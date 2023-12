IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan ABN AMRO

ABN AMRO is genomineerd voor een Gouden Stier in twee categorieën: Vermogensbeheer en Private Banking. In vijf vragen stelt Sandy Blaauboer-Boots, Head of Special Mandates and Consumer & Affluent Investments, de bank aan u voor.

Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond en geschiedenis van ABN AMRO op de Nederlandse beleggersmarkt?

“ABN AMRO N.V. is een van de grootste banken in Nederland, met een lange en diverse geschiedenis. De bank is ontstaan uit verschillende fusies en overnames van andere banken, zoals de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Twentsche Bank, de Amsterdamsche Bank, de Rotterdamsche Bank en Fortis Bank Nederland.

ABN AMRO speelt een belangrijke rol in de Nederlandse beleggersmarkt, als aanbieder van financiële producten en diensten én als beursgenoteerd bedrijf. Wij bieden beleggingsadvies, vermogensbeheer en de mogelijkheid om zelf te beleggen op de beurs voor particuliere en zakelijke klanten.

Private bank ABN AMRO MeesPierson – voor klanten met een belegbaar vermogen van €500.000 – heeft naast een breed aanbod vermogensbeheersdiensten ook een ruim aanbod in beleggingsadvies. Dat varieert van Actief Beleggingsadvies tot Structured Products en Private Equity-advies met een team van kennisexperts.”

Kunt u twee dingen noemen waarin uw aanpak of praktijk zich duidelijk onderscheidt van die van andere marktpartijen?

“Duurzaamheid is daar zeker een van. Hoe we naar duurzaamheid kijken, verandert door de jaren heen. Daarom blijven we constant vernieuwen en reflecteren op ons eigen beleid. In die zin lopen we voor met het aanbieden van beleggingsproducten zoals in Vermogensbeheer het ESG Fondsen Mandaat en het Impact Fondsen Mandaat.

In 2019 waren we samen met Aegon de eerste aanbieder van het Aegon Global Impact Equity Fund waarin al vanaf €10 kon worden belegd. Daarnaast hebben wij in 2019 als eerste private bank een Impact Mandaat geïntroduceerd. Het Impact Fondsen Mandaat is vanaf mei van dit jaar ook beschikbaar voor al onze klanten in Vermogensbeheer (vanaf 50.000 euro). Zo bieden wij onze klanten een scala van ESG- en duurzame beleggingen. In 2022 en 2023 zijn we verkozen tot beste aanbieder van impactbeleggen.

Ook waren wij de eerste bank die op portefeuilleniveau per kwartaal de ESG-beleggingen van de klant inzichtelijk kon maken aan de hand van zogeheten Non-Financial Reporting (NFR). Klanten krijgen met deze NFR-kwartaalrapportage een beeld van de duurzame prestaties van hun beleggingen. Dat leidt tot meer bewustwording bij klant én adviseur, waar zij vervolgens ook verder over in gesprek kunnen gaan.

Als tweede onderscheidende element kunnen we vermelden dat wij de afgelopen jaren bij meerdere publieksprijzen zijn verkozen als beste beleggingsinstelling. Dit is een groot compliment van onze klanten en wij zien dit ook als aanmoediging voor het verbeteren van onze beleggingsdienstverlening, online én offline (beleggen met en door de bank).”

Voor welke groepen klanten is beleggen bij ABN AMRO het meest geschikt?

“Voor verschillende groepen, afhankelijk van hun financiële behoeften en doelen. We hebben een heel breed aanbod van producten en diensten die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van zowel particuliere als zakelijke klanten in het Retail-, Affluent- en Private Banking-segment. Beleggen kan bij ons al vanaf €50 per maand, waarbij er vervolgens periodiek belegd kan worden in beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen of Begeleid Beleggen.

Er zijn bijvoorbeeld vermogende particulieren die op zoek zijn naar persoonlijk en gespecialiseerd advies over vermogensplanning, beleggen, investeren en duurzaam bankieren. ABN AMRO MeesPierson is de private banking-tak van de bank, die deze klanten ondersteunt met een eigen team van specialisten en vaste contactpersonen. Daarnaast zijn er ondernemers die behoefte hebben aan financiële oplossingen voor hun bedrijf, zoals bedrijfsfinanciering, bedrijfsoverdracht, cash management en internationaal zakendoen. Voor deze klanten hebben we een breed scala aan diensten, van start-up tot scale-up, en van mkb tot corporate.”

Hoe worden de beleggingsportefeuilles bij Vermogensbeheer samengesteld en gemonitord?

“Voordat we starten met vermogensbeheer, inventariseren we hoeveel risico een klant kan en wil lopen. Dan geven we een advies over de verhouding tussen sparen en beleggen, het risicoprofiel en het mandaat van de beleggingen dat bij deze klant past. Binnen Vermogensbeheer bepalen het gekozen risicoprofiel, het gekozen mandaat en het belegbaar vermogen de beleggingsportefeuille. De beleggingsportefeuilles bij ABN AMRO MeesPierson worden samengesteld en gemonitord door een team van beleggingsexperts, die rekening houden met de risico- en rendementsprofielen, de beleggingsdoelstellingen en de (duurzaamheids)voorkeuren van de klanten.

De portefeuilles worden periodiek aangepast aan de hand van de beleggingsstrategie van de bank, die gebaseerd is op de visie op de economie, de markten en de verschillende beleggingscategorieën. De beleggingsstrategie wordt elke maand geüpdatet en gedeeld met de klanten in vermogensbeheer. De portefeuilles worden ook continu gemonitord op het gebied van risico, rendement, kosten en ESG-profiel. De klanten krijgen regelmatig inzicht in de samenstelling, de prestaties en de impact van hun portefeuilles via kwartaalrapportages, online platforms en persoonlijk contact met hun vermogensspecialist of beleggingsadviseur.”

Welke veranderingen zien jullie optreden in de Nederlandse beleggingsmarkt, en welke rol wil ABN AMRO daarin spelen?

“We zien steeds vaker dat klanten gaan beleggen om zo hun vermogen op te bouwen op langere termijn. Binnen de bank zien we dit binnen verschillende generaties. We zien (groot)ouders die voor hun kinderen beleggen maar we zien ook jongeren die zelf starten met beleggen. Bij de jongere klanten zien we dat deze veel beleggen in ETF’s (Exchange Traded Funds). Mede daarom hebben we vorig jaar ons basisassortiment van ETF’s uitgebreid.

ETF’s, die bestaan uit meerdere aandelen en/of obligaties, bieden de mogelijkheid om gespreid te beleggen. We zien ook dat jongeren vaker ESG- of impactbeleggen belangrijk vinden om zo een bijdrage te kunnen leveren met hun vermogen aan maatschappij en milieu. Als ABN AMRO geloven wij dat ESG-beleggen de toekomst is en dat bedrijven die voldoen aan de ESG-criteria op de langere termijn betere en stabielere resultaten zullen laten zien. We bieden dan ook op beide thema’s verschillende producten aan zoals het ESG Fondsen Mandaat en het Impact Fondsen Mandaat.”