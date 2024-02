Slotcall: AEX kent geen hoogtevrees en scherpt all-time high nogmaals aan

Ook vorige week ging het weer crescendo op de beurs. De S&P 500 doorbrak de 5000-puntengrens, bitcoin dendert op sneltreinvaart door richting $50.000 en ook in Nederland hangen de vlaggen uit. Onder de rivieren vanwege Carnaval en op het Damrak omdat de AEX het voormalige all-time high inmiddels ver achter zich heeft gelaten.

De AEX (+0,4%) sluit uiteindelijk op 854,88 punten op een dag waar de chippers een off-day hebben, de rentes over een breed front tot rust komen en Heineken daalt, terwijl deze week de liters bier als warme broodjes over de toonbank vliegen. De AMX (+1,3%) en AScX (+1,5%) ontlopen elkaar nauwelijks. Vooral de stijgingen van Alfen en Just Eat blijven niet onopgemerkt. Alfen is goed op weg nadat Goldman een groter belang meldt in het concern en Just Eat heeft zijn sponsorcontract met de UEFA met drie jaar weten te verlengen.

Dan naar de Verenigde Staten, waar Wall Street vanmiddag vlak van start ging. Inmiddels is de weg omhoog gevonden en ingezet. Hieronder ziet u de actuele stand van zaken.

Cijferseizoen in volle gang

Deze week dendert het cijferseizoen gewoon weer door en staan er een aantal belangrijke macro-economische cijfers op de rol, waarbij de nadruk vooral zal liggen op de inflatiecijfers uit de VS. In de eerste weekhelft blijft het relatief rustig, met cijfers uit het VK over werkgelegenheid en inflatie. In de VS gaat de aandacht zoals gezegd vooral uit naar de inflatiecijfers en het ondernemersvertrouwen.

Donderdag krijgen we meer te weten over de werkgelegenheid in Nederland. Voor heel Europa krijgen we inzage in de stand van de handelsbalans en volgt een raming voor de economische groei in het vierde kwartaal. In het VK zal er evenwel aandacht zijn voor de economische groei in het vierde kwartaal, de industriële productie gedurende december en de stand van de handelsbalans in december.

Dan de bedrijfscijfers. Vandaag was een rustige dag, maar dat blijkt een gevalletje 'stilte voor de storm'. Morgen komen Randstad, Wereldhave, Carrefour, Coca-Cola, Lyft en Hashbo. Woensdag wordt het alle hens aan dek en is het de beurt aan ABN Amro, Ahold Delhaize, Alfen, Heineken, OCI en Cisco. In de tweede weekhelft passeren BAM, DSM-Firmenich, Airbus, RELX en DoorDash ook nog de revue. Shell noteert donderdag ex-dividend.

Loopt de Fed nu weer achter de markt aan?

De financiële markten zijn in opperbeste stemming en diverse all-time highs zijn de afgelopen tijd gesneuveld, waaronder dat van de S&P 500, maar ook onze eigen AEX zet zijn beste beentje voor.

Al die records zijn ergens opvallend, want tot op de dag van vandaag tonen met name de Fed en in zijn kielzog de ECB zich terughoudend om de rente te verlagen. De discrepantie tussen enerzijds wat beleggers verwachten en anderzijds het tot op heden restrictieve rentebeleid doet de vraag oproepen of centrale banken niet wéér achter de feiten aanlopen. Hoe dat zit, leest u in onderstaande analyse van Martin Crum.

Aegon steeds meer een 'echte' Amerikaanse verzekeraar

Het cijferseizoen is in volle gang. Beleggers met aandelen Aegon in portefeuille zullen echter nog tot 1 maart moeten wachten voordat de verzekeraar met zijn jaarcijfers naar buiten treedt. Daar wordt an sich overigens geen vuurwerk van verwacht. De doelstellingen voor de middellange termijn zijn helder. De trading update van medio november vorig jaar bevatte weinig nieuwe informatie maar toonde wel enkele minder gunstige ontwikkelingen, vooral in het VK en bij Asset Management.

Grote verrassingen worden dus niet verwacht. De focus van de markt zal vooral op de kapitaalgeneratie liggen bij de verzekeraar en de solvabiliteitsratio's. Wat er nog meer in het verschiet ligt, en of dat voldoende is voor een koopadvies, leest u in onderstaande analyse.

X-Fab: een mooi instapmoment?

Chipmaker X-Fab heeft een mooi kwartaal - en daarmee een mooi jaar - achter de rug. De omzet groeide stevig en de winstgevendheid verbeterde. Helaas zit zo'n zelfde groei er voor dit jaar niet in. Eindklanten zitten momenteel met voorraden chips waar ze op in willen teren en bestellen er daardoor nu minder.

