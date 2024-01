ASML opent +6,7% na cijfers en duwt AEX boven 800 punten

Zo'n grote koersstijging zien we niet vaak: ASML opent 6,7% hoger en geeft als indexzwaargewicht daarmee ook de AEX een kontje. Die staat 1,5% hoger en piept zowaar boven de 800 punten uit.

De koers was de afgelopen weken al opgelopen. Het aandeel staat YTD ruim 10% hoger.



Nog even de kerncijfers van ASML:



De omzet is beter dan verwacht. De consensus rekende op €6,91 miljard en ASML mikte zelf op €6,7 tot €7,1 miljard. Ook de brutomarge is een meevaller: 51,4%, waar analisten gemiddeld rekenden op 50,77% en ASML eerder aangaf 50 tot 51% te voorzien.

Het belangrijkst is dat ASML voor een recordbedrag aan orders heeft binnengeharkt: €9,2 miljard. Desondanks blijft de outlook voor 2024 conservatief: de chipmachinefabrikant verwacht dat de omzet dit jaar een pas op de plaats maakt, maar houdt eraan vast dat dit een overgangsjaar is. Het concern verwacht in 2025 nog steeds een sterk herstel.

De volledige cijferset vindt u hier. Houd verder de site in de gaten, want Ivo Breukink van de IEX Beleggersdesk pluist de cijfers natuurlijk voor u uit.

Dat de machines van ASML gretig aftrek vonden in Q4 is overigens geen verrassing. Volgens Persbureau Bloomberg heeft China de import van chipmachines vorig jaar met maar liefst 14% opgevoerd naar bijna $40 miljard: het hoogste bedrag sinds 2015. Vooral december was een topmaand.

De VS draait de duimschroeven flink aan en China wil dat voor zijn, door snel nog even zijn slag te slaan. Het land klopt dan vooral aan bij ASML. Dit effect loopt er straks uit, maar China is natuurlijk niet het enige land waar ASML aan levert.

ASML zit in een luxepositie: