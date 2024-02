AEX-index sluit op hoogste niveau ooit

De AEX-index heeft de beursweek in stijl afgesloten: met een nieuw record. Opnieuw zijn het de chippers en Adyen die de index naar de overwinning slepen. Aan de andere kant van de oceaan is de S&P 500 voor het eerst door de 5000 punten geschoten.

De AEX-index rijgt de records aaneen. Het was opnieuw risk-on, waarbij de chippers en Adyen vooraan in het peloton scheurden en aandelen als Unilever, Ahold-Delhaize, Heineken en DSM-Firmenich er hijgend achteraan puften.

De zware weging van tech- en chipaandelen in de AEX werkt duidelijk in ons voordeel, want de AEX laat de ons omringende beurzen de hielen zien. De AMX en AScX eindigen wel in de min (ieder -0,3%).

Waar hebben we deze rally aan te danken? En welke factoren zouden het beursfeest kunnen verstoren? IEX-ers Pieter Kort, Hildo Laman en Rob Stallinga praten u bij in een splinternieuwe podcast.

Beleggers Aperam schudden zorgen van zich af

We moesten het vandaag stellen met weinig nieuws. Slechts één bedrijf presenteerde de cijfers: Aperam. De resultaten werden aanvankelijk slecht ontvangen, maar later op de dag krabbelde de beurskoers weer overeind.

De cijfers van de fabrikant van roestvrij staal waren iets beter dan verwacht. De aangepaste EBITDA kwam uit op €55 miljoen, terwijl analisten volgens Reuters gemiddeld rekening hielden met €53,4 miljoen. Het is een flinke verbetering ten opzichte van de €19 miljoen die Aperam vorig kwartaal rapporteerde, maar een forse verslechtering van de €129 miljoen die in Q4 van 2023 nog werd neergezet. De omzet bedroeg €1.551: ook dat is beter dan verwacht (€1.504 miljoen).

Aperam is de dip die in Q3 was te zien wel te boven, maar CEO Timotea Di Maulo omschrijft de markt nog altijd als 'zeer depressief'.

Duitse inflatie loopt terug

Verder bleek vanmorgen uit definitieve cijfers dat de Duitse inflatie duidelijk op zijn retour is. In december kwam dit cijfer nog uit op 3,7% op jaarbasis, maar in januari bleek het te zijn gedaald naar 2,9%. Een positieve ontwikkeling, maar die 2,9% ligt nog steeds boven de 2% die de ECB voor de hele eurozone tot doel heeft. We zijn er dus nog niet, en de ECB realiseert zich dat uiteraard ook.

Wall Street: S&P maakt jacht op 5.000 punten

Op Wall Street kleuren de koersenborden overwegend groen. De S&P 500 flirtte donderdag al met de 5000-puntengrens, maar lijkt vandaag voornemens om daar serieus boven te blijven. De Nasdaq heeft ook de wind in de zeilen. Alleen de Dow staat in het rood.

Een mooie opsteker is dat de Amerikaanse inflatie in december bij een nieuwe meting iets lager uitkomt dan een eerdere raming: +0,2%, terwijl eerder 0,3% was gerapporteerd. De kern-CPI, waar voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing zijn gelopen, werd niet bijgesteld: dat komt nog altijd uit op 0,3% op maandbasis.

Verder kwamen er nog enkele bedrijven door met cijfers. PepsiCo is een van de opvallendste bedrijven die de boeken opent. De winst van de frisrank- en snackproducent was hoger dan verwacht, maar de omzet viel lager uit dan verwacht. Beleggers tilden het zwaarst aan het laatste en nu staat het aandeel 3% in de min.

Dat is echter kinderspel vergeleken met Pinterest die bijna 12% inlevert na een tegenvallende kwartaalomzet en mogelijk nog teleurstellender outlook.

De Britse chipontwerper ARM stal gisteren de show met een koerexplosie van 48% na kwartaalcijfers die de marktverwachtingen overtroffen en een opwaarts bijgestelde prognose. Vandaag doet het aandeel een klein stapje (-1,8%) terug.

Het oordeel van Ivo Breukink over de cijfers en de koersreactie kunt u hier lezen.

Ook Disney, gisteren nog goed voor een koersstijging van 11,5%, levert iets in: -1,8%. PayPal weet iets (+2,7%) terrein terug te winnen na de afstraffing van gisteren.

Rentes kruipen omhoog

Weinig beweging bij de lange rentes. De Amerikaanse tienjaars rente staat 1 basispuntje hoger op 4,19%. De Europese stijgen ieder met 1 tot 2 basispunten:

Nederland: 2,66%

België: 3,00%

Frankrijk: 2,89%

Duitsland: 2,38%

Italië: 3,96%

Kijken we wat verder terug, dan zien we dat de trend duidelijk opwaarts is. De Amerikaanse tienjaarsrente is in één week tijd met 15 basispunten opgelopen en de Nederlandse lange rente met 13 basispunten.

