Deutsche Bank: financiële markten leven op na stagnatie Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beeld: © iStock

Na maanden van zwakke marktactiviteit kenden de financiële markten wereldwijd een opmerkelijke opleving in november. De verwachting van een zachte landing van de economie en een soepeler monetair beleid van de centrale banken zorgden voor de beste marktprestaties sinds het vaccinnieuws in november 2020. Macro De belangrijkste drijfveer van deze financiële heropleving was de hernieuwde speculatie over een versoepeling van het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve. De beleggers reageerden positief op de FOMC-vergadering en een verrassend stabiel inflatierapport uit de VS. Dit leidde tot een recordmaand voor de Bloomberg US Aggregate Bond-index en een sterke prestatie van de S&P 500. Obligaties De obligatiemarkt kende een ware triomf, met de Bloomberg Global Bond-index die zijn beste maand sinds de financiële crisis van 2008 boekte. De inflatie in de eurozone daalde, terwijl de Duitse bunds en de wereldwijde staatsobligaties flink stegen. Aandelenherstel Het herstel strekte zich uit tot de aandelenmarkten, waar de S&P 500 zijn dalende trend doorbrak met een indrukwekkende stijging van 9,1%. De technologiesector schitterde, en de volatiliteitsindex (VIX) bereikte zelfs een laagste punt sinds de pandemie. De Europese aandelen sloten zich aan bij het optimisme. De STOXX 600 sloot de maand af met een indrukwekkende stijging van 6,7%. De vraag naar risicovolle activa ondersteunde ook de bedrijfsobligaties, waardoor de spreads op Amerikaanse investment grade-obligaties met 25 basispunten daalden naar 104 basispunten. Olieprijs daalt De oliemarkt ondervond turbulentie, vooral door zorgen over gebrekkige naleving van de productieverlagingen door OPEC+. Goud daarentegen schitterde en bereikte zijn hoogste niveau in zes maanden. Winnaars en verliezers Wereldwijde staatsobligaties, S&P 500, STOXX 600 en verschillende kredietmarkten lieten opmerkelijke winsten zien, waardoor november een maand van aanzienlijke marktbewegingen werd. Ondanks enkele uitdagingen in de oliesector was de maand november overwegend positief, waarbij de winnaars de verliezers overtroffen.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.