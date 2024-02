AEX opent naar verwachting licht hoger aan vooravond cijferbonanza

De AEX-index opent de beursweek naar verwachting licht in het groen, nadat ook de meeste Aziatische beurzen de weg omhoog wisten te vinden en Wall Street vrijdag nieuwe records neerzette.

Dat we nog even geduld moeten hebben voor de eerste renteverlaging, lijkt langzaam in te dalen. Beleggers focussen komende week vooral op kwartaalcijfers, nu de centrale banken hun plasje hebben gedaan. Vooral woensdag en donderdag kunt u uw borst natmaken.

Azië overwegend hoger

Laten we eerst kijken hoe de vlag er in Azië bij hangt. De beurzen zijn daar de nieuwe beursweek overwegend hoger begonnen. Alleen in Zuid-Korea is de stemming timide. De Chinese beurs schommelde afwisselend boven en onder het vriespunt, maar koos uiteindelijk de weg omhoog. Grote bedrijven doen het in China wel beter dan smallcaps: de de CSI 1000-index kleurt donkerrood.

Uit inkoopdata bleek dat de Chinese dienstensector nog wel groeide, maar minder hard dan de maand ervoor. De Japanse dienstensector vertoonde juist een groeiversnelling.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225: +0,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1%

Hang Seng (Hongkong): +0,1%

Kospi (Zuid-Korea): -0,8%

De techaandelen liggen er wisselend bij, met een flinke winst voor TSMC, maar verlies voor Samsung:

Alibaba +0,5%

Baidu -0,3%

Prosus-deelneming Tencent +0,4%

TSMC +1,7% (!)

Samsung -1,3%.

Wall Street scherpt records aan

Wall Street heeft de beursweek met een klapper afgesloten, met dank aan Meta en Amazon. De S&P 500 steeg met 1,1% naar 4.958,61 punten: de hoogste slotkoers ooit. De Dow Jones-index steeg met 0,4% en de Nasdaq zelfs met 1,7%.

De beurswaarde van Meta Platforms steeg in één dag met ruim 20%, nadat het social media-bedrijf had aangekondigd voor het eerst in zijn geschiedenis dividend uit te gaan keren. Ook de winstverdriedubbelaar die in de kwartaalcijfers zat, viel bij beleggers in de smaak. Is deze koersreactie overdreven? De visie van analist Hildo Laman kunt u lezen in deze uitgebreide analyse.

Ook de beter dan verwachte cijfers van Amazon werden met gejuich ontvangen: de koers schoot met 7,8% omhoog. Apple (-0,5%) daarentegen stelde wat teleur. Dat had te maken met zwakke verkoopcijfers van de iPhone en een toenemende krimp van de omzet in China (een van de belangrijkste afzetmarkten van het bedrijf). Al deze aandelen stonden in de nabeurshandel overigens wat onder druk.

Renteverlaging? Even geduld aub

Beleggers kregen afgelopen week ook een reality check. De Federal Reserve heeft geen haast om de rente te verlagen. In de toelichting op het rentebesluit liet Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag al doorschemeren de rente op de eerstvolgende vergadering op 20 maart waarschijnlijk ongemoeid te zullen laten.

Gisteravond herhaalde hij deze boodschap in een interview met CBS. Powell hoeft niet per se te wachten tot de inflatie helemaal terug is naar de 2% die de Fed zich tot doel heeft gesteld, maar hij wil wel meer data hebben die in de goede richting wijzen.

Read the full transcript of Powell’s interview with CBS’s ‘60 Minutes’ https://t.co/AewSCFcVwp — Bloomberg Markets (@markets) February 5, 2024

Ook het Amerikaanse banenrapport maakte duidelijk dat er momenteel nog geen urgentie is om aan de rente te sleutelen. Het US Bureau of Labor Statistics meldde vrijdagmiddag dat er in januari 353.000 arbeidsplaatsen bij waren gekomen: veel meer dan de 170.000 banen waarop economen hadden gerekend. Ook de werkloosheid viel mee: in plaats van op te lopen naar 3,8% bleef dit cijfer gelijk op 3,7%. De lonen stegen juist een stuk harder dan verwacht: met 0,6% op maandbasis in plaats van de geraamde 0,3%.

