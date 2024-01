AEX gaat opnieuw rode opening tegemoet, Pharming verrast en let op Shell

Wie had gehoopt dat de AEX-index zich na de magere jaarstart van 2024 zou revancheren komt waarschijnlijk bedrogen uit. De futures duiden op een 0,15% lagere opening. Let vandaag vooral op Pharming, dat verrast met een positief bijgestelde prognose voor 2023, en Shell dat met voorlopige kwartaalcijfers komt.

Maar eerst Azië. Daar sloten de beurzen lager, mogelijk vanwege de verwachting dat een Amerikaanse renteverlaging langer op zich zal laten wachten dan eerder was voorzien, na het sterke Amerikaanse banenrapport. Verder deed de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group vrijdagavond een faillisementsaanvraag, al lag dit al wel in de lijn der verwachting.

De Japanse beurs was gesloten vanwege een feestdag.

Shanghai Shenzhen CSI 300: -1,3%

Hang Seng (Hongkong): -2,2%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Wall Street zet zuinige plusjes neer

Op Wall Street sloten de belangrijkste indices vrijdag na een uiterst volatiele sessie met zuinige plusjes. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq en de Dow Jones-index eindigden 0,1% hoger.

Dit kon niet verhinderen dat de eerste beursweek van het jaar een domper was. Na het fraaie slotakkoord van 2023 voelde het alsof in de discotheek plotseling de lampen aan gingen, de muziek verstomde en zich een lelijke kater aandiende. De S&P 500 had negen weken onafgebroken in de lift gezeten, maar noteert nu 1,5% onder de slotstand van 2023. Techindex Nasdaq is ruim 3% verloren. De Dow Jones-index hield met een minnetje van 1% de schade redelijk beperkt.

In Nederland is het niet veel beter. De AEX-index noteert YTD 1% in het rood en de AMX zelfs 2,9%. Of de daling deze week een vervolg krijgt of dat de beurzen het tij weten te keren, moet nog blijken. Mogelijk kunnen de Amerikaanse inflatie en de cijfers van enkele vooraanstaande Amerikaanse banken (waarover straks meer) het tij keren.

Meevallend banenrapport dempt renteverwachtingen

Vrijdag waren beleggers vooral in de ban van het Amerikaanse banenrapport. Dit pakte een stuk beter uit dan verwacht. Er kwamen 216.000 banen bij: 46.000 meer dan analisten hadden voorspeld. Het was ook hoger dan de stijging van 199.000 banen in november. De trend is duidelijk opwaarts, als we deze grafiek zien:

De werkloosheid bleef gelijk op 3,7%, waar een lichte stijging naar 3,8% was verwacht. Opvallend was verder dat de uurloon iets harder waren gestegen dan verwacht: met 0,44% op maandbasis en 4,10% op jaarbasis. Dat was wat meer dan de consensus (respectievelijk +0,3% en +4,10%) en dat is een tegenvaller in een inflatoire omgeving.

Steeds meer beleggers vrezen dat dit de Fed er weleens toe aan kan zetten om de plannen voor een eerste renteverlaging nog even in de ijskast te zetten. De inflatie is weliswaar voor een deel terug het hok in gejaagd, maar het laatste stukje is het taaist. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group werd de kans dat de Fed in maart de eerste renteverlaging doorvoert vorige week nog ingeprijsd op ruim 88%, maar dat is inmiddels geslonken naar 69%.

De bijgestelde verwachtingen hadden ook invloed op de lange rente in de VS. Deze was voor de cijferpublicatie onder de 4% gezakt, maar zit er inmiddels weer boven, op 4,051%.

... maar wat doet de Amerikaanse inflatie?

In dat licht wordt de Amerikaanse inflatie over december, die donderdagmiddag wordt gepubliceerd, interessant. Het cijfer over november kwam uit op 3,1% op jaarbasis, maar analisten verwachten dat het in december is opgelopen naar 3,2%. Dat ligt nog een stukje af van de doelstelling van 2% die de Fed hanteert.

