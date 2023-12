Bitcoin is on fire

Er is toch nog echt vuurwerk op de beurzen dit jaar. Afgelopen week stond bitcoin in vuur en vlam. Sinds eind vorige week is de bitcoinkoers ruim 12% opgelopen. Sinds de bodem van 30 oktober op 33.479,47 is bitcoin bijna 30% gestegen. Sinds september is de cryptomunt in waarde bijna verdubbeld. Year to date staat de crypto op een winst van ruim 160%.

Er worden meerdere redenen aangevoerd voor deze opmars. Ten eerste verwachten beleggers een lagere rente op de kapitaalmarkten, wat beleggen in bitcoins aantrekkelijker maakt. Ook is er meer vraag naar bitcoins door de komende introductie van trackers. Ook zit er in 2024 een koerssplit aan te komen, wat door de optisch lage koers dan meer vraag kan uitlokken.

Tot slot hebben ook andere crypto's de afgelopen tijd meegelift op het succes van BTC (bitcoin). Zo steeg de koers van ETH (ethereum) deze week met zo'n 10%.

Bitcoinfeestje

Vanuit technisch perspectief heeft de bitcoin/dollarkoers dit jaar meerdere hordes genomen.

Ik zet de technische signalen op een rij:

Vorig jaar was de koers teruggevallen van een intraday high rond $68.776,28 (november 2021) naar een low op $15.481,74 in november 2022

Dit voorjaar is bitcoin uit het dalende trendkanaal van 2022 gebroken.

Daarna is weerstand $24.970 (top van medio 2022) gepasseerd

Hiermee is een hoofd-schouderformatie voltooid, dus een koopsignaal opgeleverd

In de daling daarna zijn twee perfecte pullbackbodems gevormd, nadat de koers is opgevangen door die oude horizontale weerstand ($24.970)

Vervolgens is de top rond $31.813,25 gebroken

Verder is de tussenliggende horde rond $42.977 gepasseerd, waar de top van 21 april 2022 lag

Het eerste koersdoel rond $48.205,07 (top van 1 april 2022) is tot op 10% genaderd

Het intraday high van de rally van afgelopen dagen lag op $44.265

Dit is alweer mijn zevende blog over bitcoin dit jaar. Mijn mening is niet veranderd, want de opmars is nog niet ten einde. Dit voorjaar kwalificeerde ik dit als een bitcoinfeestje. Bedenk wel dat de top van april 2022 rond $48.205,07 tijdelijk roet in het eten kan gooien.

Korte termijn: bitcoin gaat technisch door het dak

Bitcoin gaat, na een hapering tussen $33.500 en $35.000, technisch door het dak. BTC/USD heeft rond $33.479,47 (bodem van 30 oktober) een hogere bodem achtergelaten.

Omdat deze bodem boven de top medio juli rond $31.813,25 is gevormd, kunnen we spreken van een succesvolle mini pullbackbodem. Lees ook de uitleg van pullbackbodems onderaan. Inmiddels is ook de horde rond $42.977,85 (gevormd op 21 april 2022) gepasseerd, wat het positieve technische plaatje valideert.

Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) ondersteunt een positieve technische conditie.

Lange termijn: bitcoin nadert koersdoel $48.205

De recente felle opmars is ingezet nadat de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli) overtuigend zijn gebroken. Deze oude toppen zullen nu als eerste steun fungeren.

De bitcoinkoers had in de dips van juli en september twee hogere bodems gevormd boven het niveau van voorgaande toppen rond $24.970. Feitelijk zijn hiermee succesvolle pullbackbodems gevormd, zie ook uitleg onderaan.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, oogt het langetermijn technische plaatje zeer positief. Let wel: de ruimte is beperkt tot $48.205,07 (top van 1 april 2022). Daar zijn we nu bijna aanbeland.

In een eventuele correctie zullen de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli) als vangnet liggen. Hier verwachten we dan een pullbackbodem.De stijgende 200-dagenlijn, terwijl de koers er boven blijft bevestigt de positieve technische conditie.

Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers een tijd tussen steun b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op. Bij bitcoin correspondeert weerstandslijn A-B met de oude horde rond $24.970.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Bij bitcoin correspondeert punt H met de horde van medio juli rond $31.813,25.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B). Bij bitcoin is de koersval inderdaad rond oude weerstand A-B ($24.970,28) twee maal opgevangen. Een geslaagde pullback dus.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally. Bij bitcoin zijn dus twee hogere bodems boven A-B gevormd.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken. Bij bitcoin is die bevestiging afgelopen week opgetreden nadat het topje van van medio juli rond $31.813,25 is gepasseerd.