was toch wel het belangrijkste nieuws bij de presentatie van de wat magere kwartaal- en jaarcijfers. De eigen - verlaagde - outlook voor 2023 werd min of meer behaald. De plannen om ANH af te splitsen vallen bij beleggers goed in de smaak. De sterk positieve koersreactie van vanochtend is daaraan te danken; de jaarcijfers waren conform verwachting. Het is nog even afwachten hoe een en ander exact vorm zal krijgen: veel details ontbreken nog. Het apart zetten van ANH moet in 2025 worden doorgevoerd."

IEX-analist Martin Crum beoordeelt de outlook van het bedrijf voor 2024 als te conservatief. Lees zijn analyse.

Outlook DSM-Firmenich te conservatief https://t.co/LPzxLtHaft — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2024

Is AI-premie voor RELX terecht?

RELX (-0,74%) heeft volgens Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdek, weer een mooi jaar achter de rug. De omzet is in euro gemeten met precies 5% toegenomen. Onderliggend, gemeten in GBP, was de groei 8% volgens het bedrijf. Alle onderdelen van het bedrijf rapporteerden groei. Bij de twee belangrijkste divisies, Risk en Scientific, Technical & Medical was die respectievelijk 8 en 5%. De veel kleinere divisie Exhibitions liet de sterkste groei zien: 17%.

Laman: "Voor de komende jaren wordt er een gemiddelde omzetgroei verwacht van ongeveer 7%. Dat is in lijn met het verleden, en komt ook overeen met de verwachting die RELX zelf uitspreekt. Het spreekt zelf over 2024 als ‘another year of strong growth’." RELX wil dit jaar voor GBP 1,0 miljard aan aandelen inkopen, 1,5% van het totaal.

Inmiddels is het bedrijf wel 29 keer de geschatte winst van 2024 waard. Is dat niet wat veel? Tja, dat heeft veel te maken met de AI-belofte van het informatiebedrijf. Lees het oordeel van Hildo Laman.

Is een AI-premie voor RELX terecht? https://t.co/yoBFx3DFXL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2024

Recordomzet en -winst voor Stellantis in 2023

Ondanks de enorme koersstijging van 50% autofabrikant Stellantis (Opel, Fiat, Maserati, Peugeot, en Jeep) in 2023 staat er vandaag om half drie nog eens een plus van 5% op het bord. Stallantis boekte in 2023 een 11% hogere winst, verhoogt het dividend naar €1,55 en start een inkoopprogramma van €3 miljard.

Volgens IEX-analist Patrick Beijerbergen is de waardering van Stellantis nog altijd laag met een k/w van 4. "Stellantis wist de kosten goed te beheersen en realiseert nog altijd meer synergievoordelen. Uiteenlopende modellen rijden op dezelfde onderstellen en gebruiken uitwisselbare onderdelen, ook over de merk- en landsgrenzen heen." Ook in de markt van elektrische auto's timmert het bedrijf succesvol aan de weg. Wat betekent dit allemaal voor het uiteindelijke oordeel van Van Beijersbergen? Lees het hele verhaal.

Fagron presteert wederom goed

Fagron-topman Rafael Padilla zei met veel tevredenheid de jaarcijfers 2023 te presenteren. De topman spreekt over zeer sterke resultaten, die het gevolg zijn van de "veerkracht van het gediversifieerde bedrijfsmodel".

Fagron (+2,52%), met een hoofdnotering in Brussel maar ook in de Amsterdamse midcapindex AMX, verwacht de groei dit jaar te kunnen doortrekken. Fagron heeft ook in het slotkwartaal de groei op een hoog niveau weten te houden. Dit resulteert in een autonome omzetgroei van 10,5% over het jaar tot €763,0 miljoen. Fagron had een prognose staan van €750-€770 miljoen aan omzet en de markt rekende gemiddeld op €760,5 miljoen. Bemoedigend is volgens IEX-analist Peter Schutte dat de groei zich in alle regio's heeft gemanifesteerd, inclusief Latijns-Amerika (+4,2% autonoom), ondanks de grote concurrentie aldaar.