Shutdown voorkomen?

Beleggers kijken ook met een schuin oog naar Washington, waar de zoveelste shutdown nadert. Op dit front was er zondag hoopgevend nieuws. De belangrijkste leiders van het Congres meldden dat ze een deal van $1,5 biljoen voor 2024 hebben gesloten, die voorziet in $886 miljard dollar aan militaire uitgaven en $704 miljard aan overige uitgaven.

Zonder witte rook wordt op 19 januari een deel van de federale uitgaven bevroren en volgt op 2 februari een volledige shutdown, wegens overschrijding van het schuldenplafond. Het is nog geen gelopen race, maar de kans dat de overheid binnenkort op slot gaat is nu wel kleiner.

Pharming verrast

Verder staat het cijferseizoen staat voor de deur. In aanloop daar naartoe kunnen bedrijven naar buiten treden met bijstellingen naar beneden dan wel naar boven, als de cijfers afwijken van eerder gecommuniceerde prognoses.

Pharming, vaak goed voor flinke koersuitslagen, komt vandaag met een opwaarts bijgestelde outlook voor 2023:

De concernomzet is in 2023 met 19% gestegen tot $245 miljoen.

De verwachte omzet uit Ruconest (tegen erfelijk angio-oedeem) liep op met circa 10% gestegen, waar eerder werd uitgegaan van een lage eencijferige groei.

De inkomsten uit Joenja (leniolisib) tegen APDS zullen in heel 2023 zijn uitgekomen op $18 miljoen, dankzij een toename in Q4 van het aantal patiënten die een betaalde betaalde therapie volgden.

Houd de site in de gaten. Analist Martin Crum duikt in de cijfers.

Shell mixed bag

In de VS verzorgt BlackRock donderdag de aftrap en een dag later volgen Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo. Zorgen over een economische vertraging stemmen analisten wat pessimistischer. Volgens FactSet verlaagden analisten de taxaties voor de winst per aandeel van S&P 500 bedrijven over Q4 afgelopen week met 6,8%. Dat is een veel grotere daling dan gemiddeld (3,8% in de afgelopen twintig jaar en 3,3% in de afgelopen tien jaar).

In Nederland moeten we nog even geduld hebben, maar Shell steekt vandaag de eerste teen in het water met voorlopige cijfers over het vierde kwartaal. Wat op het eerste oog opvalt. Een afboeking van $0,2 miljard bij Upstream. Een meevaller bij integrated gas en tegenvaller bij Chemicals & Products. Het is voor mij nu te kort dag om het goed te kunnen duiden.

De vorige rapportage was een goed-nieuwsshow: de cijfers waren sterk en het concern trok opnieuw de portemonnee om eigen aandelen in te kopen. Afgelopen kwartaal stonden de olieprijzen echter onder druk (zie de ontwikkeling van de prijs van Brent-olie in de grafiek hieronder), door zorgen over economische tegenwind in met name China en Europa, en dus een lagere vraag naar olie. Dit ondanks toegenomen geopolitieke spanningen en pogingen van met name Saoedi-Arabië om met een lagere olieproductie de prijzen op te krikken.

Maar de olieprijzen kunnen behoorlijk grillig zijn. Mochten bijvoorbeeld de spanningen in het Midden-Oosten escaleren of de Chinese economie herstellen, dan kunnen de prijzen ook zomaar weer opveren. Analist Martin Crum gaat in een vooruitblik op deze beursweek uitgebreid in op de ontwikkeling van diverse grondstoffenprijzen.

De olie- en gasprijzen blijven voorlopig belangrijk voor Shell. Ondanks de zorgen over klimaatverandering zetten oil majors wereldwijd nog steeds flink in op olie en gas. Shell's Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron kondigden afgelopen kwartaal enkele miljardenovernames van branchegenoten in de oliesector aan: Chevron lijft het Amerikaanse bedrijf Hess in voor $53 miljard en ExxonMobil heeft zijn oog laten vallen op Pioneer Natural Resources. Ook Shell-topman Wael Sawan mikt erop dat olie en gas de komende decennia een belangrijke rol zullen blijven spelen in de wereldwijde energievoorziening.

