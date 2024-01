AEX opent naar verwachting licht hoger na rally afgelopen dagen

Kunnen de slingers weer in de kast worden opgeborgen? Dat is de vraag, na het beursfeestje van de afgelopen dagen. De futures duiden op een bescheiden hogere opening. Beleggers lijken zich langs de zijlijn op te stellen, in afwachting van wat er de rest van de week gaat komen: veel cijfers uit vooral de VS, maar ook uit Veldhoven, de Amerikaanse inflatie en het Europese rentebesluit.

In Azië waren de rollen vannacht voor de verandering omgedraaid. Hongkong kreeg vleugels, terwijl de beurs van Japan even op adem kwam na de rally van de afgelopen weken, die de index ruim 9% hoger zette.

Volgens persbureau Bloomberg overweegt Peking een stimuleringspakket ter waarde van omgerekend $278 miljard (!) in te zetten om de Chinese aandelenmarkten te stabiliseren. Dat bood beleggers hoop.

Chinese techbedrijven krabbelden iets op. Alibaba steeg in Hongkong met 3,7% en Prosus-deelneming Tencent won 4,3%. In Taiwan liep TCMC (+0,3%) nog iets verder op. Er is voor de Hang Seng nog wel een lange weg te gaan: de index staat nog ruim 31% lager dan een jaar geleden. Zet dat eens af tegen de Nikkei, die in die periode met 35% is opgelopen.

In Japan draaide het vannacht vooral om het rentebesluit van de Bank of Japan. Zoals verwacht blijft de rente op het historisch lage niveau van -0,1%, een percentage dat we in Europa al heel lang niet meer hebben gezien. De raming voor de inflatie voor 2024 ging iets omlaag, naar 2,4%, tegen 2,8% in oktober. Dat is nog wel boven de doelstelling van 2%.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225 vrijwel onveranderd

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,4%

Hang Seng (Hongkong): +2,9%

Kospi (Zuid-Korea): +0,63%

Wall Street zet zegetocht dunnetjes voort, Dow voor het eerst boven $38.000

Wall Street klom dinsdag nog even verder omhoog, zij het in bescheiden mate. De S&P 500 steeg met 0,2%. De Dow Jones-index won 0,4% en slechtte voor het eerst in de geschiedenis de grens van $38.000. De Nasdaq eindigde 0,3% hoger.

Het besef dat een renteverlaging door de Fed niet al in maart, maar op zijn vroegst in mei plaatsvindt, lijkt inmiddels ingedaald. Wel zullen de financiële markten het Amerikaanse BBP-cijfer over Q4 en de PCE-inflatie van vrijdag nauwlettend in de gaten houden.

Boeing (-0,6%) had een minder goede dag. Toezichthouder FAA riep op de schroeven te controleren van deuren van een ander model van de vliegtuigbouwer. Eerder deze maand werden alle 737 MAX 9 vliegtuigen aan de grond gehouden, nadat de deur van de nooduitgang van een toestel was afgebroken tijdens een vlucht.

Focus op cijferseizoen

Vanmiddag gaat het cijferseizoen in de VS verder na een korte pauze. Bedrijven uit de S&P500 maken zich op voor de laagste winstmarges sinds de start van de coronapandemie, zo blijkt uit een inventarisatie van FactSet. De gemiddelde winstmarge komt naar verwachting uit op 10,7%, waar dat in Q3 nog 12,2% was en een jaar eerder nog 11,2%. Het vijfjaars gemiddelde is 11,5%.

Alle sectoren zien de marges op kwartaalbasis dalen:

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 zijn er vier sectoren die de marges nog zien stijgen. De grootste daling is te zien bij financiële dienstverleners en energie.







Bitcoin zakt door $40.000

De euforie over de toelating van bitcoin-ETF's tot de Amerikaanse markt was van korte duur. De koers van bitcoin zakt steeds verder door zijn hoeven en denderde dinsdagavond door de $40.000, terwijl vlak na de lancering even de $49.000 was aangetikt.

De hoop van veel beleggers is nu gevestigd op de zogeheten halving: het moment dat de beloning voor miners wordt gehalveerd. Dit vindt ongeveer om de vier jaar plaats. De eerstvolgende is naar verwachting in april. Door de halving wordt het aanbod van bitcoins beperkt en schaarste gecreëerd. Dat kan leiden tot een prijsstijging, wat bij eerdere halvings ook is gebeurd. Maar net als bij de lancering van bitcoin-ETF's loopt de koers daar vaak al lange tijd op vooruit. Ook na de halving stijgt de koers vaak nog even door.

Het lastige van bitcoin is dat je niet kunt berekenen wat nu een faire prijs is. Het is wat de gek ervoor geeft. De ene keer loopt de koers gelijk op met techaandelen, maar de andere keer - zoals afgelopen week - is een correlatie (áls die er al was) ver te zoeken.

