AEX opent naar verwachting iets hoger na nieuw record

De AEX gaat een vlakke tot licht hogere opening tegemoet, nadat gisteren een nieuw record werd neergezet op een bomvolle cijferdag. Wall Street nam gisteren al wat gas terug en de Amsterdamse beurs lijkt dit voorbeeld te volgen.

Met de cijfers van Aperam en het Duitse inflatiecijfer hebben we het belangrijkste nieuws van vandaag wel zo'n beetje gehad.

Dieptepunt lijkt bereikt voor Aperam

Aperam lijkt de dip die in Q3 pijnlijk zichtbaar was achter zich te hebben gelaten, al omschrijft CEO Timotea Di Maulo de markt nog altijd als 'zeer depressief'.

De cijfers van de fabrikant van roestvrij staal zijn op het eerste oog iets beter dan verwacht. De aangepaste EBITDA kwam uit op €55 miljoen, terwijl analisten volgens Reuters gemiddeld rekening hielden met €53,4 miljoen. Een flinke verbetering ten opzichte van de €19 miljoen die Aperam vorig kwartaal rapporteerde, maar een forse verslechtering van de €129 miljoen die in Q4 van 2023 nog werd neergezet.

De omzet bedroeg €1.551: ook dat is beter dan verwacht (€1.504 miljoen). Minder dan vorig jaar (€1.616 miljoen), maar opnieuw beter dan in Q3 van 2023 (€1.463 miljoen). Aperam boekte ook weer een winst per aandeel, terwijl het vorig kwartaal nog rode cijfers schreef.

Voor het lopende kwartaal gaat uit van een ongeveer even grote aangepaste EBITDA als in Q4. Verder zal de schuld naar verwachting oplopen.

Duitse inflatie is inderdaad op zijn retour

Zojuist kwam ook de definitieve Duitse inflatie over januari door. Het voorlopige cijfer duidde er er al op dat de inflatie bij onze oosterburen duidelijk op zijn retour is. In december kwam dit cijfer nog uit op 3,7% op jaarbasis en dat was afgelopen maand gedaald naar 2,9%. Het definitieve cijfer bevestigde dat beeld.

Op zich positief, maar die 2,9% ligt nog wel een stukje af van de 2% die de ECB voor de hele eurozone tot doel heeft. We zijn er dus nog niet, en de ECB realiseert zich dat uiteraard ook.

Azië op halve kracht, maar Nikkei zet nieuwe records neer

De Aziatische beurzen moesten het vannacht op halve kracht doen. De beurs in Hongkong sloot eerder zijn deuren, vanwege het Chinese nieuwjaar en elders in China, Taiwan, Zuid-Korea, Indonesië, Vietnam, de Filippijnen en Singapore lag de handel de hele dag stil.

Alleen in Tokio brandde nog licht. Daar werden - op het nippertje - nieuwe records gevestigd nadat Shinichi Uchida (de plaatsvervangend gouverneur van de Bank of Japan) de zorgen over agressieve renteverhogingen had weggenomen, en daarmee de beurs omhoog had gepraat.

SoftBank, dat nog altijd een flinke vinger in de pap heeft bij de Britse chipper ARM (zie verderop), zag de koers met 15,3% omhoog schieten na de presentatie van beter dan verwachte cijfers.

Hier de standen geklokt om 8 uur:

Nikkei 225: +0,1%

Hang Seng (Hongkong): -0,8%

Hoewel China met zijn gedachten bij de nieuwjaarsviering is, meldde Baidu dat het een deal heeft gesloten met Lenovo om zijn generatieve AI-technologie op de smartphones van Lenovo te zetten.

Wall Street: S&P 500 heeft 5.000 punten in vizier

De Amerikaanse beurzen deden het wat rustiger aan na de records eerder deze week, maar wisten er nog wel een dagwinst uit te persen. De S&P 500 steeg met 0,1% naar 4.997,91 punten: net geen 5.000 punten dus. Ook de Dow Jones-index kreeg er 0,1% bij. De Nasdaq won 0,2%.

ARM gaat als een raket omhoog

Zoomen we in op individuele aandelen, dan zien we enkele grote uitschieters. Ronduit spectaculair was de koersexplosie van 48% voor de Britse chipontwerper ARM, die vlak na de zomer naar de Nasdaq ging. De cijfers over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar overtroffen de marktverwachtingen en ook de jaaroutlook werd naar boven bijgesteld.