Bitcoin: woensdag D-day?

Voor beleggers in bitcoin wordt woensdag waarschijnlijk een belangrijke dag. Dan verloopt de deadline voor de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC voor aanvragen van fondshuizen om een spot bitoin-ETF op de markt te mogen brengen. Dat is een ETF die die direct is gekoppeld aan de koers van de cryptomunt. Onder andere Ark, Fidelity, Invesco en BlackRock zijn daar mee bezig.

Het zou een primeur zijn als de SEC eindelijk groen licht geeft. De toezichthouder wees fondshuizen eerder categorisch de deur, vanwege het gebrek aan regulering van de handel in bitoin, maar werd hier afgelopen zomer voor op de vingers getikt door de rechter. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door vermogensbeheerder Grayscale Investments, die een zogeheten bitcoin trustfonds wilde ombouwen tot een ETF. De SEC zei opnieuw nee, maar volgens de rechter was het besluit onvoldoende onderbouwd.

Mocht de SEC woensdag akkoord gaan, dan zou dat de vraag naar bitcoins een flinke impuls kunnen geven. De vraag is wel in hoeverre dit al in de koers is verwerkt. Sinds de uitspraak van de rechter is de koers van de bitcoin al met circa 70% omhoog geschoten en het twaalfmaands rendement bedraagt 156%.

Meten met twee maten?

There are ETFs that:

- Invest in alcohol

- Invest in tobacco,

- invest in Russia

- invest in helpless MEME stocks

- Invest in weapons and firearms

- Invest in fossil fuels

- invest in leverage

- Invest in Gaming

- invest in structured products

- invest in non-profitable… pic.twitter.com/WzOthdAVH1 — jeroen blokland (@jsblokland) January 7, 2024

De indicatoren:

Europese futures duiden op rode koersenborden, in navolging van Azië

Azië kleurde vannacht rood, Japanse beurs gesloten

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 0,8 punt naar 13,35. Keurig.

De euro maakt nagenoeg een pas op de plaats en noteert $1,0946

De Amerikaanse tienjaarsrente loopt iets op naar 4.056%. De Nederlandse doet 3,875%

De goudprijs staat 0,6% lager op $2.032,83 per troy ounce

De olie staan onder druk: WTI -1,4% op ruim $72, Brent -1,2% op $77,80.

De bitcoin staat een half procent hoger op $44.066,35

De AEX opent naar verwachting 0,15% lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Veel biotechnieuws vandaag. En TomTom stort zich op zelfrijdende auto's. Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

8 januari :

08.01 uur: TomTom samen met Mitsubishi Electric aan de slag met zelfrijdende auto's

09.03 uur: DSM-Firmenich brengt bod uit op aandelen DSM

07.41 uur: Europese goedkeuring voor UCB

07.38 uur: Pharming verhoogt omzetverwachting

07.22 UUR: Circa $1,2 miljard aan inkomsten voor Argenx in 202

14.50 uur: DWS groter in BAM

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda

Op Shell na is de agenda van vandaag goeddeels leeg:

00.00 uur: Shell, kwartaalupdate

11.00 uur: EU, consumentenvertrouwen en economisch sentiment, december

21.00 uur: VS, consumentenkrediet, december

En dan nog even dit

Zet het strengere Europese bonusbeleid Europese banken op een achterstand?

Nvidia: voor de een bubbel, voor de ander een bedrijf met een 'wide moath'. Welke van de twee is het? Zegt u het maar.

Monetair econoom Edin Mujagic is 'team tijdelijk'.

Gedeeld op Musk's eigen X... De topman van Tesla en SpaceX en eigenaar van X zou graag snoepen van LSD, cocaïne, XTC, ketamine en paddo's en dat baart andere leidinggevenden zorgen:

