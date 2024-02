Openingswinst AEX verdampt na sterke banencijfers VS

Even leek het all-time high van 829,66 punten (intraday) voor de AEX-index binnen handbereik, maar dat doel dreef steeds verder weg nadat in de VS zeer sterke banencijfers bekend werden gemaakt. Onder de streep rest een mager winstje van 0,1%.

Het zag er vanmorgen veelbelovend uit. De belangrijkste indices op Wall Street waren gisteravond met vette winsten de dag uit gegaan en daar kwamen later nog sterke cijfers van Meta en Amazon bovenop. Maar een veel beter dan verwacht Amerikaans arbeidsmarktrapport zorgde ervoor dat het feestje abrupt werd beëindigd.

Het US Bureau of Labor Statistics maakte bekend dat er in januari 353.000 banen bij waren gekomen, terwijl economen hadden gerekend op een toename van 170.000 banen. De werkloosheid bleef gelijk op 3,7%, terwijl erop was gerekend dat dit cijfer zou oplopen naar 3,8%. De lonen stegen juist een stuk harder dan verwacht: met 0,6% op maandbasis in plaats van de consensustaxatie van 0,3%.

Goed nieuws, zou je zeggen, maar in dit geval was goed nieuws toch echt slecht nieuws. De cijfers maken een renteverlaging op korte termijn minder waarschijnlijk. Want waarom zou je de rente omlaag trekken als de economie op volle toeren draait en de loongroei nog steeds vrij fors is?

Renteverwachtingen verschuiven

Dat een eerste renteverlaging op 20 maart niet heel waarschijnlijk is, was na het rentebesluit van de Federal Reserve van afgelopen woensdag al wel duidelijk. Maar na het banenrapport zijn ook de verwachtingen voor mei iets verschoven. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de rente op 1 mei nog steeds op het huidige niveau zit momenteel ingeprijsd op 28%. Dat was eerder deze week nog slechts 7,9%. De algehele verwachting is nog steeds dat de eerste rentestap in mei wordt gezet, maar die kans slinkt dus wel.

Na de bekendmaking van het banenrapport smolt de eerder opgebouwde winst van de AEX-index nagenoeg weg. De AMX sloot de dag uiteindelijk 0,1% lager af, maar de AScX eindigde 0,4% in de plus.

Daarmee komen we nog goed weg. Op weekbasis is de AEX met 0,6% opgelopen, terwijl de ons omringende beurzen een weekverlies moesten incasseren. Twee etages lager staat het water wel in de kelder. De Midkap is afgelopen week met 1,9% gedaald en de AScX met 2,5%.

De bijgestelde renteverwachtingen hadden ook invloed op de dollar en de tienjarige rente: de dollar zette een klim in en de Amerikaanse lange rente schoot omhoog.

Rally voor TomTom

Het bedrijvennieuws uit Nederland was dungezaaid. Alleen TomTom kwam over de brug. Het concern schreef opnieuw rode cijfers, maar dat was al goeddeels ingeprijsd, omdat TomTom flink investeert in onderzoek en ontwikkeling. Ook operationeel is nog sprake van verlies, maar gecorrigeerd voor een niet aangekondigde reorganisatielast van €10 miljoen draait het bedrijf nagenoeg break-even, aldus analist Peter Schutte. Een andere opsteker was de vrije kasstroom.

Beleggers zetten het aandeel maar liefst 11% in de plus. Is het verstandig om wat winst van tafel te halen? Of is het aandeel koopwaardig?

Wall Street zet techrally voort

Op Wall Street lijken de sterke kwartaalcijfers van Meta Platforms en Amazon.com het te winnen van de rente-angst. De drie belangrijkste indices staan gebroederlijk op winst, waarbij vooral de Nasdaq het op zijn heupen heeft.

De beurswaarde van Meta Platforms is in één klap met 20% gestegen nadat het social media-bedrijf had aangekondigd voor het eerst in zijn geschiedenis dividend uit te keren. Ook de winstverdriedubbelaar die in de kwartaalcijfers zat, viel bij beleggers in de smaak. Is deze koersreactie overdreven? Dat kunt u lezen in deze uitgebreide analyse.

Ook Amazon (+8%) kreeg beleggers op de banken voor de kwartaalcijfers, die beter waren dan verwacht. Apple (-0,2%) daarentegen stelde wat teleur. Dat had te maken met zwakke verkoopcijfers van de iPhone en een toenemende krimp van de omzet in China (een van de belangrijkste afzetmarkten van het bedrijf).

Tijdens de handelssessie kwamen nog meer bedrijven met cijfers, waaronder ExxonMobil en Chevron. Beide bedrijven hadden een lastig jaar, vanwege de lagere olieprijs. Maar ze leverden wel een cijferset af die beter was dan verwacht. Chevron verhoogde bovendien het dividend met 8%. De koers van ExxonMobil staat op het moment van schrijven 0,8% in de plus en Chevron krijgt er 2,8% bij.

Gisteren was Shell aan de beurt. Hier zijn wel wat parallellen te trekken. Shell zet eveneens nog volop in op olie en gas en legt de aandeelhouder graag in de watten.

Er was nog meer goed nieuws. Het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, liet een flinke verbetering zien, van 69,7 naar 79, en dat was zelfs nog iets hoger het eerdere voorlopige cijfer. het 'grote' consumentenvertrouwen, gemeten door Conference Board, bereikte eerder deze week de hoogste stand in twee jaar. Al die cijfers laten zien dat de Amerikaanse economie er goed voor staat. Goed nieuws, temeer aangezien de rente nog steeds hoog staat.

Amerikaanse rente weer boven 4%

Zoals gezegd is de Amerikaanse tienjaarsrente flink opgelopen. Maar liefst 18 (!) basispunten zijn er bij gekomen. Daarmee nestelt de rente zich weer boven de 4%: op 4,04%.