Dit soort cijfers maakt een renteverlaging op korte termijn minder waarschijnlijk. Want waarom zou je de rente omlaag trekken als de economie op volle toeren draait en de loongroei nog steeds vrij fors is? Daar lijkt de markt inmiddels ook van doordrongen. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt een nieuwe rentepauze op 20 maart voor 82% ingeprijsd.

1 mei dan maar? Hierover slaat de twijfel toe. De kans dat de rente dan omlaag gaat wordt ingeprijsd op 64%. Maar een week geleden - vóór het rentebesluit en banenrapport - was dat nog 12%. We moeten dat dus afwachten.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een vlakke opening.

In Azië kleurden de koersenborden grotendeels groen, met uitzondering van Zuid-Korea.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt ietsje naar 13,85.

De euro stijgt iets ten opzichte van de dollar en noteert 1,0881.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt nagenoeg pas op de plaats en noteert 2,52%. De Amerikaanse stijgt met 3 basispunten naar 4,06%.

De goudprijs staat 0,5% lager op $2.030,32 per troy ounce. UBS verwacht dat de goud- en zilverprijzen in 2024 verder zullen oplopen, omdat de Federal Reserve in de loop van dit jaar de rente zal verlagen.

De olieprijzen zitten in de lift. Voor een vat WTI moet nu $72,46 worden betaald: 0,5% meer dan gisteren. Aan de ene kant zet de gestegen dollar de olieprijzen onder druk, aangezien de olieprijs in dollars noteert. Aan de andere kant lopen de spanningen in de Rode Zee op en blijft een wapenstilstand in Gaza uit, wat er juist voor kan zorgen dat olie duurder wordt.

Bitcoin daalt met 0,3% naar $43.022,67.

De AEX opent naar verwachting 0,3% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

07:58 Damrak start handelsweek vermoedelijk neutraal

07:31 CTP koopt industrieel park in Stuttgart

07:28 Powell: geen snelle renteverlaging

07:20 Aziatische beurzen noteren verdeeld

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting min of meer vlak

07:00 Flinke groeiversnelling voor de Japanse dienstensector

06:57 Chinese dienstensector groeit door

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 feb Weer een lawine aan bedrijfscijfers op de agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Het regent koersdoelverhogingen voor Meta en Amazon. ING krijgt drie koersdoelverlagingen en twee adviesverlagingen voor de kiezen. En HSBC is minder enthousiast geworden over IMCD.

ING: naar €14,80 van €15,10, maar advies blijft kopen - JPMorgan Research

ING: naar €13,00 van €15,20 en advies omlaag van kopen naar houden - DZ Bank

ING: naar €15 van € 17 en advies omlaag van kopen naar houden - Deutsche Bank

IMCD: naar €149 van €145 en advies omlaag van kopen naar houden - HSBC

De agenda: cijferbonanza

De belangrijkste centrale banken zijn de afgelopen weken aan zet geweest. De macro-economische agenda is vrij karig. Dat betekent dat de focus deze week vooral op de bedrijfscijfers ligt. Met name woensdag en donderdag wordt het druk.

Maandag: ASML ex-dividend en inkoopdata

Vandaag ervaart de AEX een klein beetje koersdruk door ASML, dat €1,45 ex-dividend noteert. Dit aandeel heeft namelijk een weging van ruim 16% in de hoofdindex.

Voor bedrijfscijfers moeten we uitwijken naar het buitenland. De Britse telecommer Vodafone opent de boeken voorbeurs. Na de lunch volgen McDonald's en Tyson Foods. Na sluiting van Wall Street is het de beurt aan de Nederlandse chipper NXP, dat net als ASML van Philips afkomstig is, maar een notering heeft aan de Nasdaq.

