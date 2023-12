Goud ketst af op all time high van 2020

Het jaar 2023 blijkt toch verassend te eindigen. Niet alleen lijken aandelen met mooie plussen het jaar uit te gaan, ook obligaties doen het goed (beide dankzij dalende rentes). Tenslotte is er ook een eindsprintje weggelegd voor goud. Sinds de bodem rond $1.820 per troy ounce op 6 oktober, is de goudprijs met bijna 12% opgelopen. Daarmee evenaart goud de performances van de aandelenbeurzen.

Maar wellicht is de meest opvallende prestatie dat goud maandag intraday een nieuw all time high heeft neergezet rond $2.175. Daarmee werd het vorige record rond $2.075,35, van 7 augustus 2020, zelfs ´even´ overschreden. Daarna is het edelmetaal weer flink teruggezakt tot nu $2.031. Technisch signaleert dit dat het all time high van $2.075 te zwaar is.

Goud wordt gezien als tijdelijke vluchthaven voor de spanningen in het Midden-Oosten. Een belangrijke indicatie daarvoor is het feit dat goud exact vanaf 7 oktober, de dag van de inval in Israël, zo hard is opgelopen.

Goud fungeert ook als vluchtheuvel voor beleggers die de hoge inflatie vrezen. Sinds de bodem van oktober vorig jaar rond $1.614 - toen de inflatie boven de 10% noteerde - is goud ruim een kwart in waarde opgelopen.

Maar er zijn meer fundamentele redenen voor de opgelopen goudprijs. Zo is de stand van de Amerikaanse dollar van belang. Verder wordt een goudhedge goedkoper als de rente daalt. Ook houden beleggers centrale banken in de gaten, want die zijn de laatste tijd actief als koper op de goudmarkten.

Potentiële hoofd- en schouderformatie

Essentieel in het technische plaatje van goud is de potentiële hoofd- en schouderformatie die de afgelopen 3 jaar is gevormd. Deze wordt voltooid na een definitieve en overtuigende uitbraak boven de top van augustus 2020 rond $2.075,35. Daarna kan een volgend koersdoel rond $2.500 berekend worden. Zie de uitleg van hoofd- en schouderformatie onderaan dit artikel, waarin de koersdoelberekening wordt uitgelegd.

IEX-collega Martin Crum liet ook al zijn licht schijnen op de ontwikkelingen van de goudmarkt. Dat artikel kunt u hier teruglezen. Vandaag leg ikzelf de goudprijs onder mijn vergrootglas, met bijzondere aandacht voor de potentiële hoofd- en schouderformatie.

Goud technisch bekeken

Het edelmetaal laat al ruim drie jaar een zijwaarts verloop zien onder de top van 7 augustus 2020 rond $2.075,35. Maandag is die top dus even uitgedaagd, maar niet blijvend overschreden. Een uitbraak is pas geldig indien deze horde overtuigend (langer dan 3 dagen en met meer dan 3%) wordt overschreden. Volgens de pendulum swing kan daarna een volgend koersdoel rond $2.500 berekend worden. Zie ook hiervan de uitleg onderaan dit artikel.

De 200-dagenlijn van de goudprijs laat een mooie opwaartse draai zien. Dit geeft een positievere technische conditie weer.

Positief is dat rond $1.804,80 (van 3 maart) twee hogere bodems zijn gevormd. Deze zouden kunnen functioneren als rechterschouders in de hoofd- en schouderformaties.







Goud stuit mogelijk wéér op all time high

Goud heeft de tussenliggende horde rond weerstand $1.987,56 (gevormd op 21 juli) kunnen breken. Thans stuit de koers op het intraday all time high van 2020 rond $2.075,35.

Ook op de korte termijn wordt er een potentiële hogere bodem gevormd, nu rond $1.931,70 (van 13 november). Deze signaleert kopers in de markt. Een opwaartse uitbraak boven het all time high uit 2020 rond $2.075,35 is hierdoor niet uitgesloten.

Meerjarengrafiek

Goud test thans het all time high van 7 augustus 2020 rond $2.075,35. Hier bevindt zich de neklijn voor een potentiële hoofd- en schouderformatie.

Er worden al hogere bodems gevormd rond $1.804,80. Deze bodems bij S2 zouden dan de rechterschouder van de hoofd- en schouderformatie vormen. De linkerschouder ligt dan rond $1.687 gevormd in maart 2021, gemarkeerd als S1.

Het hoofd van de hoofd- en schouderformatie ligt rond H, de bodem van oktober vorig jaar op $1.614. Dit patroon wordt voltooid na een doorbraak van de neklijn rond $2.075,35.

De afstand tussen het hoofd ($1.614) en de neklijn ($2.075,35) bedraagt $461. Opgeteld boven het uitbraak punt zou dit een eerste koersdoel opleveren van $2.536. Wij hebben dit koersdoel afgerond op $2.500.

De goudprijs had al eerder een hoofd- en schouderformatie succesvol afgerond. Dat was in 2019, toen de neklijn N werd gebroken Deze uitbraak is daarna bevestigd door de hogere pullbackbodem bij PB. Ik heb deze uitbraak besproken in juli 2019.

Uitleg hoofd- en schouderformatie

De hoofd- en schouderformatie is een van de bekendste koerspatronen in de technische analyse. De hoofd- en schouderformatie kan aan het einde van een lange daling voorkomen. Soms, zoals bij de goudprijs, vormt de hoofd- en schouderformatie een tussenstap, dus een tijdelijke onderbreking in een langdurige stijging. Kenmerk van de hoofd- en schouderformatie is dat deze altijd uit minimaal drie bodems bestaat, waarvan de middelste (het hoofd) de diepste is.

De hoofd- en schouderformatie voltrekt zich doorgaans in meerdere vaststaande stappen.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek zien we die stappen als volgt:

Het eerste signaal treedt op als er een top op gelijke hoogte (B) wordt gevormd. In feite is de sterke stijging boven bodem a ook al een potentieel positief signaal.

Er vormt zich nu een weerstand rond A-B, dit wordt de neklijn genoemd. De bodems a en c vormen de schouders van de hoofd- en schouderbodemformatie, bodem b is het hoofd.

De hoofd- en schouderbodemformatie wordt voltooid als weerstand A-B wordt gebroken.

Het is noodzakelijk dat er minimaal twee toppen gebroken worden om een hoofd & schouder-bodemformatie te completeren. Het kunnen er ook meer zijn. De gebroken toppen hoeven niet op gelijke hoogte liggen.

De hoofd- en schouderbodemformatie wordt vaak gebruikt om een eerste koersdoel te berekenen. Hiervoor berekenen we eerst de afstand tussen het hoofd b en de neklijn A-B. De uitkomst daarvan tellen we op bij de neklijn. Vervolgens kan het koersdoel - punt D - berekend worden.