De brede markt

De AEX eindigde 0,9% hoger. Daarmee doen we het duidelijk beter dan de Duitsers (die zelfs 0,2% in de min eindigden), Fransen ( +0,2%) en Belgen (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 13,66.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -0,3%, S&P500: +0,3% en Nasdaq +1%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0751 dollar

De goudprijs staat 0,5% lager op $2.022,81 per troy ounce.

De bitcoin heeft het flink op zijn heupen en stijgt met 4,9% (!) naar $47.558,89.

Ook de olieprijzen zitten in de lift naar boven. De koers van Brent staat 0,2% hoger op $81,85. WTI koerst eveneens 0,2% hoger op $76,57.

Adviezen

Bank of America is enthousiast over de Nederlandse chippers en Adyen wordt bedolven onder de fanmail:

Adyen: naar €1.730 van €1.325 en kopen - Deutsche Bank

Adyen: naar €1.743 van €1.396 en kopen - Jefferies

Adyen: naar 1.500 van €1.095, maar advies blijft houden - Berenberg

ArcelorMittal: naar €27 van €31, maar advies blijft kopen - Deutsche Bank

KPN: naar €3,22 van €3,08, maar advies blijft houden - UBS

Marel: naar €3,60 van €3,40, maar advies blijft houden - Jefferies

Avantium: naar €4,00 van €5,50, maar advies blijft kopen - Degroof Petercam

ASML: naar €1.046 van €904 en kopen - Bank of America

ASMI: naar €619 van €521 en kopen - Bank of America

Besi: naar €163 van €105, maar advies blijft houden - Bank of America

Verder op het Damrak

Chippers en Adyen zetten hun zegetocht voort

De Nederlandse chippers ASMI , Besi en ASML vinden we opnieuw terug in de hogere regionen. Het positieve rapport van Bank of America zal ongetwijfeld ook hebben geholpen.

, en vinden we opnieuw terug in de hogere regionen. Het positieve rapport van Bank of America zal ongetwijfeld ook hebben geholpen. Adyen dag gisteren de beurswaarde met maar liefst 21,3% zag oplopen krijgt er vandaag nog eens 2,6% bij.

dag gisteren de beurswaarde met maar liefst 21,3% zag oplopen krijgt er vandaag nog eens 2,6% bij. Fastned meldde opgetogen dat het 34 snellaadstations mag bouwen langs snelwegen in Duitsland. Beleggers beloonden het fonds met een koersstijging van 3,2%. Dat was zeer welkom, want gisteren was het aandeel nog een van de grootste dalers op het Damrak.

meldde opgetogen dat het 34 snellaadstations mag bouwen langs snelwegen in Duitsland. Beleggers beloonden het fonds met een koersstijging van 3,2%. Dat was zeer welkom, want gisteren was het aandeel nog een van de grootste dalers op het Damrak. Aperam maakte na de cijferpublicatie een flinke duikeling, maar nadat beleggers nog even op de cijfers hadden gekauwd, krabbelde het aandeel weer overeind, om uiteindelijk met een fraaie dagwinst van 2,4% het weekend in te gaan.

maakte na de cijferpublicatie een flinke duikeling, maar nadat beleggers nog even op de cijfers hadden gekauwd, krabbelde het aandeel weer overeind, om uiteindelijk met een fraaie dagwinst van 2,4% het weekend in te gaan. Unilever (-0,5%) deed na de koersstijging van gisteren na cijfers een klein stapje terug.

(-0,5%) deed na de koersstijging van gisteren na cijfers een klein stapje terug. Dat gold niet voor ArcelorMittal, dat na de koersstijging van 4,9% met nog eens 0,5% opliep.

Agenda: maandag rustig, maar daarna opnieuw een cijferlawine

De Chinese beurzen hebben er een volatiele rit op zitten. Maar nu keert de rust even terug, want vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar houden de beurzen de deuren de hele week gesloten.

Elders in de wereld is het verre van stil. Maandag opent alleen Vastned Belgium opent de boeken. De rest ligt nog op één oor. Maar op dinsdag, woensdag en donderdag wordt een enorme lading cijfers over de beursvloer uitgestort. Randstad, Wereldhave, Coca-Cola en Lyft zijn dinsdag aan de beurt. Woensdag volgen Ahold Delhaize, ABN Amro, Heineken, Alfen, OCI en Vopak. En donderdag zijn dat onder andere DSM-Firmenich, BAM, RELX, Fagron, Vastned, Euronext, Renault, Commerzbank en Cisco.

Ook voor macro-economische cijfers moet u vooral alert zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Maandag wordt het aantal faillissementen in ons land bekend gemaakt, maar daar reageert de beurs eigenlijk nooit op.

De belangrijkste zaken om naar uit te kijken zijn de Amerikaanse inflatie en de Duitse ZEW-index (dinsdag), het BBP van de EU (woensdag), de Amerikaanse Philadelphia Fed- en Empire State-index (donderdag). U kunt vroeg aan de vrijdagmiddagborrel beginnen, want vrijdag zijn er weinig belangwekkende cijfers.

Ik wens u een gezellig weekend!