Terraform Labs vraagt uitstel van betaling aan

In de cryptomarkt was nóg een nieuwtje te melden. Terraform Labs, het bedrijf achter de stablecoin TerraUSD, heeft in de Verenigde Staten uitstel van betaling aangevraagd. U kent het bedrijf nog wel van de ineenstorting van TerraUSD, een zogeheten stablecoin gekoppeld aan de dollar, die minder stabiel bleek dan verwacht. Het leidde destijds tot veel onrust in de cryptowereld.

De indicatoren:

De Europese futures kleuren héél licht groen, maar het kan nog alle kanten op

In Azië zien we overwegend stijgende koersen, met eindelijk groene borden in Hongkong

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 13,19

De euro stijgt met 0,3% ten opzichte van de dollar en noteert 1,0914

De Nederlandse tienjaarsrente staat 2 basispunten lager op 2,59% en de Amerikaanse 1 basispuntje hoger op 4,11%

De goudprijs noteert 0,6% hoger op $2.033,52 per troy ounce.

De olieprijzen stijgen met zo'n 0,4%. WTI kost $74,87 per vat en Brent $80,10.

De bitcoin staat 0,1% lager op $39.853,67 en is dus onder de $40.000 gezakt.

De AEX opent naar verwachting 0,3% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:03 Ericsson ziet winst bijna halveren

07:57 AEX start handelsdag vermoedelijk afwachtend

07:29 Voorzichtige opening Europa verwacht

07:19 Hongkong uitblinker in Azië

06:49 Bank of Japan laat rente onveranderd

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Fanmail voor ASML (en ASMI):

Air France-KLM: naar € 9,10 van € 9,20 en verkopen - JPMorgan

Just Eat Takeaway: naar € 17,00 van € 25,15 en kopen - HSBC

ASML: naar € 800,00 van € 630,00 en advies omhoog van houden naar kopen - Sanford C. Bernstein & Co

IMCD: naar € 117,00 van € 120,00 en verkopen - JPMorgan Research

ASMI: naar € 600,00 van € 450,00 en kopen - Citi Research

De agenda: cijferregen VS

Een van de belangrijkste agendapunten van vandaag hebben we al gehad: het Japanse rentebesluit. Het Nederlandse consumentenvertrouwen is ook al bekendgemaakt. Dat is iets verbeterd: van -29 naar -28, maar dus nog altijd negatief. Om 16 uur volgt het Europese cijfer.

Maar de aandacht zal vooral uitgaan naar het Amerikaanse cijferseizoen dat met volle kracht wordt hervat. Na de middagboterham openen 3M, General Electric, Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Procter & Gamble en Verizon hun boeken over het vierde kwartaal en heel 2023.

Zet ook de wekker op 22 uur, want dan zijn streamingdienst Netflix en chipbedrijf Texas Instruments aan de beurt.

Het wordt sowieso een drukke week voor de chipsector. Morgen komen natuurlijk de cijfers van ASML en Intel volgt donderdag. Na de update van TSMC is het optimisme weer terug.

'Recordorders voor ASML in december'

Daar lijkt bij ASML ook enige reden toe. Volgens persbureau Bloomberg is de import van chipmachines door China vorig jaar met 14% gestegen naar bijna $40 miljard: het hoogste bedrag sinds 2015. De VS draait de duimschroeven flink aan en China wil dat voor zijn, door snel in te slaan. Dat doet het met name bij ASML. Vooral december was een topmaand.



Voor topman Peter Wennink worden dit zijn laatste jaarcijfers. In april wordt hij opgevolgd door de Fransman Christophe Fouquet. Bij de presentatie van de cijfers over Q3 zei Wennink dat de halfgeleiderindustrie zich 'in het dieptepunt van de cyclus' bevond en dat hij in 2025 weer een aanzienlijke groei verwacht. 2024 wordt dan een soort overgangsjaar.

Ook technisch heeft het aandeel de weg omhoog gevonden, zo blijkt uit de analyse van Royce Tostrams.

En dan nog even dit

Oei

De Amerikaanse truck industry is over het algemeen een goede economische indicator. En die zegt recessie. De donkere lijn is het aantal werknemers. De groene lijn geeft het aantal trucks aan die niet helemaal vol geladen zijn. Grijze balken zijn recessies. pic.twitter.com/8VHes3PU5n — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 22, 2024

Nóg een record. En de afgelopen 20 jaar had u vooral in tech moeten zitten.

S&P 500 and Nasdaq 100 closed at fresh ATH today BUT Nasdaq 100 (NDX) vs S&P500 (SPX) hit an ATH as well w/Nasdaq 100 has consistently outperformanced the S&P 500 over the last 20yrs. pic.twitter.com/cQ7zPsU6ol — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 23, 2024

De teugels laten vieren is geen recept voor hoge koersen. Alles draait om vertrouwen. En dat is er niet echt.

QE is goed voor aandelen toch?

Of werkt het in China andersom? https://t.co/S0ZLV4Heqa — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 22, 2024



Veel succes vandaag!