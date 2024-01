Bulls weten kater vooralsnog niet van zich af te schudden

Een valse start van het jaar, niet direct iets om vrolijk van te worden als belegger. De eerste handelsdag van het nieuwe jaar begon nog goed, maar eindigde in mineur. Hoog tijd om eens een oude beurswijsheid van stal te halen.

En dat luidt (vrij vertaald): hoe de eerste vijf handelsdagen verlopen, zo verloopt ook het gehele beursjaar. En historisch gezien klopt deze oude beurswijsheid aardig.

Als we de S&P 500 als uitgangspunt nemen en meten vanaf 1950, dan blijkt dat die index 47 keer een positieve jaarstart van de eerste vijf handelsdagen kende en daarvan 39 keer ook in de plus eindigde dat jaar. Niet slecht: dat komt overeen met een percentage van 83%.

Die theorie gaat uiteraard ook weleens niet op. Zo startte de S&P 500 in 1991 nog met een plus van afgerond 5%, om het jaar alsnog af te sluiten met een forse min van 22%.

Gelukkig zit er pas één handelsdag op, dus we krijgen nog vier dagen de kans om een positieve reeks neer te zetten.

Wall Street

Ook Wall Street ging 2024 negatief van start. Het sentiment werd onder andere beïnvloed door een downgrade voor Apple (-3,6%), terwijl ook koerszwakte zichtbaar was bij bijvoorbeeld Nvidia (-2,7%). Autofabrikant Tesla (- %) hield de voeten wel droog dankzij een record aantal afgeleverde auto's over het vierde kwartaal.

Toch wel een dingetje: BYD (-3,0%) is Tesla inmiddels (ruim) voorbij gestreefd als 's werelds grootste EV-fabrikant. Wie wel positief in de spotlights stond, was vaccinproducent Moderna (+13%). Het concern kreeg een upgrade van Oppenheimer, de zakenbank ziet de toekomst rooskleurig in voor het concern.

Ondertussen liep de tienjaarsrente in de VS met negen basispunten op tot 3,95%. Mogelijk een correctie op het vele optimisme van eind vorig jaar. Dat ging ook wel erg hard.

Een matige start van het jaar voor Wall Street dus, alhoewel de Dow Jones er nog wel een miniem plusje uit wist te toveren van afgerond 0,1%. De S&P 500 moest echter 0,6% inleveren en de Nasdaq daalde met 1,6%.

De indicatoren:

Europese futures noteren enkele tienden van een procent lager

Azië noteerde vannacht overwegend licht lager

De VIX komt zowaar - een beetje - tot leven op 14,5

Amerikaanse dollar won gisteren bijna een cent op de euro op 1,096

Tienjaarsrente VS noteert 3,95%, Europese rentes neigen enkele basispunten hoger

Goud noteert relatief stabiel rond de $2.060

Olie blijft bearish en daalde gisteravond al enkele procenten

Bitcoin houdt vooralsnog het niveau van $45k goed vast

De AEX opent naar verwachting fractioneel lager op deze tweede handelsdag van het jaar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:20 Weer rode beurzen in Azië

08:03 Licht lagere opening AEX voorzien

De agenda van vandaag bevat enkele interessante items: zowel de ISM dec (VS), als de Fed-notulen (20:00 uur onze tijd) kunnen impact op de financiële markten hebben.

De agenda

09:55 Werkloosheid - December (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - December (VS)

16:00 Vacatures - November (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

De VIX had er vorig jaar echt geen zin in:

The $VIX averaged 16.9 in 2023, the least-volatile year for US equity markets since 2019. Historical average for the $VIX since 1990 is 19.6. pic.twitter.com/uCSV7yGRk0 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 2, 2024

Chevron clasht met Amerikaanse staat Californië:

Chevron warns ‘harsh’ California policies harm earnings and investment https://t.co/Qmz6smJwIj — Financial Times (@FT) January 2, 2024

Goud legt het vooralsnog glansrijk af tegen bitcoin:

The rise of digital #Gold in one chart. In 2012, one ounce of Gold was still worth 400 #Bitcoin, now less than 0.05. pic.twitter.com/gJSLK9L703 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 2, 2024

Later vandaag, 20:00 uur onze tijd, de Fed-notulen:

December Fed minutes could upend rate-cut expectations. They’ll be out tomorrow. https://t.co/XKSBC7GA76 — MarketWatch (@MarketWatch) January 2, 2024

Tesla heeft zijn 2023 target behaald:

Tesla delivered a record number of electric vehicles in the fourth quarter, beating market estimates and meeting its 2023 target, but lost its spot as the top EV maker to China's BYD. More here: https://t.co/EOuMBzSLht pic.twitter.com/P1iaxaV1yP — Reuters Business (@ReutersBiz) January 3, 2024

Overaanbod aan olie dreigt tot lagere olieprijs te leiden:

Oil’s global glut threatens to drag prices lower in 2024 https://t.co/1RugYueuvw — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2024

Veel succes vandaag.