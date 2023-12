IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan Van Lieshout & Partners

Van Lieshout & Partners is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Vermogensbeheerders. Een korte kennismaking met Richard de Jong, directeur vermogensbeheer en (mede)eigenaar.

Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond en geschiedenis van Van Lieshout & Partners op de Nederlandse beleggersmarkt?

"Dit jaar heeft Van Lieshout & Partners haar 25-jarige jubileum gevierd! Van Lieshout & Partners is eind 1997 opgericht en kreeg in 1998 haar vergunning. Van Lieshout & Partners werd opgericht met de gedachte dat je om echt passende portefeuilles samen te stellen, je vermogensbeheer en financiële planning moet integreren. Een portefeuille is namelijk pas echt goed als die op alle mogelijke manieren aansluit bij de wensen en doelstellingen van een klant. En om dit mogelijk te maken moet je de klant door en door kennen. Daarnaast willen we volledig onafhankelijk zijn. Hierdoor kunnen wede beste beleggingen selecteren zonder dat we 'gedwongen' worden om huisfondsen in onze portefeuilles op te nemen."



"In 2012 zijn Erik Beekes en ik directeur en aandeelhouder geworden. We sturen een team aan van zeven partners, stuk voor stuk gepokt en gemazeld in de beleggingswereld. Sindsdien zijn wij 8 keer genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Vermogensbeheerder van het jaar, hebben we de maximale score bij onafhankelijke vergelijkingssites Vermogensbeheer.nl en Finner en waren we de initiatiefnemers van beursgenoteerde opties op ETF’s genoteerd aan Euronext. Het resultaat is dat Van Lieshout & Partners sindsdien in beheerd vermogen vervijfvoudigd is. Iets waar we enorm trots op zijn."

Kunt u twee dingen noemen waarin uw product zich duidelijk onderscheidt van andere marktpartijen?

"Sinds de oprichting van Van Lieshout & Partners streven we ernaar om elke dag onze dienstverlening te verbeteren. Centraal hierbij staat dat wij continu bezig zijn om voorop te lopen in en met innovatie. Al 20 jaar maken we bijvoorbeeld gebruik van indextrackers (ETF's). Hoewel het gebruik van trackers in die tijd relatief bijzonder was, zijn wij in 2016 nog een stap verder gegaan. Toen hebben we een modelportefeuille geïntroduceerd die volledig uit trackers bestaat in combinatie met verkochte callopties. Die hoeven trouwens niet per se gebruikt te worden, het moet immers wel bij de klant passen. Deze in Nederland baanbrekende strategie levert extra inkomen en risicoreductie op voor onze klanten."

"Een andere belangrijke pijler van ons innovatieve vermogensbeheer is transparantie. We zijn niet alleen volledig open over de behaalde rendementen en de kosten, maar ook over de transacties die we verrichten. Veel klanten vinden het verrijking dat wij uitgebreid toelichten waarom we een bepaalde transactie hebben gedaan."

"Volgend jaar beginnen we met video's waarin onze beleggingsaanpak in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Die bieden onze klanten en ook andere mensen die geïnteresseerd zijn in beleggen hopelijk nog meer duidelijkheid in een wereld die best complex kan zijn."

Voor welke groep klanten is Van Lieshout & Partners het meest geschikt?

"Veel van onze klanten waren op zoek naar een vermogensbeheerder die wereldwijd belegt, scherp is op de kosten, een goed rendement behaalt en vooral met de klant meedenkt en meer kan leveren dan standaardproducten. Daarnaast hebben we relatief veel klanten die naast rendement inkomen uit hun vermogen willen halen. Dat is een van onze specialiteiten."

"Wat al onze klanten gemeen hebben, is dat ze gekozen hebben voor een actieve beheerder. Wij gebruiken weliswaar passieve instrumenten, trackers dus, maar daar gaan we wel actief mee om. Doordat mensen met een vermogen vanaf €100.000 bij ons terecht kunnen, krijgen we er elke week nieuwe klanten bij."

Hoe worden de portefeuilles samengesteld en gemonitord?

"We beginnen met de uitgangspunten van de klant. Mede op basis daarvan stellen we een passend risicoprofiel vast, en dat bepaalt vervolgens weer de middelenverdeling."



"Op basis van onze visie brengen we er over-en onderwegingen in aan. Dat kan gaan over het percentage aandelen en/of obligaties, maar ook over de regioverdeling. Per beleggingscategorie (aandelen, obligaties en liquiditeiten) en per regio hanteren we een bandbreedte van twintig procentpunt. Dat wil zeggen dat we een bepaalde regio ten opzichte van de wereldindex met twintig procentpunt kunnen verhogen of verlagen. Om deze weging te bepalen, gebruiken we een zogenaamde top-downbenadering."



"Die begint met een analyse van de macro-economische ontwikkelingen in de diverse regio’s. Dan kijken we onder andere naar de economische cyclus, de economische groei, productiviteit en bevolkingsgroei, rentestanden en inflatie. Ook politieke risico’s zijn van invloed op de uitkomsten, en we nemen de verwachte valutaontwikkelingen mee in het keuzeproces."

Monitoring

"Elke maand nemen we voor onze investeringsbeslissingen de meest actuele samenstelling van onze benchmarks als startpunt. Vervolgens bepalen we of de onder- dan wel overweging nog overeenkomt met onze top-downbenadering. Als het nodig is, passen we onze regio- of sectorverdeling aan."

Welke veranderingen zien jullie optreden in de Nederlandse beleggingsmarkt, en welke rol wil van Lieshout & Partners daarin spelen?

"De afgelopen jaren is de regeldruk enorm toegenomen, waardoor er steeds minder tijd is voor de klant en voor het beheer van zijn of haar portefeuille. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid over sommige nieuwe regels, vooral op het gebied van duurzaamheid."

"Veel mensen denken bij het begrip “duurzaamheid” vooral aan het milieu of het klimaat. Maar in de financiële wereld is duurzaamheid een breder begrip dan alleen milieu. Er wordt namelijk ook gekeken of een onderneming rekening houdt met sociale aspecten en of de governance goed is ingericht. Deze drie criteria worden de ESG-criteria genoemd."

Als je alleen kijkt naar de ESG-criteria, dan kan er voor veel beleggers een raar beeld ontstaan. Een tracker die de MSCI Europe-index kopieert heeft volgens dataleverancier Refinitiv bijvoorbeeld een ESG-score van 81. Maar de tracker die de duurzame MSCI Europe Social Responsible Reduced Fossil Fuel-index kopieert, krijgt 79 punten. Die duurzamere index scoort op het gebied van duurzaamheid dus minder."

"Duurzame beleggers kunnen volgens ons het best ook de zogenaamde controversiescore meenemen. Daaraan kan je zien hoe vaak een onderneming met controversiële zaken in aanraking komt en wat de impact daarvan is, voor zover dat openbaar is. Juridische conflicten met werknemers of milieuorganisaties bijvoorbeeld. Pas als je die score meeneemt, kun je je echt een goed beeld vormen van hoe duurzaam een belegging nou eigenlijk is. En als je dat doet, blijkt de duurzame Europese index waar ik het net over had wel degelijk een hogere score op te leveren."