De marktkapitalisatie van ARM is inmiddels door de $116 miljard heen geschoten. Wat zal het Japanse SoftBank, dat nog altijd zo'n 90% van de stukken bezit, achteraf dankbaar zijn dat de verkoop aan Nvidia twee jaar geleden niet doorging, omdat de mededingingsautoriteiten dwars lagen. Beide partijen waren toen een prijs van $40 miljard overeen gekomen. Alleen al gisteren kon SoftBank meer dan $34 miljard op zijn aandelenrekening bijschrijven: bijna net zoveel als ARM destijds waard was.

Ook entertainmentbedrijf Disney (+11,5%) werd beloond voor beter dan verwachte kwartaalcijfers. En wat te denken van kledingconcern Ralph Lauren, dat vooral profiteerde van een opkrabbelende vraag uit China? Het leverde het bedrijf een koerswinst van maar liefst 16,8% op. Motorproducent Harley-Davidson en oliereus ConocoPhilips eindigden eveneens hoger na hun cijferrapportage, maar hun koersstijgingen bleven beperkt tot zo'n 1%.

Voor PayPal daarentegen waren de druiven zuur. Terwijl Adyen door beleggers werd toegejuicht voor de cijfers en de koers met maar liefst 21,3% omhoog zag schieten (we hebben het dan over €252,60), moest branchegenoot PayPal ruim 11% inleveren. Het waren vooral de vooruitzichten die teleurstelden.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een licht hogere opening.

In Azië waren de beurzen maar beperkt open, met een kleine winst voor de Nikkei225 en verlies voor de Hang Seng

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt wat naar 12,79.

Een rechte streep bij de euro: de munt noteert ten opzichte van de dollar 1,0777.

De Nederlandse tienjaarsrente stijgt met 1 basispunt naar 2,64%. De Amerikaanse daalt met 1 basispunt naar 4.15%.

De goudprijs daalt heel licht naar $2.033,47 per troy ounce.

De olieprijzen nemen gas terug na de forse stijging van gisteren. Voor een vat WTI moet nu $76,19 worden betaald en Brent kost $81,46 per vat.

Bitcoin gaat als een speer: 1,96% erbij op $46.231,58.

De AEX opent naar verwachting 0,02% hoger.

Adviezen

Veel analistenrapporten over Unilever en Adyen, die gisteren hun boeken openden. Maar dat leidde niet tot koers- en advieswijzigingen. ArcelorMittal moest wel een adviesverlaging slikken:

ArcelorMittal: naar €27 van €31 en kopen - Deutsche Bank

De agenda: PepsiCo

Na het cijfergeweld van gisteren, gaan we vandaag in een lagere versnelling. De resultaten van Aperam heeft u gezien. Na de lunch volgen de resultaten van PepsiCo. Verder is de agenda maagdelijk leeg, maar volgende week barst het weer los.

En dan nog dit

De AI-wedloop kent tot nu toe een duidelijke winnaar, maar het spel is pas net begonnen:

Ranked: The Most Popular AI Tools ??



This visual is part of our 2024 Global Forecast Series with insights curated from 700+ expert predictions ?? #GFS2024https://t.co/kvobJscBxx pic.twitter.com/xoSwrR9YnB — Visual Capitalist (@VisualCap) February 9, 2024

De bankencrisis van 2023... Denkt u nu ook: Oh, ja? We lijken het te zijn vergeten en daarin schuilt een gevaar:

It is not good for capitalism when those who knowingly assume risks do not have to pay any price when those risks materializes. That is what happened yet again with the 2023 mini-banking crisis, warn Raghuram G. Rajan and Viral V. Acharya. https://t.co/b8Y0geY2v3 — Project Syndicate (@ProSyn) February 8, 2024

Oei

It’s not guaranteed the ECB will lower rates this year, according to uber-hawk Robert Holzmann https://t.co/Yf5WrrhaXZ — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2024

Afwachten dan maar

El-Erian, Krugman and other economists have very different opinions on China’s struggling economy https://t.co/OkzrzJRcNd — CNBC (@CNBC) February 9, 2024

Elon heeft er een fan bij

PUTIN CALLS ELON MUSK SMART, UNSTOPPABLE: TASS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 8, 2024

Veel succes vandaag!