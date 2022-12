Dit is wat de Sint van 2022 vindt

2022 leek bij de start, een véél beter jaar

Eindelijk zonder Covid, geen anderhalve meter uit elkaar

Lekker weer met het vliegtuig, zonnen in een ver land

Festivals en cabaret, en naar het restaurant

Zo mooi als het toen leek, is het dus niet gegaan

Oefeningen bij de grens, er kwamen Russen aan

Oorlog in Europa, Poetin speelde landjepik

Met zoveel ellende, slachtoffers, de man is niet goed snik

De economie was wel ok, tot de oorlog in Oekraïne

Brandstoffen die werden schaars, en duur werd de benzine

De prijzen schoten toen omhoog, groot was de consternatie

Want niemand was meer echt gewend aan stevige inflatie

De prijs van meel, en kruiden, die is omhoog geschoten

Sint zegt sorry, maar u krijgt dit jaar veel minder pepernoten

Miljarden van Lagarde

Beleggers kregen in '22 echt de volle laag

De rente moest omhoog, en de koersen dan omlaag

Renteverhogingen in de VS; die Powell is een harde

En in zijn kielzog volgde een Française, het was madame Lagarde

Ze wil misschien wel stoer zijn: de rente moet omhoog

Maar dan houden ze het in Italië, met zoveel schuld niet droog

Een crisis met de euro, kunnen we nu niet aan

En dus dansen we vrolijk verder, de dans op de vulkaan

In dat klimaat leden beleggers, bijna allen pijn

Want een hogere rente is ook voor obligaties niet zo fijn

De rente steeg van onder nul naar een procent of twee

En trok zo obligaties naar benee

De DNB, pensioenfondsen en de verzekeraar

Verloren op obligaties tientallen miljarden bij elkaar

Van topper tot flopper

Ook aandelen – met name tech – waren niet langer sexy

En ondergingen in '22 een stevige correctie

De koersen van gehypte tech, kwamen snel terug op aarde

En verloren veelal meer dan de helft van hun waarde

Tesla, Meta, Zoom en Alphabet

Werden door angstige beleggers op een lagere koers gezet

Ook in Nederland hebben techbedrijven ondanks goede resultaten

Op de beurs van Euronext een flinke veer gelaten

En Just Eat Takeaway was in Corona-tijd te gek

Maar beleggers hebben in bedrijven met verlies, nu niet langer trek

Energiebeleggers hadden van hun keus, eindelijk profijt

En ABP dat Shell verkocht heeft ongetwijfeld spijt

Bij flopper Philips waren de apparaten helaas lekkend

Sint schrok wakker van de koersval, echt niet slaapverwekkend

Bij de verliezer vindt je naast JET, ook CM en PostNL

Allemaal gehalveerd, och had ik toch maar Shell!

Bij de winnaars staat OCI hoog, maar Fugro staat op één

Zwaar gereorganiseerd, daar zijn ze nu doorheen

Mijn zorgen voor morgen

Voor IEX was 2022 toch wel een mooi jaar

Met elke dag scherpe analyses, ’s ochtends vroeg al klaar

De premium-leden profiteren dagelijks van onze expertise

Zo worden zij gewaarschuwd en behoed voor grote verliezen

Een team waarbij elke analist zijn bedrijven door en door kent

Zorgt voor minder risico en op lange termijn meer rendement

Altijd goed is onmogelijk, dat wil Sint ook niet beweren

Maar als u Sint of IEX een mailtje stuurt, mag u het met korting proberen

Inmiddels zijn we bijna bij '23 aangeland

De rentes worden nog steeds verhoogd, er is wat aan de hand

De Sint heeft dus wat rimpels als hij denkt aan de dag van morgen

Over economie en rente maakt hij zich nog steeds veel zorgen

Heeft u vermogen vrij, en belegt u op de langere termijn

Dan moet u echt nog steeds bij aandelenbeleggingen zijn

Ik ben morgen jarig, u ziet mij pas volgend jaar

En intussen staat IEX 24/7 voor u klaar!