De Europese rentes doen het rustiger aan:

Nederland: 2,52% (+1 basispunt)

Duitsland: 2,21% (-2 basispunten)

Frankrijk: 2,74% (+2 basispunten)

Italië: 3,81% (pas op de plaats)

België: 2,84% (+1 basispunt)

De brede markt

De AEX eindigde 0,1% hoger. Daarmee doen we het even goed als de Fransen, iets minder goed dan de Duitsers (+0,3%), maar weer beter dan de Belgen (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 13,86.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,1%, S&P500: +0,9% en Nasdaq +1,6%

De euro daalt ten opzichte van de dollar (of eigenlijk: de dollar stijgt) en komt uit op 1,0790 dollar

Een hogere rente maakt goud minder aantrekkelijk. Dat zien we terug in de goudprijs: deze staat 1% lager op $2.034,19.

De bitcoin gedraagt zich niet als digitaal goud en stijgt met 0,7% naar $43.200,15.

De olieprijzen staan behoorlijk onder druk. Voor een vat WTI moet nu $72,49 worden betaald: 1,7% minder dan gisteren. De koers van Brent staat 1,5% lager op $77,50. Op weekbasis zijn ze zelfs met ruim 7% gekelderd.

Adviezen

Diverse Nederlandse aandelen zijn door de wasstraat gegaan, maar dat heeft niet geleid tot advies- of koersdoelwijzigingen, op twee na.

OCI: naar €38 van €26 en kopen - Berenberg

Shell: naar €33 van €32 en kopen - Bank of America

Lees hier alle adviezen.

Verder op het Damrak

TomTom vliegt en Corbion is klaar met dalen.

Het transferseizoen in voetbal loopt op zijn eind. Ajax maakte op de valreep bekend de spits Julian Rijkhoff weg te kopen van Borussia Dortmund, terwijl verdediger Anass Salah-Eddine naar FC Twente vertrekt. Op de koers had het nauwelijks invloed: deze steeg met 0,5%.

maakte op de valreep bekend de spits Julian Rijkhoff weg te kopen van Borussia Dortmund, terwijl verdediger Anass Salah-Eddine naar FC Twente vertrekt. Op de koers had het nauwelijks invloed: deze steeg met 0,5%. Corbion , dat deze week flink onder druk stond, is klaar met dalen. op weekbasis is de koers wel met 8,2% gekelderd.

, dat deze week flink onder druk stond, is klaar met dalen. op weekbasis is de koers wel met 8,2% gekelderd. OCI stijgt met 3,7% na een flinke koersdoelverhoging van Berenberg.

stijgt met 3,7% na een flinke koersdoelverhoging van Berenberg. De lagere olieprijzen lijken de koersen van olie-aandelen te drukken. Shell verliest 1,3%, BP staat 0,7% lager en Total Energies verliest 1,3%.

verliest 1,3%, staat 0,7% lager en verliest 1,3%. Signify en voormalig moederbedrijf Philips stonden onder druk. Deze aandelen - en nog veel meer - komen ook voorbij in de IEX Beleggerspodcast.

Agenda: maandag mogelijk koersdruk door ASML

Maandag ervaart de AEX enige koersdruk door ASML, dat €1,45 ex-dividend noteert. Dit aandeel heeft namelijk een weging van ruim 16% in de hoofdindex.

Voor bedrijfscijfers moeten we naar het buitenland. De Britse telecommer Vodafone opent de boeken voorbeurs. Na de lunch volgen McDonald's en Tyson Foods. Na sluiting van Wall Street is het de beurt aan de Nederlandse chipper NXP, dat net als ASML van Philips afkomstig is, maar een notering heeft aan de Nasdaq.

Die dag verschijnen ook de inkoopmanagersindexen voor de diensten in verschillende regio's. In de VS worden die door twee verschillende organisaties gemeten: S&P en ISM. Beide cijfers kwamen in december uit boven de 50, hetgeen duidt op groei. Maar het ene cijfer pakte beter uit dan verwacht, terwijl het andere onverwacht daalde:

De index gemeten door S&P Global steeg van 51,4 in november naar 52,9 in december: het hoogste niveau in zeven maanden, terwijl op een daling naar 51 was gerekend.

De index van ISM daalde onverwacht van 52,7 in november naar 50,6 in december en dat was juist het laagste niveau in zeven maanden.

Gisteren verschenen de indexen voor de industrie. Ook hier was het beeld wisselend. Uit de meting van S&P Global bleek dat krimp was omgebogen in groei. De index steeg van 47,9 naar 50,7, de hoogste stand sinds september 2022. Het cijfer van ISM duidde nog wél op krimp, maar dit cijfer verbeterde wel van 47,1 in december naar 49,1 in januari.

Hierbij voor de volledigheid de hele agenda:

ASML, notering €1,45 ex-dividend

00.30 uur: Japan, inkoopmanagersindex diensten, januari (def.)

03.45 uur: China, inkoopmanagersindex diensten, januari (def.)

08.00 uur: Vodafone, cijfers derde kwartaal

08.00 uur: Duitsland, handelsbalans, december

10.00 uur: EU, inkoopmanagersindex diensten, januari (def.)

11.00 uur: EU, producentenprijzen, december

13.00 uur: McDonald's, cijfers vierde kwartaal

13.00 uur: Tyson Foods, cijfers eerste kwartaal

15.45 uur: VS, inkoopmanagersindex diensten (S&P), januari (def.)

16.00 uur: VS, inkoopmanagersindex diensten (ISM), januari

22.00 uur: NXP, cijfers vierde kwartaal

Ik wens u een alvast een gezellig weekend toe!