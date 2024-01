Slotcall: na Blue Monday komt Happy Monday!

De AEX (+0,9%) gaat vandaag vrolijk verder met waar het sinds de tweede weekhelft van vorige week al mee bezig is: stijgen. Het zag er gedurende de dag allemaal al vrij probleemloos uit en dat beeld werd dubbel en dwars bevestigd door een groenkleurend Wall Street. De AEX-index sluit uiteindelijk op 785,60 punten en komt weer een stapje dichterbij de 800-puntengrens.

De AMX (+0,8%) en AScX (+1,4%) liggen er ook goed bij. Een van de dalers is koffieproducent JDE Peet's, dat vandaag €0,35 ex-dividend gaat. Corbion, dat vorige week sterk reageerde op een verkoopadvies van ING, wint terrein terug. Ook in de smallcap-index en bij de meerderheid van de Europese indices is groen dominant.

Wall Street opende vanmiddag ook hoger, met wederom Boeing in de hoofdrol. Eerder kwam het luchtvaartconcern al in het nieuws doordat een 737 Max-toestel een plugdeur kwijtraakte tijdens een vlucht. Later bleek het om slechte montage te gaan, waardoor de FAA 170 toestellen aan de grond hield. Intussen haalt het concern wel even een mega-order binnen van de Indiase budgetmaatschappij Akasa Air. En nu roept de FAA nog meer modellen terug ter controle. Het aandeel staat momenteel op -0,5%.

The FAA's investigation into Boeing is getting wider as it flags another plane model for door-plug inspections https://t.co/WXmLT24gYh — Business Insider (@BusinessInsider) January 22, 2024

Rente, inflatie en inkoopmanagersindices

De eerste helft van de week wordt gedomineerd door de Bank of Japan (daarover later meer), dat morgen met een rentebesluit komt. Morgen krijgen we ook cijfers over het Europese consumentenvertrouwen. Halverwege de week volgen samengestelde inkoopmanagersindices uit de eurozone, Japan, het VK en de VS.

In de tweede helft van de week komt de ECB met een rentebesluit. Een renteverlaging is vooralsnog onwaarschijnlijk. Vrijdag wordt de macroweek afgesloten met de PCE-inflatie in de VS. Dat is de favoriete inflatiebarometer van de Fed. Verder staan die dag ook het consumentenvertrouwen in Frankrijk en Duitsland op het menu.

Het cijferseizoen gaat nu ook echt op gang komen. Vorige week beten Just Eat Takeaway en Fastned de spits af met trading updates, waar paradepaardje ASML (woensdag 07.00u) met volledige jaarcijfers komt. Later volgen nog onder andere Signify en vastgoedfondsen NSI en WDP.

Aanzienlijk drukker is het in de VS, waar tal van techreuzen met hun resultaten naar buiten komen. Mogelijke market movers zijn Netflix, Texas Instruments, Tesla, IBM en Intel. Dan komen daar nog grote namen als General Electric, Visa, Procter & Gamble en Johnson & Johnson bij. Dan nu, zoals beloofd, weer terug naar Japan.

Rentebesluit Bank of Japan

De Bank of Japan houdt vannacht de rente op -0,1%. Tenminste, dat is waar ruim 90% van de analisten vanuit gaat (zie onderstaande tabel). De Japanse rente is bovendien al 8 jaar negatief, met het doel om de inflatie omhoog te krijgen. Dat lijkt nu eindelijk te lukken.

Hoewel de officiële rente negatief is, is de Japanse economie dat allesbehalve. Dat blijkt ook uit de ijzersterke prestatie van de Nikkei 225. De Japanse hoofdindex breekt record na record en noteerde vorige week een nieuwe all-time high op 36.546 punten.

De beurs profiteert van de zwakke yen, die de export en de winsten van de Japanse bedrijven ondersteunt. Want de Japanse munt is weer wat goedkoper geworden ten opzichte van de euro, wat een renteverhoging op den duur waarschijnlijker maakt. Een hogere rente zou de yen duurder maken, maar ook de economische groei afremmen. Nu krijg je voor 1 euro ongeveer 160 yen. Een jaar geleden was dat 140 yen. Zie hieronder het koersverloop op de euro ten opzichte van de yen.

ING onder de loep

Dan ING, dat door Milieudefensie voor de rechter wordt gesleept als het niet stopt met het financieren van fossiele brandstoffen. De organisatie eist dat de bank zijn CO2-uitstoot sneller verlaagt dan de huidige doelstelling van 49% in 2030, en dat de bank per direct stopt met het verstrekken van leningen aan projecten die nieuwe olie- en gasreserves aanboren.

De organisatie baseert zich op een eerdere rechtszaak die het won tegen Shell (in 2021), waarbij de rechter oordeelde dat het oliebedrijf zijn CO2-uitstoot met 45% moet verlagen in 2030. Shell ging in beroep tegen deze uitspraak, maar Milieudefensie ziet dit als een bevestiging van zijn strategie om bedrijven juridisch aansprakelijk te stellen voor hun bijdrage aan de klimaatcrisis.

