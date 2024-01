IEX BeleggersPodcast: "Europa loopt hopeloos achter bij de VS"

Luistert inderdaad wel makkelijk weg, maar (zoals gewoonlijk) word je er niet veel wijzer van.



Wat me trouwens opviel is hoe JV weer eens totaal door de mand valt; niet de juiste achtergrond (opleiding), pas op late leeftijd begonnen voor eigen rekening te beleggen, tijdens vakantie totaal "offline", geen idee waar de S&P op noteert etc.



Een gezellige "boterbabbelaar" die graag achter de winnaars van dat moment aan loopt, maar eigenlijk geen idee heeft wat hij aan het doen (zo komt hij althans altijd op mij over). Dat zo iemand 150K + bonussen (of zou het nog meer zijn?) kan pakken vind ik eigenlijk wel een groot wonder ;-)



Prettig weekend!