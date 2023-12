Speech Powell afgelopen vrijdag ijlt toch na

November was een topmaand voor beleggers, nadat de klad er flink in kwam gedurende de zomermaanden. December is met weinig spektakel van start gegaan, maar de AEX heeft er desondanks nog ongeveer een procentje bij weten te sprokkelen.

Het inflatiespook lijkt langzaam aan de horizon te verdwijnen en hoezeer de Fed ook blijft vasthouden aan het mantra "hoog voor langere tijd" speculeert de markt tóch op de eerste renteverlagingen komend jaar.

Dat is vooral voor vastgoedbezitters te hopen: vastgoedspelers die komend jaar moeten herfinancieren, en dat geldt tevens voor niet-vastgoedspelers, zien hun rentelasten stevig oplopen. Dat is voor de waarde van het onderliggende vastgoed weinig comfortabel. Wij zullen bij IEX Premium daar later deze week uitgebreid (er) bij stilstaan, maar zien hier en daar wel al wat ongelukken ontstaan.

Damrak

Over naar het Damrak waar de chipsector, in navolging van veel Amerikaanse chipfondsen, een mindere dag kende. Daarentegen liet het veelbesproken Adyen zich opnieuw van zijn beste kant zien dankzij een verstevigde samenwerking met een van zijn afnemers. Zwaargewicht Shell worstelde echter met een lagere olieprijs, terwijl de verzekeraars opnieuw wel verder wisten te stijgen.

Al met al een nogal wisselend beeld waardoor de AEX per saldo amper van zijn plek kwam aan het eind van de dag. De index sloot op 770,61 punten, een amper het vermelden waard dalinkje van 0,1%.

Top drie stijgers/dalers

Kijktip

Prosus

De vorige week gepresenteerde halfjaarcijfers van Prosus waren geen reden voor grote koersuitslagen. Dat lag ook niet in de lijn der verwachting: het is nog altijd de koers van het aandeel Tencent die voor een groot deel dat van Prosus bepaalt. Is de grote aandeleninkoop van Prosus nu een game changer of niet:

Deelneming Tencent leverde afgelopen jaren niet veel op IEX Premium https://t.co/TYDBskHxRw via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 4, 2023

Brunel

De Capital Markets Day van detacheerder Brunel van eind vorige week was informatief, maar er leek toch enige ambitie te ontbreken. Hoe dat precies zit en of het fonds momenteel aantrekkelijk gewaardeerd is, leest u in een analyse van de Beleggersdesk:

Detacheerder had iets ambitieuzer mogen zijn IEX Premium https://t.co/TCyKhIHXZe via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 4, 2023

Tesla

Volgens Elon Musk heeft Tesla met de marktintroductie van de Cybertruck zijn eigen graf gegraven. Stevige, waarschuwende woorden van de bevlogen topman, maar wordt de soep echt zo heet gegeten als deze wordt opgediend:

Eerste Tesla-cybertrucks zullen tot margedruk leiden IEX Premium https://t.co/QMUHCTa3WA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 4, 2023

Wall Street

Relatief weinig actie in de VS, Wall Street ging wat lager van start. GameStop (+ 6,1%) lijkt weer the place to be voor speculanten: de laatste kopers blijven straks met de ellende achter. Farmaceut Pfizer (+ 1,9%) kon enigszins herstellen van de koerstik die afgelopen vrijdag werd uitgedeeld. Ondertussen wordt Uber (+ 4,6%) opgenomen in de S&P 500 en dat geeft de koers een flinke boost.

De chipsector was uit de gratie, met dalingen voor onder andere AMD (- 2,8%), Nvidia (- 3,2%), en Intel (- 3,4%), evenals de overige techreuzen: een stijgende rente en insider selling zat de sector dwars.

Rond het slot van Europa noteerde de Dow Jones een half procent lager, de S&P 500 leverde een procent in en de Nasdaq dook 1,4% in het rood.

