Verrassend nieuws van HAL Holding

Wall Street hield gisteren de deuren gesloten in verband met Thanksgiving dus de Europese beurzen zullen het zonder impulsen uit de VS moeten doen. En dat betekent meestal weinig spektakel bij opening, vandaag niet uitgezonderd. De AEX stevent wederom af op een vlakke opening.

Desondanks zijn er wel wat individuele aandelen waarmee wat te beleven valt. Zo bestaat er overname interesse voor het op de lokale markt genoteerde Marel. De IJslandse fabrikant van onder meer slachtmachines heeft een niet-bindend bod ontvangen van een niet nader genoemde partij. En daar moeten beleggers het vooralsnog mee doen: zelfs de hoogte van het niet-bindende bod ontbreekt.

Maar er gebeurt wel meer op het Damrak. Zo rapporteerde HAL Holding gisteren nabeurs zijn derdekwartaalcijfers:



Bron: HAL

Wij zien op het eerste gezicht geen opvallende zaken, maar de Beleggersdesk zal zich hier nog nader over buigen. Interessant is wel dat het dividendbeleid wordt gewijzigd én dat het bestuur heeft besloten zijn zetel weer te verplaatsen naar Rotterdam:

HAL verhuist hoofdzetel van Curaçao naar Rotterdam https://t.co/Elspx9LVia — De Tijd (@tijd) November 23, 2023

De stand van zaken:

Europese futures weigeren dienst en noteren vlak tot licht lager

Azië gaf per saldo een verdeeld beeld te zien vannacht

De VIX is met een stand van goed 13 niet vooruit te branden

Amerikaanse dollar steady op 1,09 versus de euro

Tienjaarsrentes doen vooralsnog weinig

Olieprijs laat nauwelijks tot geen herstel zien

Goud loopt telkens stuk op de barrière van $2.000

Bitcoin beweegt amper en noteert opnieuw rond de $37k

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

06:48 Japanse inflatie in oktober omhoog

07:06 Europese beurzen openen vlak

07:12 Gemengd beeld in Azië

07:35 Overname interesse in Marel

07:58 AEX vermoedelijk vlak van start

08:06 Kleine krimp Duitse economie bevestigd



De AFM meldt deze shorts:

De agenda

00:30 Inflatie - Oktober (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Jap)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - November (Dld)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (VS)

19:00 Wall Street eerder dicht op Black Friday

En dan nog even dit

Britse consument aarzelt met geld uitgeven

UK retailers are increasing Black Friday discounts to tempt customers as Britain’s sluggish economy and the cost of living squeeze affect people across the country https://t.co/eW0axp5Dax — Financial Times (@FT) November 24, 2023

Budgetcrisis Duitsland verre van opgelost

#Germay to suspend borrowing limit for 2023 after budget ruling, Bloomberg reports. German FinMin Lindner to announce debt brake suspension on Thur. The borrowing restrictions known as the “debt brake” are baked into Germany’s constitution but can be temporarily set aside in the… pic.twitter.com/aaMnRPa3A1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 23, 2023

Liever huren dan kopen?

A growing number of London’s richest homebuyers are choosing to rent rather than buy as high interest rates and a tough tax environment curb investment https://t.co/Yx95h9qP9u — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2023

De Amerikaanse droom bestaat nog wel/niet

Only 36% of voters in a new Wall Street Journal/NORC survey said the American dream still holds true, substantially fewer than the 53% who said so in 2012 https://t.co/m8rOHosMUt https://t.co/m8rOHosMUt — The Wall Street Journal (@WSJ) November 24, 2023

Japanse inflatie loopt weer wat op