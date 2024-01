Nieuwe hoogtepunten in de VS

The Magnificent Seven is een Amerikaanse western uit 2016, met onder anderen Denzel Washington in de hoofdrol. Tegenwoordig wordt met de Magnificent Seven echter ook de groep Amerikaanse Big Tech-aandelen bedoeld, die eerst deels bekend waren als FAANG.

Facebook werd Meta, Google werd Alphabet en de Magnificent Seven bestaat nu uit Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla. Zij bepalen voor een groot deel het verloop van de Amerikaanse aandelenbeurs. Door de sterke prestaties van de meeste van deze aandelen heeft bijvoorbeeld de S&P 500-index onlangs een nieuw all-time high weten neer te zetten.

Van de zeven aandelen hebben er vier onlangs zelf ook een nieuw hoogtepunt weten neer te zetten. Eén aandeel noteert vlak onder zijn all-time high en een ander is er hard naar op weg. Van deze groep is er momenteel slechts één duidelijke achterblijver: Tesla.

Ik bekijk nu de technische plaatjes van de S&P 500-index, Amazon en Apple. Bent u ook geïnteresseerd in de technische analayses van de overige aandelen van de Magnificent Seven, dan verwijs ik u graag naar www.tostrams.nl, waar u de meest actuele analyses van deze en nog vele andere fondsen vindt.

S&P 500-index

De brede Amerikaanse aandelenindex S&P 500 heeft door de stijging van de afgelopen weken een nieuw hoogtepunt weten te vormen boven de oude top van begin 2022. Hiermee is de langetermijn-consolidatiefase van de afgelopen jaren opwaarts afgerond.

De stijgende fase vanaf 2009 is hervat en nieuwe hoogtepunten kunnen worden opgezocht. Het volgende langetermijnkoersdoel kan worden berekend op 6.000 punten. Uiteraard dient de index hiervoor wel de uitbraak vast te houden in de komende weken.

Amazon

Amazon, dat jarenlang een van de sterkste stijgers op de Amerikaanse beurs was, heeft de afgelopen jaren even gas teruggenomen, maar ligt er technisch nog prima bij. Het aandeel beweegt binnen een ruime neutrale bandbreedte, waarbij het onlangs weer goed wist op te veren.

De correctieve fase binnen de bandbreedte is afgebroken en de weerstandszone wordt opgezocht. Deze wordt gevormd door meerdere toppen uit 2020 en 2021 rond $180.

Het beeld klaart pas verder op wanneer deze weerstand wordt gebroken. Dan zal de oude stijgende trend vanaf 2001 worden hervat en kunnen fors hogere koersniveaus worden opgezocht.

Apple

Apple wist halverwege vorig jaar al een nieuw hogotepunt neer te zetten, maar is daarna per saldo niet meer veel opgeschoten. Het aandeel consolideert binnen de stijgende trend vanaf 2003, maar kijkt nog altijd opwaarts.

Wanneer Apple door de weerstand rond $198 weet te breken, zal de oude stijgende fase worden hervat en kan het volgende berekende koersdoel rond $235 worden opgezoxht.

Apple lijkt slechts nog een klein zetje nodig te hebben om de weerstand te breken, wat de kans groot maakt dat er binnenkort een nieuw koopsignaal wordt gegenereerd.