Outlook 2024: rafelrandjes bij 'Magnificent 7'

Bericht delen via:

Ik ben er niet zeker van dat Artificial Intelligence (AI) ook in 2024 weer de motor op Wall Street zal zijn. Want in de recente technische plaatjes zien we hier en daar wat rafelrandjes.

De rally op Wall Street was in 2023 in belangrijke mate getriggerd door een groepje aandelen met een link naar AI. Maar in de afgelopen maanden heeft deze groep, ook wel bekend als de Magnificent 7, het een beetje laten afweten. Technisch gezien zijn ze niet alle zeven onverdeeld positief.

Afbrokkelende technische plaatjes

De rafelrandjes in enkele onderliggende technische plaatjes, in de vorm van recente aarzelingen, geven te denken. Het bekendste AI-aandeel Nvidia Corp. heeft sinds de all time high van 25 augustus rond 502,66 niet veel meer gedaan, behoudens wat grillige zijwaartse bokkesprongen. Dus nieuwe koersrecords bij Nvidia zijn al ruim 4 maanden uitgebleven.

Tesla staat al bijna een halfjaar op de vluchtstrook. Ook bij Apple zagen we afgelopen week winstnemingen optreden. Bij Alphabet zien we al enkele maanden consolidaties.

De positieve uitzonderingen zijn Amazon, Microsoft en Meta die nog nieuwe rally-highs weten te vormen. Bij de overige aandelen treden wat winstnemingen aan het licht.

Hoewel de verzwakkingen bij de Magnificent 7 niet eenduidig zijn, dreigt bij een verdere winstnemingen wel dat er zand komt in de de raderen van de bullmarkt op Wall Street.

In deze analyse bespreek ik de lange termijn grafieken van de Magnificent 7-aandelen.

NVIDIA begint te haperen

NVIDIA Corp. verzwakt wat nu de opwaartse trend is gebroken. NVIDIA slaagt er op korte termijn niet meer in om duidelijke hogere toppen en bodems te vormen. We verwachten een consoliderend koersverloop boven steun 401,00 (bodem van 26 juni 2023). De weerstand ligt op 502,66 (gevormd op 25 augustus 2023).

Enkel na een doorbraak boven $502,66 weet Nvidia de stijgende trend te hervatten met een volgend berekend koersdoel rond $600. Zolang het aandeel hogere hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt nog wel een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) begint wel wat af te vlakken en geeft iets mindere prestaties aan als we het aandeel vergelijken met de rest van de markt.

Conclusie: het technische plaatje verpietert snel, waakzaamheid is geboden



Meta dipt binnen uptrend

Een lichte verzwakking treedt op bij Meta, nu de toppen en bodems in elkaar overlopen. Vooralsnog weet de koers zich binnen de stijgende trend te handhaven en kunnen we opwaarts blijven kijken. Er is steun op 274,38 (bodem van 18 augustus 2023). Weerstand ligt op 384,33 (gevormd op 3 september 2021).

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde bevestigt nog wel een positieve technische conditie. De opwaartse tendens van de B.O.B.-indicator bevestigt de superieure prestaties van Meta, vergeleken met de rest van de markt.

Conclusie: het technische plaatje oogt redelijk.



Tesla gaat haperen

Tesla wordt nog opgevangen door de oude weerstand rond $212,36, maar daar is alles mee gezegd.

Tesla fluctueert al bijna een half jaar richtingloos heen en weer. Het technische plaatje van Tesla weet niet te overtuigen. Dalende toppen geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.

De steun ligt rond 212,36 (bodem van 13 februari 2023) en de weerstand rond 299,29 (top van 21 juli 2023). Blijf voorzichtig en houd er rekening mee dat een doorbraak en slotstand onder de steun verdere koersdalingen zal uitlokken.

Bij Tesla draait de 200-dagenlijn zijwaarts. Dit valideert de neutrale technische conditie. De krul van B.O.B.-indicator geeft iets mindere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.

Conclusie: het technische plaatje verzwakt, oppassen dus met Tesla.

Amazon.com doet flinke stap terug

Het technische plaatje van Amazon.com weet de winstnemingen goed te doorstaan.

De recente correctie van Amazon.com vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 118,35 (bodem van 27 oktober 2023). Weerstand ligt rond 170,83 (gevormd op 1 april 2022).

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. Amazon.com doet het beter dan de markt, getuige de opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn). Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.

Conclusie: het technische plaatje is positief.



Apple is op weerstand gestrand

Apple heeft last van winstnemingen. Het aandeel is binnen de horizontale trend gestrand op de weerstand 198,23 (gevormd op 21 juli 2023). De neutrale fase wordt pas opwaarts afgerond indien Apple boven de weerstand weet te breken. Zover is het voorlopig niet.

Apple heeft pas steun rond 167,62 (bodem van 29 september 2023).

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst nog op een positieve technische conditie. B.O.B. draait zijwaarts, dat geeft aan dat Apple minder sterk presteert vergeleken met de rest van de markt.

Conclusie: het neutrale technische plaatje verpietert snel.



Alphabet aarzelt binnen stijgende trendkanaal

Alphabet consolideert al enkele maanden, maar nog wel binnen de stijgende trend. De trend is per saldo nog steeds opwaarts gericht, maar het ontbreekt momenteel aan kracht.

Alphabet heeft steun op 115,83 (bodem van 14 juli 2023). De hogere bodems wijzen nog wel op aanhoudende vraag. Weerstand hanteren we op 152,10 (gevormd op 4 februari 2022).

Het stijgende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst nog wel op een positieve technische conditie. De opwaartse trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alphabet beter blijft presteren dan de markt.

Conclusie: het technische plaatje oogt hoopvol.



Microsoft weet hogere bodem neer te zetten

Microsoft vormt n de recente correctie een hogere bodem rond 362,90, binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 362,90 (bodem van 4 december 2023), de volgende op 311,55 (bodem van 18 augustus 2023). Weerstand ligt rond 400,00 (berekend koersdoel).

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie. De stijgende B.O.B.-lijn geeft aan dat Microsoft goed presteert vergeleken met de rest van de markt.

Conclusie: het technische plaatje is positief.