Amerikaanse banken in de wacht

Met de prestaties van de grote Amerikaanse banken is het cijferseizoen op Wall Street begonnen. Traditioneel kijk ik dan hoe de banken er technisch bijliggen. Het begin van het cijferseizoen is niet geweldig gestart, Bank of America, Citigroup en JPMorgan kwamen met gemengde resultaten, waarbij Citigroup een grote ontslagronde aankondigde.

De cijfers van Goldman Sachs waren beter dan verwacht. De winst over het vierde kwartaal steeg met 51%.

De Amerikaanse bankensector heeft het in 2023 lastig gehad. Eerst een felle stijging van de kapitaalmarktrente, in het voorjaar gevolgd door enkele faillissementen, onder andere van Silicon Valley Bank.

Technisch laten de grote Amerikaanse banken neutrale plaatjes zien. Zelfs J.P. Morgan Chase, vorig jaar nog koploper in de sector met een winst van ruim 25%, een sterk technisch profiel, laat het kopje hangen. De koers is afgeketst op de top $172,96 van 29 oktober 2021.

Vandaag bekijk ik de grootste Amerikaanse banken vanuit een lange termijn technisch perspectief.

Blackrock

Vermogensbeheerder BlackRock zag de winst in het vierde kwartaal stijgen, terwijl het beheerd vermogen met 16% toenam tot iets boven de $10 biljoen.

De recente daling zorgt ervoor dat BlackRock terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door enkele oude koerstoppen. Zolang BlackRock hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Steun ligt op $596,18 (bodem van 27 oktober 2023). Weerstand wacht rond 819,00 (top van 15 december 2023).

Na een uitbraak boven weerstand $819 wordt $973,16 het volgende opwaartse koersdoel. De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij BlackRock op een positieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat BlackRock achter blijft bij de rest van de markt.

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase heeft het prima gedaan. De cijfers regen een positief onthaal. Hoewel de winst in het afgelopen kwartaal lager uitpakte dan een jaar geleden

Het bankaandeel heeft binnen de opwaartse trend het koersdoel rond weerstand $172,96 (top van 29 oktober 2021) aangetikt. Maar sindsdien laat de bank het kopje hangen.

De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra JP Morgan Chase boven de horde rond $172,96 weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten en wordt $190 het volgende opwaartse koersdoel. De bank heeft pas steun rond $135,19 (bodem van 27 oktober 2023).

De relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) draait opwaarts. Dit geeft aan de bank beter gaat presteren ten opzichte van de rest van de markt.

Bank of America

De koers van Bank of America daarentegen daalde met bijna 2% na de winstcijfers. Die waren iets beter dan verwacht, maar met een tegenvallende omzet.

Technisch heeft Bank of America een wispelturig jaar achter de rug. Maar het aandeel komt er technisch bezien beter bij te liggen, nu de dalende trend is verlaten. Bovendien wordt de top van medio 2023 gebroken. Aan de bovenkant is er ruimte richting weerstand $37 (top van 10 februari 2023). De steun ligt op $24,96 (bodem van 27 oktober 2023).

Bij Bank of America krult de 200-dagenlijn weer omhoog. Dit geeft een iets betere technische conditie weer. De hockeystick beweging van de B.O.B.-indicator (blauwe doorlopende lijn) suggereert dat Bank of America iets minder achter blijft bij de rest van de markt.



Citigroup

De cijfers van Citigroup, dat de omzet zag dalen en in de rode cijfers dook (oor eenmalige posten) werden matig ontvangen.

Technisch bezien laat Citigroup een lastige fase achter zich.

De eerste weerstandszone tussen $50,45 (gevormd op 21 april 2023) en $54,56 (gevormd op 19 augustus 2022) staat nu onder druk. Citigroup had al de dalende trend gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Citigroup kan, na een overtuigende doorbraak van de weerstandszone $50,45-$54,56 oplopen richting weerstand 69,11 (gevormd op 7 februari 2022). Steun ligt rond 38,17 (bodem van 27 oktober 2023).

De 200-dagenlijn van Citigroup (rode glooiende doorlopende lijn) krult omhoog, terwijl de koers erboven noteert. Dit duidt op een verbeterende technische conditie. De relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) vlakt wat af, dat geeft aan dat Citigroup iets minder negatief presteert dan de rest van de markt.

Goldman Sachs

Goldman Sachs, die met de cijfers over 2023 kwam, kruipt langzaam overeind. De cijfers van Goldman Sachs waren beter dan analisten hadden verwacht. Technisch brak Goldman Sachs recent de serie van lagere koerspieken opwaarts af. Hiermee klaart de lucht wat op.

Technisch beweegt Goldman Sachs tussen steun 287,75 (bodem van 14 oktober 2022) en weerstand 412,66 (gevormd op 7 januari 2022). Voor verdere verbetering is een doorbraak boven de toppen $412,66-$426,16 noodzakelijk.

.De vlakke 200-dagenlijn draait iets omhoog, dat duidt op een verbeterde technische conditie. De curve van de relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Goldman Sachs wat minder slechter presteert dan de brede markt.

Morgan Stanley

Morgan Stanley laat al ruim drie jaar een rommelig verloop zien, maar wel binnen een zijwaartse fase.

Morgan Stanley wist recent technisch te verbeteren. Morgan Stanley verlaat de correctieve fase. Aan de bovenkant komt er nu ruimte vrij voor een herstel richting weerstandszone tussen 95,57 (top van 28 juli 2023) en 100,99 (top begin 2023).

Voor verdere verbetering is een doorbraak boven deze barrière noodzakelijk. Onder steun 69,42 (bodem van 3 november 2023) zou het beeld verzwakken. Na een uitbraak boven weerstand 95,57 wordt et volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) krult omhoog, terwijl de koers er boven lijkt te blijven. Dit duidt op een iets minder zwakke technische conditie. De neerwaarts gerichte relatieve-sterkte (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Morgan Stanley minder presteert dan de markt.

Wells Fargo

Wells Fargo reageerde met een gematigde koersdaling op de cijfers. De recente correctie brengt Wells Fargo terug naar de voorliggende koerstoppen. Indien de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk. Weerstand ligt op 50,77 (top van 15 december 2023). Steun hanteren we op 38,38 (bodem van 6 oktober 2023).

De 200-dagenlijn krult opwaarts, terwijl de koers erboven noteert. Dit duidt op een verbeterende technische conditie. De opkrullende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Wells Fargo de rest van de markt inhaalt.