Beleggers reageren volgens Schutte terecht positief op de cijfers en vooruitzichten van het bedrijf. Maar is het genoeg voor een koopadvies? Lees de analyse.

Fagron zet wederom goede prestatie neer https://t.co/YGOSYbsYjg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2024

Vastned heeft operationeel goed gedraaid

Vastned (+1,48%) wist over geheel 2023 de brutohuurinkomsten met 8,6% te laten groeien op like-for-like-basis tot €72,1 miljoen. Dat is een mooi percentage. De bezettingsgraad nam zelfs nog wat toe, van 98,6% naar 99,0%, en de huurinning lag met 99,1% op een zeer hoog niveau.

Het minder goede nieuws is dat de waarde van de winkelportefeuille met 3,2% is gedaald en dat de markt had gerekend op meer desinvesteringen om de hoge schulden naar beneden te krijgen. Gelukkig is er een overbruggingskrediet. Het advies van de IEX Beleggersdesk? Hier is de analyse van analist Peter Schutte.

Vastned boekt nog weinig vorderingen met desinvesteringen https://t.co/9fTuES1MIn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2024

Postgevecht: PostNL x Bpost

Welk bedrijf biedt de beste beleggingskansen? Het is een beetje het verhaal van de lamme en de blinde. De koers van beide postbedrijven is in de afgelopen drie jaar meer dan gehalveerd. IEX legt beide aandelen naast elkaar en heeft een duidelijke voorkeur. Of dat ook een toekomstige beurswinnaar is, moet nog blijken.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Brede markt

De euro wordt iets meer waard tegenover de dollar (+0,29%). Goud weet net niet boven de 2000 dollargrens te komen (+0,37%), terwijl bitcoin maar blijft stijgen (+1,04%). Voor de crypto moet inmiddels meer dan $52.000 worden betaald.

Volgens het IEA zal de vraag naar olie dit jaar flink dalen. Productiebeperkingen van OPEC+ worden gecompenseerd door een sterke stijging van de Amerikaanse productie. De totale olievraag dit jaar zal naar verwachting uitkomen op 103 miljoen vaten per dag. De olieprijs reageerde er niet op, maar werd zelfs wat duurder. Oliebedrijven, zoals Shell (-1,38%), daalden wel.



Gemengde macroberichten uit de VS. De detailhandelsverkopen in januari daalden met 0,9%, terwijl een min van 0,1% was voorzien. Volgens ING wijst dat op een vertragende Amerikaanse groei. Daar staat tegenover dat het vertrouwen van huizenbouwers flink is verbeterd en dat de industriële bedrijvigheid in de regio New York, de Empire State Index, zelfs aanzienlijk is verbeterd. Ook daalde het aantal Amerikaanse steunaanvragen. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft sterker dan sterk.

Rentes

Alle rentes dalen. Dat de Japanse tienjaars vandaag weer wat lager staat, is geen verrassing. Het land verkeert in een technische recessie. Kleine kans dat de BoJ binnen afzienbare tijd eindelijk de rentes verhoogt. Beleggers in de Nikkei zitten daar ook niet op te wachten.

Nederlandse tienjaars: 2,60% (-2,6%)

Duitse tienjaars: 2,32% (-2,5%)

Italiaanse tienjaars: 3,82% (-3,8%)

Britse tienjaars: 4,05% (-0,17%)

Amerikaanse tienjaars: 4,21% (-1,2%)

Japanse tienjaars: 0,71% (-2,1%)

Peilmoment: 16.00 uur

Overige aandelenbewegingen op Beursplein 5

KPN (+2,12%), América Móvil is niet langer de grootste aandeelhouder van KPN.