X-Fab boekte in het laatste kwartaal een omzetstijging van 29% en deze kwam daarmee uit op $237,7 miljoen. Er was een sterke groei van 38% in de belangrijkste eindmarkten Automotive, Industrial en Medical. Hoe X-Fab dit heeft kunnen bewerkstelligen en of een koopadvies voldoet, leest u in onderstaande analyse van Ivo Breukink.

Top 3 stijgers en dalers

ASMI, Heineken en Galapagos delven vandaag het onderspit.

Rentes

De rentes komen over de gehele Europese linie lichtelijk tot rust. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier daalt 2 basispunten tot 2,70%.

(Peilmoment: 17.30u)

Brede markt

De euro verliest 0,1% en noteert op 1,0775. Goud moet 0,5% prijsgeven, maar blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver doet het beter en noteert op $22,61. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 5,3%. Bitcoin dendert door en noteert inmiddels al op $48.623 en voor een vat WTI-olie betaalt u nu $76,53 dollar.

Het Damrak

ASMI (-1,7%) presenteert een nieuwe CEO: Hichem M'Saad (tot 13 mei nog CTO). Hij volgt Benjamin Low op, die in mei met pensioen gaat.

(-1,7%) presenteert een nieuwe CEO: Hichem M'Saad (tot 13 mei nog CTO). Hij volgt Benjamin Low op, die in mei met pensioen gaat. ABN Amro (+3,1%) zal over het vierde kwartaal een hogere winst rapporteren ondanks dalende rentebaten, zo blijkt uit een consensusverwachting van analisten. De analisten rekenen op een nettowinst van 397 miljoen euro, tegen 354 miljoen euro een jaar eerder.

(+3,1%) zal over het vierde kwartaal een hogere winst rapporteren ondanks dalende rentebaten, zo blijkt uit een consensusverwachting van analisten. De analisten rekenen op een nettowinst van 397 miljoen euro, tegen 354 miljoen euro een jaar eerder. " Exor (+1,0%) kijkt weer omhoog", zo luidt de kop van het artikel van onze TA'ers. Een uitgebreide analyse voor de langere termijn is hier te zien.

(+1,0%) kijkt weer omhoog", zo luidt de kop van het artikel van onze TA'ers. Een uitgebreide analyse voor de langere termijn is hier te zien. Ahold Delhaize (+0,5%) heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk hogere resultaten behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de marge ook verbeterde, zo blijkt uit de analistenconsensus.

(+0,5%) heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk hogere resultaten behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de marge ook verbeterde, zo blijkt uit de analistenconsensus. Shell (+0,4%) stijgt omdat de olieprijs hetzelfde doet.

(+0,4%) stijgt omdat de olieprijs hetzelfde doet. De nieuwe strategie van Unilever (-0,3%) heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz.

(-0,3%) heeft volgens topman Hein Schumacher de volledige steun van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Goldman Sachs neemt een grotere positie in Alfen (+6,3%). Het belang was 5,81%, nu is het 6,25%.

(+6,3%). Het belang was 5,81%, nu is het 6,25%. Just Eat Takeaway (+8,8%) heeft zijn sponsorcontract met de UEFA met drie jaar verlengd.

(+8,8%) heeft zijn sponsorcontract met de UEFA met drie jaar verlengd. Signify (+1,1%) wint wat terrein nadat het sinds de publicatie van zijn cijfers aardig wat heeft moeten inleveren.

(+1,1%) wint wat terrein nadat het sinds de publicatie van zijn cijfers aardig wat heeft moeten inleveren. TomTom (+2,1%) heeft de wind aardig in de zeilen en is inmiddels terug op het koersniveau van augustus 2023.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €1700 van €1350 en kopen - UBS

Akzo Nobel: naar €56 van €75 en houden - HSBC

Philips: naar 17,50 van €17 en verkopen - Jefferies

Aperam: naar €43 van €44 en kopen - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar €23 van €22 en kopen - Deutsche Bank

Lees hier alle adviezen.

Agenda: dinsdag 13 februari

00:00 - Chinese beurzen gesloten

07:00 - Randstad, cijfers vierde kwartaal

07:00 - Wereldhave, cijfers vierde kwartaal

07:00 - Carrefour, cijfers vierde kwartaal

08:00 - VK, werkloosheid, december

11:00 - Duitsland, ZEW-index economisch sentiment, februari

12:00 - VS, ondernemersvertrouwen MKB, januari

13:00 - Coca-Cola, cijfers vierde kwartaal

13:00 - Hasbro, cijfers vierde kwartaal (VS)

14:00 - OPEC maandrapport

14:30 - VS, Inflatie, januari

22:00 - Lyft, cijfers vierde kwartaal

22:00 - Robinhood Markets, cijfers vierde kwartaal

En dan nog even dit

Wat denkt Mr. Market ervan?

En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven

Het lijkt nog zo ver weg..

