IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan Delen Private Bank

Delen Private Bank is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Private Banking. Een korte kennismaking in de vorm van vijf vragen aan de directeur Nederland van Delen, Frederik Kalff.

Kunt u in het kort iets vertellen over de achtergrond en geschiedenis van Delen Private Banking op de Nederlandse beleggersmarkt?

"Delen Private Bank is van oorsprong Belgisch en betrad in 2016 de Nederlandse markt door de overname van Oyens & Van Eeghen. In 2022 nam Oyens ook de naam van Delen aan. Overnames (Nobel Vermogensbeheer in 2019 en Groenstate in 2023), organische groei en de beurzen hebben ervoor gezorgd dat het in Nederland beheerde vermogen in een paar jaar tijd verdriedubbeld is tot circa €1,5 miljard. Ook het aantal klanten is flink toegenomen. Een paar jaar geleden ging het om enkele honderden rekeningen, nu om meer dan 2.000."

"De kern van de Nederlandse strategie is om hier te groeien en een gevestigde speler op de markt voor private banking en vermogensbeheer te worden. Eerder dit jaar werd Delen Private Bank uitgeroepen tot private bank van het jaar toen een vakjury ons de IEX Gouden Stier toekende."

Kunt u twee dingen noemen waarin uw aanpak of praktijk zich duidelijk onderscheidt van andere marktpartijen?

"Wij zijn in staat om een volwaardige private banking-dienstverlening – vermogensbeheer, financial & estate planning, kredietverlening - te bieden zonder een vaste ondergrens te hanteren om klant te worden. Bij Delen gaan persoonlijke service en digitaal gemak hand in hand."

"Een ander sterk punt is de onboarding. Het proces om klant te worden bij Delen is efficiënt en neemt gemiddeld minder tijd in beslag dan elders."

Voor welke groep klanten is Delen Private Bank het meest geschikt?

"Voor mensen die zelf niet graag beleggen, of ze nou beschikken over een meer bescheiden of een groter vermogen. Delen kan en wil een breed spectrum van klanten bedienen, kijkend naar vermogensomvang. Sinds deze zomer profileren we ons ook nadrukkelijk richting twintigers en dertigers die vermogen beginnen op te bouwen, de zogenaamde ‘young professionals’."

Hoe worden de beleggingsportefeuilles samengesteld en gemonitord?

"Een Nederlands team van vermogensbeheerders zorgt voor de samenstelling en monitoring van de beleggingsportefeuilles. De uitgangspunten zijn vermogensbescherming in dalende markten, top-down beleggingsbeleid, een gestructureerd proces en dagelijkse liquiditeit."

"Ons team werkt met verschillende risicoprofielen, die goed gespreid beleggen in wereldwijde kwaliteitsaandelen, duurzame Europese staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een goede kredietwaardigheid. Afhankelijk van het risicoprofiel is het beleggingsbeleid gericht op vermogensbehoud of vermogensgroei. Via vergelijkingssite Finner krijg je een goed inzicht in ons aanbod, waaronder in de behaalde netto rendementen."

Welke veranderingen ziet u optreden in de Nederlandse beleggingsmarkt, en welke rol wil Delen Private Bank daarin spelen?

"De Nederlandse markt voor private banking en vermogensbeheer biedt ruimte voor een challenger zoals Delen Private Bank. Mensen met bescheidener vermogens zijn zwevend, omdat ze dikwijls niet meer ‘welkom’ zijn bij de grootbank en de traditionele private banks te ver van hun bed zijn, in verband met de te hoge ondergrens. Wij willen - en kunnen - deze doelgroep bedienen, net zo goed als we de doelgroep met grote vermogens kunnen en willen bedienen."

"Young professionals willen aan vermogensopbouw doen en geloven niet massaal in doe-het-zelf beleggen en crypto. Delen zet in op deze volgende generatie, de klantbasis van de toekomst; zowel de ‘(klein)kinderen van’ als veelbelovende jonge mensen die net niet meer helemaal aan het begin van hun loopbaan staan. Dat doen we met een vrij brede dienstverlening rond vermogen die nadrukkelijk anders is dan online doe-het-zelf oplossingen."

"De markt qua aanbieders is nu vrij versnipperd, veel partijen zijn te klein of hebben een opvolgingsprobleem. Delen wil hier op inspelen en is dan ook actief op overnamepad."