ING Groep heeft twee maanden de tijd om aan de eisen van Milieudefensie te voldoen, anders zal de organisatie een rechtszaak beginnen. De bank heeft nog niet officieel gereageerd, maar heeft eerder gezegd dat het zijn rol als financier van de energietransitie serieus neemt. De bank streeft ernaar om zijn kredietportefeuille in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs, en heeft aangekondigd dat het in 2040 zal stoppen met het financieren van steenkool en in 2050 met het financieren van olie en gas.

Het woekerpolis-boek kan wat ASR betreft gesloten worden

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom ASR. De verzekeraar schikte in de woekerpolissen voor een bedrag dat gunstiger uitviel dan waar de analisten rekening mee hielden. Ook zit ASR momenteel middenin het integratieproces van Aegon Nederland. Knab ligt onder bod en over een half jaar is het weer tijd voor een Capital Markets Day. Nu maakt het concern ook bekend dat het 300.000 eigen aandelen in gaat kopen ten behoeve van een aandelenplan voor medewerkers van ASR.

Ook komt ter sprake of ASR de ambitie heeft om buiten de Nederlandse landsgrenzen te treden, hoe zit het met het renteklimaat en het huidige dividendbeleid. Chief Financial Officer (CFO) Ewout Hollegien vertelt ons meer in een exclusief interview. Lees het hieronder.

Expansie in het buitenland is de snelste manier om geld te verspillen IEX Premium https://t.co/DxcJQK8sUX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 22, 2024

Hoe zou het B&S vergaan?

Na het missen van de financiële doelstellingen voor de jaren 2021-2023 vanwege de interne onrust en vooral de hoge inflatie en problemen in de toeleveringsketen, lanceerde het bedrijf afgelopen november nieuwe haalbaardere targets.

B&S heeft op het gebied van overnames echter geen doelstellingen gesteld, ondanks dat overnames een nadrukkelijk onderdeel van de groeistrategie uitmaken. In het vorige groeiplan werden overnamedoelen bij lange na niet gehaald en daar zal de te hoge nettoschuld zeker ook een rol in hebben gespeeld.

Of het aandeel nog als koopwaardig wordt gezien, leest u in onderstaande analyse.

Jaarcijfers BS wederom pas in april IEX Premium https://t.co/LXim1t9C7Q via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 22, 2024

Uitverkoop op het Damrak

Eind vorige week maakte grootaandeelhouder Ten Cate bekend het op de lokale markt genoteerde Hydratec van de beurs te willen halen. Eerder verkocht GeoJunxion al zijn activiteiten, er ligt een verhoogd bod op machinebouwer Marel, chiptester RoodMicrotec verlaat het Damrak en ook wetenschappelijk boekenuitgeverij Brill. De recente lijst beursgenoteerde bedrijven die de uitgang zoeken is relatief groot.

Het zal hier niet bij blijven. Er staan nog meer aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven op de lokale markt genoteerd waar beleggers spijtig genoeg weinig oog voor hebben. Wij identificeren vier aandelen waarbij de kans duidelijk aanwezig is dat ze eerdaags van de beurs worden gehaald. Lees het artikel van analist Martin Crum hieronder.

Vier lokaal genoteerde beursfondsen die mogelijk ook van het Damrak zullen verdwijnen IEX Premium https://t.co/ytRdw4rhv3 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 22, 2024

Top 3 stijgers en dalers

OCI, DSM-Firmenich en JDE Peet's delven vandaag het onderspit. Mobiliteitconcerns Alfen, TomTom en Ebusco zijn weer helemaal back on the road.

Rentes

De rentes komen vandaag tot rust. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier daalt 5 basispunten tot 2,57%.

Brede markt

Op de euro/dollar gebeurt per saldo bijzonder weinig. De euro verliest 0,04% en noteert op 1,0889. Goud mag 0,3% afschrijven, maar blijft nog altijd boven de $2000-grens. Zilver heeft ook een kater en noteert op $22,19. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) wint 1,3%. Bitcoin moet 2,9% inleveren en noteert op $40.411. De olieprijs wint 1% en gas trapt hard op de rem: -13,3%.

Het Damrak

In aanloop naar de jaarcijfers staat ING (+1,0%) er beduidend beter voor dan branchegenoot ABN Amro (+1,5%), zegt Berenberg. De nettorentebaten, gunstige spaartegoeden en meevallers bij voorzieningen voor oninbare leningen zijn in het voordeel van ING. ABN Amro wordt als kwetsbaar gezien voor een dalend renteklimaat bij stijgende spaarrentes. De vooruitzichten blijven beperkt en het houden-advies blijft staan.

