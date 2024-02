"Het kan best dat de beurs een stap terug doet"

Voor de luiteraarsvraag over dividendbelasting een kanttekening bij individuele aandelen.



Met Nederlandse aandelen kun je altijd de dividendbelasting terugvorderen, ongeacht box 3.



Voor buitenlandse aandelen kan de eerste 15% worden verrekend met box 3. Dan moet je dus wel eerst box 3 belasting verschuldigd zijn. Volgens mij kun je ook een aantal jaren opsparen en later verrekenen.



Het meerdere boven de 15% kun je bij de buitenlandse fiscale autoriteiten terugvorderen. Dat kunnen stroperige processen zijn. Voor Amerika is er de W-8BEN procedure, je kunt bij je broker checken of dat aan staat.



Er zijn ook landen zonder dividendbelasting, zoals bijvoorbeeld Engeland met de nodige hoog dividend aandelen maar bijvoorbeeld ook Shell en Unilever. Of je dividendbelasting doorslaggevend moet laten zijn in je aandelenselectie, is weer een andere afweging.