Rentes

Licht lagere rentes bij de meeste Europese obligaties, maar dat gold niet voor het VK en de VS. Daar tikten er aardig wat basispunten bij, mogelijk nog als gevolg van de speeches die Powell afgelopen vrijdag hield.



Bron: Reuters

Brede markt

Weinig dynamiek op de brede markt. Het meest in het oog springt nog de verdere stijging van bitcoin. Eerder tikte goud een all time high aan, maar inmiddels zit de klad alweer in de koersvorming, deels door een weer aan kracht winnende Amerikaanse dollar. Dat geldt ook voor het zwarte goud: de olieprijs hervat zijn dalende trend nu de Opec+ onvoldoende tot concrete productieafspraken is gekomen.

Het Damrak

Adyen (+ 3,4%) ontpopt zich dit jaar toch als een van de meest spectaculaire fondsen binnen de AEX.

(+ 3,4%) ontpopt zich dit jaar toch als een van de meest spectaculaire fondsen binnen de AEX. ASR (+ 2,6%) lijkt nog steeds profijt te trekken van het goede nieuws van eind vorige week en dat geldt tevens beperkt voor NN Group (+ 0,1%)

(+ 2,6%) lijkt nog steeds profijt te trekken van het goede nieuws van eind vorige week en dat geldt tevens beperkt voor (+ 0,1%) Shell (- 1,2%) zucht onder de flink lagere olieprijs maar behoort dit jaar nog steeds tot de beter performende aandelen.

(- 1,2%) zucht onder de flink lagere olieprijs maar behoort dit jaar nog steeds tot de beter performende aandelen. Corbion (+ 1,5%) deed opnieuw een poging tot enig koersherstel na eerder vorige week al een speculatieve rally. Inlezen is een must .

(+ 1,5%) deed opnieuw een poging tot enig koersherstel na eerder vorige week al een speculatieve rally. . Just Eat Takeaway (+ 1,0%) heeft dit jaar feitelijk alles goed gedaan, maar de koersprestatie is en blijft sterk teleurstellend.

(+ 1,0%) heeft dit jaar feitelijk alles goed gedaan, maar de koersprestatie is en blijft sterk teleurstellend. Signify (- 2,8%) kreeg fanmail van een grote Amerikaanse bank, maar dat leidde niet tot een hoger koersdoel of advies.

(- 2,8%) kreeg fanmail van een grote Amerikaanse bank, maar dat leidde niet tot een hoger koersdoel of advies. Acomo (+ 3,8%) veert eindelijk weer wat op, nieuws dat aan dit herstel te linken valt, kon zo snel echter niet gevonden worden.

(+ 3,8%) veert eindelijk weer wat op, nieuws dat aan dit herstel te linken valt, kon zo snel echter niet gevonden worden. PostNL (- 2,3%) zag met een forse afwaardering van ING zo ongeveer de laatste bull het licht uit doen.

(- 2,3%) zag met een forse afwaardering van ING zo ongeveer de laatste bull het licht uit doen. Op de lokale markt stegen afgelopen vrijdag Holland Colours (- 3,4%) en Hydratec (- 3,2%) eensgezind, om vandaag beide een groot deel van die winst weer in te leveren.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 05 december

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex diensten - November (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - November (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - November (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - November (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Volgens de BIS is de strijd rond inflatie nog niet geheel gewonnen:

Central banks 'not out of the woods' in inflation battle - BIS https://t.co/43C6Z8CYLV pic.twitter.com/oR3AE036L3 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2023

Bitcoin rally houdt aan:

Maar ook goud doet lekker mee:

The recent fall in the dollar has added fresh impetus to bullion’s year-long rally as traders ratchet up their bets that the Federal Reserve will cut interest rates next year https://t.co/zuAUOOstSI pic.twitter.com/IJ901HY7FT — Financial Times (@FT) December 4, 2023

Spotify trapt op de rem:

Spotify to lay off 17% of employees — read the full memo CEO Daniel Ek sent to staff https://t.co/zPCCCEzIB1 — CNBC (@CNBC) December 4, 2023