(+1,0%) er beduidend beter voor dan branchegenoot (+1,5%), zegt Berenberg. De nettorentebaten, gunstige spaartegoeden en meevallers bij voorzieningen voor oninbare leningen zijn in het voordeel van ING. ABN Amro wordt als kwetsbaar gezien voor een dalend renteklimaat bij stijgende spaarrentes. De vooruitzichten blijven beperkt en het houden-advies blijft staan. Ahold Delhaize (+0,7%) herpakt zich nadat UBS het concern vorige week van de kooplijst haalde.

(+0,7%) herpakt zich nadat UBS het concern vorige week van de kooplijst haalde. De chippers ASML (+3,1%) , ASMI (+2,6%) en Besi (+1,7%) houden een afterparty na de positieve cijfers van TSMC. Het sterrenensemble wordt ook geholpen door koersdoelverhogingen door de Duitse zakenbank Berenberg onder handhaving van de koopadviezen.

(+3,1%) (+2,6%) (+1,7%) houden een afterparty na de positieve cijfers van TSMC. Het sterrenensemble wordt ook geholpen door koersdoelverhogingen door de Duitse zakenbank Berenberg onder handhaving van de koopadviezen. ASR (+0,9%) koopt 300.000 eigen aandelen in ten behoeve van een aandelenplan voor medewerkers.

(+0,9%) koopt 300.000 eigen aandelen in ten behoeve van een aandelenplan voor medewerkers. Prosus (-0,6%) verliest door de aanhoudende malaise op de beurs van Hongkong, waar zijn deelneming Tencent vanochtend 3,3% lager sloot.

(-0,6%) verliest door de aanhoudende malaise op de beurs van Hongkong, waar zijn deelneming vanochtend 3,3% lager sloot. Shell (-0,02%) daalt, ondanks een stijgende olieprijs.

(-0,02%) daalt, ondanks een stijgende olieprijs. Biotechbedrijf Corbion (+3,4%) is in herstel, na vrijdag ruim 10% onderuit te zijn gegaan op een verkoopadvies door ING.

(+3,4%) is in herstel, na vrijdag ruim 10% onderuit te zijn gegaan op een verkoopadvies door ING. Just Eat Takeaway (-1,8%) zakt wat weg. De maaltijdenbezorger kwam woensdag met een kwartaalupdate, die gemengd ontvangen werd.

(-1,8%) zakt wat weg. De maaltijdenbezorger kwam woensdag met een kwartaalupdate, die gemengd ontvangen werd. Het aandeel JDE Peet’s (-2,0%) gaat €0,35 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd is de koers met 0,5% gezakt.

ASML: naar €750 van €725 en kopen - Morgan Stanley

ASMI: naar €560 van €450 en kopen - Berenberg

Ahold Delhaize: naar €29 van €30 en houden - Barclays

Euronext: naar €93 van €102 en kopen - JPMorgan

ABN Amro: naar €16,00 van €19,30 en houden - RBC

Unilever: naar 5.110 pence van 5.290 pence en kopen - Berenberg

Van Lanschot-Kempen: naar €32 van €34,88 en kopen - ING

Agenda: dinsdag 23 januari

04:00 - Rentebesluit Bank of Japan

06:30 - Consumentenvertrouwen - NL (Jan)

06:30 - Investeringen - NL (Nov)

07:00 - Prijzen bestaande koopwoningen - NL (Dec)

13:00 - Cijfers Q4: General Electric (VS)

Q4: General Electric (VS) 13:00 - Cijfers Q4: Johnson & Johnson (VS)

Q4: Johnson & Johnson (VS) 13:00 - Cijfers Q4: Procter & Gamble (VS)

Q4: Procter & Gamble (VS) 13:00 - Cijfers Q4: Verizon (VS)

Q4: Verizon (VS) 16:00 - Consumentenvertrouwen - EU (Jan - voorlopig)

13:00 - Cijfers Q4: Netflix (VS)

Q4: Netflix (VS) 13:00 - Cijfers Q4: Texas Instruments (VS)

En dan nog even dit

S&P 500 gaat gunstig het cijferseizoen in

New all-time high for S&P 500 (blue) with 12% of members making a new 52-week high (reached 19% back in mid-December)

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/6ssVWgBvO7 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) January 22, 2024

Alle ballen op ASML, dat voor het eerst in 2 jaar weer boven de €700 staat

$ASML broke the downtrend and resistance. whales dove into the stock. FiBO 78 crossed. the move will accelerate! I'll buy. it's absolutely perfect! PT yellow boxes! pic.twitter.com/7YAnbJBklx — MarketMaestro (@MarketMaestro1) January 22, 2024

Bitcoin doet een stap terug

Bitcoin slipped closer to dipping below the $40,000 mark on Monday https://t.co/gwrkfTz5m5 — Bloomberg (@business) January 22, 2024

Oei oei oei, Tesla...