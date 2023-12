Sinterklaas steunt Oranje

Bericht delen via:

Een jaarlijks terugkerende columnist blikt terug én vooruit. Om maar in de sfeer te komen voor alle gedichten op pakjesavond.

‘23 begon met stijgende koersen, vooral tot de lente

De hausse was wereldwijd, met 10 volle winst procenten

Het koersverlies van 22 werd al heel snel ingelopen

Techaandelen favoriet, die moest je zeker kopen

Artificial Intelligence, AI, dat werd de rage

Je kan ChatGPT om de gekste dingen vragen

AI maakt een enquête, een onderzoek of bericht

Heerlijk zo’n programma, dat het werk voor je verricht

Nvidia werd de held, verwachtingen ver overtroffen

Dat aandeel ging keer drie, díe aandeelhouders boffen!

Amerikaanse technologie, de magnificent seven

Stuwden de Nasdaq-index op, bijna tot in the heaven.

Chippers

In Nederland werd AEX door chippers voortgetrokken

Met Blickmans Besi op nummer 1, door op hybrid bonding te gokken

Het tweede beurskwartaal was vlak, het derde in min

De rente spoot omhoog en dan hebben aandelen geen zin

De FED bestrijdt de rente fel, Powell is een harde

En stiekempjes in zijn kielzog, verkrapte ook Christine Lagarde

Centrale vraag voor beide bankers, hoe bestrijd ik de inflatie

Met hogere rente is het antwoord, dan zijn de bondjes uit de gratie

Inflatie

Inflatiecijfers waren hoog, de supermarkt was duur

Maar sinds november zakt de inflatie, ’t wordt iets minder guur

Daardoor zijn de bulls terug, en aan de winnende hand

AEX op 770 plus 10, als meest recente stand

Maar wat hebben beleggers het afgelopen jaar niet allemaal moet doorstaan

De Adyens met te hoge kosten, die naar de 600 waren gegaan.

Hun capital markets day bood beleggers, een realistischer prognose

Zodat de koers de weg omhoog weer heeft gekozen

En Hollandse tech bedrijfjes zakten diep in eigen land

Ebusco, CM.com, Alfen kwamen in de lappenmand

JET in het Groen

En wat te denken van Just Eat, dat het beter lijkt te doen

Komt behalve topman Jitse ook de koers eens in het Groen?

De exodus van beursfondsen, die ooit zo Hollands leken

Flow Traders en Aegon zijn naar Bermuda uitgeweken

DSM kocht Firmenich duur, een acquisitie om te grienen

De koers is gehalveerd en snakt naar heel veel vitamine

De oorlog in Oekraïne bleef, een nieuwe kwam er ook

Een oud conflict ontbrandde, gevecht in de Gazastrook

Onschuldige burgers, kinderen, die nergens kunnen schuilen

Gedood, gewond en thuisloos. De Sint moet ervan huilen

In Nederland werd gestemd, bijna een kwart daarvan voor Geert

Je bent pas een echte democraat als je die uitslag accepteert

Met BBB en Pieter Omtzigt wordt Den Haag fris vernieuwd

En Geert zal compromissen moeten sluiten, de Sint is zeer benieuwd

EK winnen?

Dan kijken we naar ‘24, wat gebeurt er volgend jaar?

Zou de economie weer groeien en is de recessie klaar?

En gaat Koeman met Simons en Depay aan het EK beginnen

Messi doet dit keer niet mee, dus nu kunnen we winnen.

IEX blijft voor u werken, werken voor een tien

Met podcast, portefeuilles, tips en een mooi magazine

Met een team van 30 profs, hoop dat u het waardeert

En dat u zich (ook komend jaar) op Premium abonneert.

En als de inflatie daalt en de FED Fundsrate wordt verlaagd

Dan is een AEX boven 800, niet teveel gevraagd

Beleg in aandelen zegt Sint, dat is goed voor het land

Zorg voor oude dag en investeren, gaan daarbij hand in hand.

Groetjes!

De hartelijke groet van de Sint, ik ga terug naar Spanje

En juich daar het hele jaar voor de sporters van Oranje