(+2,12%), América Móvil is niet langer de grootste aandeelhouder van KPN. Heineken (+1,72%) en het Belgische Ab InBev (-0,48%) bieden volgens Bank of America allebei flink opwaarts potentieel.

(+1,72%) en het Belgische (-0,48%) bieden volgens Bank of America allebei flink opwaarts potentieel. Adyen (+2,07%) ontvangt een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Het koersdoel gaat omhoog van €1.100 naar € 1.400.

(+2,07%) ontvangt een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. Het koersdoel gaat omhoog van €1.100 naar € 1.400. Just Eat Takeaway (+1,97%) zet de opmars van laatste weken voort.

(+1,97%) zet de opmars van laatste weken voort. NN (+1,04%), geruchten gaan dan NN de levensverzekeringstak van Achmea gaat kopen.

(+1,04%), geruchten gaan dan NN de levensverzekeringstak van Achmea gaat kopen. Heijmans (+5,45%) lift mee met het succes van BAM

Laatste aandelenadviezen

Wisselende adviezen voor Ahold (+0,73%), een logisch koopadvies voor ABN AMRO (+1,82%), een minder logisch koopadvies voor Heineken (+1,72%), en wat zien analisten momenteel allemaal voor positiefs in ThyssenKrupp (-5,96%)?







Bron: Guruwatch.nl

Agenda 16 februari 2024

Morgen komen er geen Nederlandse en belangrijke buitenlandse bedrijfscijfers door. De macro-economische agenda puilt ook niet uit. Nou ja, in de VS komen onder meer de laatste producentenprijzen uit en staat het consumentenvertrouwen van Michigan op de rol. De Chinese beurzen zijn ook morgen gesloten in verband met het nieuwe Chinese Jaar van de Draak.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Morgen is het vrijdag en dat betekent dat er weer een nieuwe IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen. Lezersvragen zijn welkom in onderstaande comments.

Aanbieding

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap. Nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.

Dat is een eenmalige korting van 67%.

En dan nog even dit

Wat voor een belegger bent u?

Wat voor een belegger bent u?

Karakters lopen uiteen. Dat geldt ook voor beleggers. Volgens financieel blogger Joe Wiggins zijn er 4 archetypen, uiteenlopend van de daghandelaar tot de passieve belegger.https://t.co/25qo6x0ZVt pic.twitter.com/3Yj9eP1du5 — IEXProfs (@IEXProfs) February 15, 2024

Europa moddert voort

Euro-area economy is losing momentum, the EU says, slashing its outlook https://t.co/nwA0ozpo9g via @WHorobin pic.twitter.com/JCJGMBkTc2 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) February 15, 2024

Min vol aandelen: Het beweegt minder maar dat doet ook het rendement

Grafiek van Daalder

Ook min vol-strategie blijkt niet de heilige graalhttps://t.co/SQaghy8MdJ pic.twitter.com/DzWSEPmekr — IEXProfs (@IEXProfs) February 15, 2024

Bitcoinmarkt is tamelijk groot geworden

#Bitcoin market cap surpasses $1tn after 2yrs – that's bigger than GDP of Netherlands ($991bn), Switzerland at $808bn, Israel at $522bn, and UAE at $508bn. This market cap achievement also positions Bitcoin among titans of corp world, surpassing Berkshire Hathaway, which stands… pic.twitter.com/oz4i4bpwin — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 15, 2024

Turkse (inflatie)problemen lijken eerder erger te worden

De Turkse lira staat wéér onder druk – vertrouwen in centrale bank ver te zoeken https://t.co/YqqJjRfpth — Business Insider Nederland (@BINederland) February 15, 2024

In VS is de energietransitie steeds minder een prioriteit

JPMorgan AM exits $68tn climate action grouphttps://t.co/i1o2HgQ7Ab — Financial News (@FinancialNews) February 15, 2024

Betaal ceo's niet langer in geld maar in aandelen