Ook verschijnen de inkoopmanagersindices voor de diensten in verschillende regio's. In de VS worden die door twee verschillende organisaties gemeten: S&P en ISM. Houd er rekening mee dat die verschillende kanten op kunnen wijzen, zoals vorige maand gebeurde.

Dinsdag: UBS, Eli Lilly, Snap en Ford

Ook morgen zijn er geen Nederlandse cijferaars. Maar er wordt wel uitgekeken naar de kwartaalresultaten van de Duitse chipper Infineon, UBS, BP (voorbeurs), de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly, het Zweedse Spotify (na de middagboterham), het Amerikaanse techbedrijf Snap en autofabrikant Ford (na sluiting Wall Street).



Er komen niet veel macro-economische cijfers door: alleen de Duitse fabrieksorders en Europese detailhandelsverkopen.

Woensdag: AkzoNobel, Alibaba, PayPal en Uber

Woensdag opent AkzoNobel de boeken over het vierde kwartaal. Ook het IJslandse Marel, dat bij John Bean Technologies op het menu staat, komt door.



Over de grens worden de kwartaalcijfers verwacht van Siemens Energy, de Belgische chipper Melexis, Total Energies (alle voorbeurs) en de Chinese techreus Alibaba (na de lunch). Na sluiting van Wall Street volgen Disney, GoPro, PayPal en Uber.



Macrodata zijn er ook, waaronder de Duitse industriële productie en de Amerikaanse handelsbalans.

Donderdag: Unilever, Adyen, Arcelor, Flow Traders en Sligro

Donderdag wordt de drukste cijferdag van de week, met de resultaten van Unilever, Adyen, ArcelorMittal, Flow Traders, Sligro, Crédit Agricole, Siemens, Kering, KBC, Barco, Ontex (allemaal voorbeurs), Harley Davidson en Philip Morris (na de lunch).

Sligro meldde begin januari al dat de omzet in het vierde kwartaal met bijna 7% was gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De cijferset van donderdag wordt uitgebreider.



Ook wordt uitgekeken naar de Nederlandse en Chinese inflatie. Een snelle raming wees uit dat de Nederlandse inflatie was opgelopen naar 3,2% op jaarbasis, tegen 1,2% in december. In China is daarentegen sprake van deflatie. -0,3% stond er in december op de teller. Dit is in januari naar verwachting gedaald naar -0,5%. Dat stemt niet vrolijk.

Vrijdag: Aperam en Duitse inflatie

De laatste handelsdag van de week staan de resultaten van Aperam, NX Filtration, Orange Belgium (voorbeurs) en PepsiCo op de rol.

Daarnaast is er aandacht voor de Duitse inflatie. Deze is op zijn retour: voorlopige cijfers duidden op een inflatie van 2,9%, tegen 3,7% in december. Verder verschijnen de Nederlandse industriële productie en het Britse BBP over het vierde kwartaal.

En dan nog dit

Het inflatiegevaar is nog niet geweken:

Ze heten niet voor niets Magnificent 7:

To put things into perspective: Assuming Nvidia meets estimates, the Mag 7 generated $523bn in sales during 4Q, +14%YoY. Revenue growth for remaining 493 S&P 500 stocks was a comparatively paltry 2%. Margins for the mag 7 expanded by ~750 bp YoY to 23% vs. a 110 bp contraction to… pic.twitter.com/1oW3mY6Qbq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 3, 2024

Pakken zich donkere wolken samen boven de Japanse beurs?

Check out this chart showing market expectations for future monetary policy for four major central banks. Guess what will happen if the Bank of Japan does decide to hike interest rates when the rest of the world is in full easing mode. ??https://t.co/GacDV2W61P pic.twitter.com/xFeCgG5gIV — jeroen blokland (@jsblokland) February 4, 2024



Veel succes vandaag!