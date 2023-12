Slotcall: Gaat de rente dan toch niet omlaag in maart 2024?

De AEX (+0,7%) is op weg naar een nieuw jaarrecord. Eind juli piekte de hoofindex op 794,27 punten en daar staan we nu circa 1,5% onder. Nog een paar van dit soort dagen en we gaan zelfs door de 800-puntengrens heen.

Wie dit vijf weken geleden had voorspeld, werd voor gek verklaard, want eind oktober stond er slechts een stand van 714 punten op het bord. Het kan verkeren.

De belangrijkste reden is dat de markt zich minder druk maakt over de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds eind oktober gedaald van 4,9% tot 4,25%. Dit ondanks het feit dat de rente vandaag liefst 12 basispunten oploopt.

Adyen straalt

Een paar weken geleden zou dit naar alle waarschijnlijkheid geleid hebben tot lagere koersen op de borden, maar vandaag is alles anders. Sterker nog: groeiaandelen gaan zelfs het hardst omhoog.

Een mooi voorbeeld is Adyen dat vandaag met een winst van 2,7% de grootste stijger is binnen de AEX. Het betaalplatform profiteert van een draai van Citigroup. De Amerikaanse zakenbank verruilt het verkoopadvies voor een koopadvies en daarnaast wordt het koersdoel verdubbeld tot €1.400.

Nog zo'n dag en Adyen staat dit jaar weer op winst. Dat te bedenken dat het aandeel eind oktober nog ruimschoots was gehalveerd. Het toont mooi aan hoe snel het sentiment kan draaien.

Gaat de rente wellicht toch niet omlaag in maart

Het sentiment leek om 14:30 uur nog even te kantelen, zo viel het aantal nieuwe banen in de VS over de maand november hoger uit dan verwacht. Dit geldt eveneens voor de loongroei. De lonen stegen afgelopen maand met 4% op jaarbasis. De markt ging stiekem uit van een cijfer beneden de 4%.

Ten tijde van een krappe arbeidsmarkt betekent dit geen goed nieuws. Vooral omdat de inflatie nog altijd te hoog is. Hoe sterker de loongroei hoe langer de inflatie op een te hoog niveau blijft en dus hoe meer de Federal Reserve genoodzaakt is om het strenge rentebeleid te handhaven.

In de onderstaande tweet ziet u dat de markt er niet meer zo van overtuigd is dat de rente in maart omlaag gaat. Precies de helft van de analisten verwacht dat de beleidsrente gelijk blijft op 5,25-5,50%. Maar goed, het sentiment is simpelweg niet kapot te krijgen.

Gaat snel, markt prijst al meteen geen kwartje #Fed rentverlaging voor maart meer in

Zit wel dicht bij elkaar allemaal https://t.co/EnnhIHjyeH pic.twitter.com/QYfFNj82Ab — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 8, 2023

Unibail Rodamco

Wat diep kan vallen kan ook weer hard stijgen. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is daar een goed voorbeeld van. In de afgelopen zes weken is de koers van het aandeel met liefst bijna 40% gestegen. De dalende marktrente vormt de belangrijkste reden.

Wat daarnaast meespeelt is dat Unibail tegen de hoogste discount werd gewaardeerd. Bij URW lag deze eind oktober 2023 op wel 60% t.o.v. de intrinsieke waarde, waar sectorgenoten kortingen kenden van 40-50%. Door de recente koersstijging is de discount bij URW teruggelopen tot 47%.

In het onderstaande artikel leest u waarom Unibail tegen zo'n hoge korting wordt gewaardeerd. Eveneens vertelt analist Peter schutte of hij het aandeel nog koopwaardig acht.

Wat te doen met Unibail-Rodamco-Westfield na koersexplosie IEX Premium https://t.co/O4fAXsXjGM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 8, 2023

Elia

Vandaag, vrijdag 8 december, heeft Elia zijn Capital Markets Day (CMD) gehouden. Zoals eigenlijk al bekend was, zal het in de jaren 2024 tot en met 2028 fors investeren in het netwerk in België en Duitsland. In België zal €9,4 miljard geïnvesteerd worden, in Oost-Duitsland €20,7 miljard, samen €30,1 miljard.

De investeringen zullen betaald worden uit eigen middelen, nieuwe leningen en de uitgifte van aandelen. Voor het komend jaar zijn eigen middelen en leningen voldoende om de investeringen voor dat jaar te financieren. Dat laat dus de mogelijkheid open voor een emissie in 2025 of daarna.

Volgens Elia zal de winst harder groeien dan de verwatering; per saldo is er dus een positief effect. Door de investeringen mag Elia klanten meer rekenen voor het gebruik van dit netwerk, wat een positief effect zal hebben op de resultaten.

Het aandeel noteert tegen 23,5 keer de verwachte winst over boekjaar 2024 en het dividendrendement bedraagt 2%. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u hieronder.

Doelstellingen bekendgemaakt op Capital Markets Day IEX Premium https://t.co/KGraLw2L5i via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 8, 2023

Top 3 stijgers en dalers

AMG (+5,4%) stijgt vandaag mee met de Chinese lithiumproducenten. Grote uitslagen onder de dalers zijn er niet. Vastned is met een min van 1,8% de grootste verliezer.

Rentes

De rentes knallen omhoog. De trigger is zoals eerder benoemd het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport.

Nederland: +8 basispunten (2,60%)

Duitsland: +7 basispunten (2,27%)

Italië: +10 basispunten (4,05%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (4,35%)

Verenigde Staten: +9 basispunten (4,06%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,4%

AEX deze maand: +2,2%

AEX dit jaar: +13,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +16,7%

Europa domineert

De Europese beurzen gaan deze week in een brede lijn omhoog, maar wie voornamelijk in Amerikaanse aandelen belegt, kent een mindere week. De Dow Jones (-0,4%) en S&P500 (-0,3%) noteren zelfs een fractie onder de slotstand van vorige week vrijdag.

AEX

Op Adyen (+9,6%) na zijn er deze week geen grote uitschieters. Vermeldenswaardig is dat Besi (+1,7%) een nieuwe all time high op het bord zet. Dat terwijl branchegenoot ASMI (-3,6%) juist wat terrein moet prijsgeven. Anderzijds moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven. Het rijtje dalers is immers beperkt.

AMX

OCI (-6,2%) kan dit jaar geen goed doen. Fugro (-4,9%) gaat deze week ook omlaag, maar hier zijn de druiven minder zuur. De bodemonderzoeker blijft met een plus van 45% het beste aandeel binnen de AMX. Verder valt op dat groeiaandelen als Basic-Fit (+5,2%) en Just Eat Takeaway (+5,0%) er goed bij liggen. Laatstgenoemde brak vandaag al zelfs even boven de €15.

ASCX

Onder het kleine spul zien we vooral dalers. Vooral PostNL (-3,2%) doet pijn aan onze ogen. De post- en pakketbezorger noteert op het laagste niveau van het jaar. Ook Wereldhave (-8,2%) geeft terrein prijs. De uitslagen in het rijtje stijgers zijn te verwaarlozen.

Tot slot rest ons u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan Kamp de vooruitblik.