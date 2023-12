De IEX Slotcall van woensdag 6 december 2023

De aandelenhandel doet het ook vandaag rustig aan. Het cijferseizoen loopt op zijn allerlaatste benen, waardoor beleggers het meer moeten doen met macronieuws en het gewone nieuws. Dat rentes over een breed front dalen, geeft de belegger moed.

De AEX opende vandaag iets in de plus om na een korte stijging door de positieve opening van Wall Street later weer wat van zijn winst in te leveren. Alles sloot in het groen, behalve Ahold (-0,90%), KPN (-0,29%), Philips (-0,66%), Shell (-1,54%) en Wolters Kluwer (-0,23%).

Ook de Amerikaanse beurs ging goed gemutst van start. Het ADP-banenrapport liet minder nieuwe banen zien dan werd verwacht en dat bij dalende arbeidskosten. Dalende (loon)inflatie en minder krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt geven de Fed voldoende munitie om aan renteverlagingen te denken.

Top 3 dalers en stijgers Damrak





Shell daalt vandaag omdat de olieprijs hetzelfde doet. Philips doet de hele week al niets anders. De Amerikaanse apneu-affaire trekt een stevige wissel op het bedrijf. Niemand die weet hoe lang deze zaak aanhoudt. Niemand die weet wat het Philips gaat kosten. Een vergelijking met het Duitse Bayer is snel gemaakt. Ook dat heeft een Amerikaanse massaclaim aan de broek en verkeert in een juridisch moeras.

Opvallend is wederom de sterke stijging van de Nederlandse chippers, terwijl ook de financials een klein sprintje trekken.

KLM-Air France (+5,38%) is in de AMX de grootste stijger doordat de internationale luchtvaartorganisatie IATA rekent op recordaantal van 4,7 miljard passagiers in 2024. Van vliegschaamte is duidelijk geen sprake.

Ook Just Eat Takeaway (+3,21%) doet het vandaag goed dankzij een koersdoelverhoging van JP Morgan.

In de AScX moet Wereldhave (-4,42%) flink inleveren. De winkelcentrumuitbater meldde vanmorgen ruim drie miljoen nieuwe aandelen onderhands te hebben geplaatst tegen een korting van 6,5%. Ze zijn bedoeld om de overname van winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp te financieren. Deze aankoop doet het aantal aandelen met 9% stijgen.

Wat moeten beleggers van de vastgoeddeal denken? Analist Peter Schutte sloeg aan het cijferen. Hij is minder negatief dan de marktreactie vandaag. Is dat genoeg voor een koopadvies? Lees het verhaal.

Dat is er vandaag nog een analyse van de IEX Beleggersdesk over het aandeel Nexstar Media Group, een grote positie van hedgefondsmanager Michael Burry, beroemd geworden in de film The big short. Ook kopen? Lees eerst de analyse van analist Patrick Beijersbergen.

Extra bedrijfsnieuws

ForFarmers (-0,21%) mag het Poolse Piast Pasze overnemen. Met de overname, die al eerder was aangekondigd, breidt het bedrijf uit in het vleeskuikenvoedersegment. Beleggers waren niet onder de indruk.

Arcadis (+0,34%) gaat het bodemsaneringsplan maken voor de voormalige vliegbasis Soesterberg. In de buurt van wat nu een natuurgebied is geworden, moet een woonwijk komen.

Dalende rentes

Rentes dalen ook vandaag over een breed front. De Nederlandse tienjaars deed begin oktober nog bijna 3,30%. We staan nu bijna 25% lager. De belangrijke Amerikaanse tienjaars zit inmiddels ook bijna 20% onder de recente top. De Britse minister van Financiën heeft reden om een fles bubbels te laten knallen.

Amerikaanse tienjaars: 4,12 (-1,26%)

Nederlandse tienjaars: 2,54% (-1,00%)

Duitse tienjaars: 2,21% (-1,34%)

Britse tienjaars: 3,99% (-0,96%)

Italiaanse tienjaars: 3,95% (-1,04%)

Japanse tienjaars: 0,63% (-3,46%)

Peilmoment: 17.00 uur

Wow! The 10-year US Treasury #yield is down 90 basis points since October 23. This is significantly lower than my fair value model estimate. Are #bond investors sensing something that #equity investors are not?

De rente kan volgend jaar maar een kant op

De vraag is niet óf de rente door de ECB en de Fed wordt verlaagd, maar met hoeveel en wanneer. Dat wordt komend jaar best interessant. Normaliter loopt de ECB achter de Fed aan, maar in 2024 kunnen die rollen wel eens worden omgedraaid, schrijft analist Martin Crum.

Brede markt

Groene beurzen in Europa, terwijl de Nasdaq tegen zessen lichtjes in het rood duikt. Rentes dalen en goud stijgt.

De olieprijs verkeert inmiddels in een duidelijke downtrend tengevolge van onenigheid in de OPEC. Misschien dat de nieuwste klimaatconferentie ook enige druk uitoefent op de olieprijs. Bedoeling is immers dat de wereld binnen afzienbare tijd fossielvrij is.

Bitcoin staat na een indrukwekkende rally iets lager. De euro/dollar doet vandaag weinig.

Optietip: Inspelen op verdere stijging van de DAX-index

Hoewel de Duitse herbeleggingsindex DAX inmiddels op het hoogste punt ooit staat, is de k/w op basis van de voor volgend jaar verwachte winst nog altijd maar 11,5. Gemiddeld lag die afgelopen tien jaar op 12,6. Vanuit dat perspectief is een verdere stijging dus helemaal niet zo vreemd. Hoofd IEX Beleggersdesk Hildo Laman heeft daarom een optieconstructie bedacht om met een bescheiden inleg potentieel flink winst te maken.

Toppers & floppers voor 2024?

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

UBS kiest voor Heineken (kopen) in plaats van voor AB Inbev (houden). Verder krijgt Philips opnieuw een verkoopadvies. Dan zijn er ook nog wisselende en duidelijke adviezen van UBS voor de Europese autobouwers. Het is kopen of verkopen.

Agenda donderdag 7 december

Nederlandse bedrijven: geen

Buitenlandse bedrijven: cijfers Broadcom

Macronieuws:

Consumptie huishoudens NL in oktober

Industriële productie Duitsland in oktober

Economische groei Q3 eurozone

Wekelijkse steunaanvragen VS

Groothandelsvoorraden VS in oktober

Consumentenkrediet VS in oktober

En dan nog even dit

SpaceX neemt de ruimtevaartindustrie over

Italië breekt met China

Het Zwitserse Roche wil ook verdienen aan obesitas

Alphabet komt met een ChatGPT-killer?

Beurssentiment kan snel draaien