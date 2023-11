Grote verschillen bij zwaargewichten

Het herstel op de aandelenbeurzen krijgt wereldwijd steeds meer vorm. Ook afgelopen week wisten de meeste beurzen weer wat terrein terug te winnen van de daling van deze zomer.

De Nederlandse beurs is door de recente opleving uit de correctieve fase gebroken en de AEX is op weg naar de bovenzijde van de neutrale bandbreedte waar de index per saldo sinds begin dit jaar in beweegt. Ook is de AEX weer teruggekeerd boven haar 200-daags gemiddelde, wat het verbeterde technische beeld bevestigt.

Het herstel wordt breed gedragen. Bij vrijwel alle sectoren zien we sterke oplevingen, al blijft de stijging bij vooral de aan olie gerelateerde aandelen zeer beperkt. Dit heeft ook gevolgen voor de Nederlandse beurs: binnen de AEX index heeft Shell nog altijd een zware weging.

Ik bekijk vandaag het koersverloop van de drie zwaargewichten van de AEX: ASML, Shell en Unilever. Ondanks het herstel van de brede markt zien we hier nog veel verschillen.

ASML

ASML loopt door zijn zware weging redelijk in de pas met de AEX-index. Het aandeel is opgevangen rond de koersbodems van eerder dit jaar en heeft de correctieve fase van de afgelopen maanden verlaten.

Het fonds is teruggekeerd boven zijn 200-daags gemiddelde en is op weg naar de weerstand rond €698. Vanaf het huidige koersniveau heeft ASML nog ruim 10% herstelpotentieel.



Shell

Shell wist in september opwaarts uit te breken uit een langdurige consolidatiefase. De opwaartse uitbraak heeft de vanaf eind 2020 stijgende trend een nieuwe impuls gegeven.

De laatste weken heeft Shell, mede door een dalende oplieprijs, wat terrein moeten prijsgeven. De koers zakt hierdoor terug richting het uitbraakniveau rond de voorliggende koerstoppen. Vooralsnog is er sprake van een normale terugtest van de voormalige weerstand, die de eerdere uitbraak kan gaan bevestigen.

Om het positieve beeld intact te laten, dient Shell wel boven of rond de oude koerstoppen te worden opgevangen.



Unilever

In tegenstelling tot de brede markt staat de koers van Unilever de laatste weken juist onder druk. Het aandeel heeft een grote topformatie neerwaarts afgerond en vormt inmiddels lagere toppen en bodems.

De doorbraak onder de steun van de bodem van eind 2022 heeft het beeld verder verzwakt en ruimte vrijgemaakt voor een grotere daling. Het volgende richtlpunt wacht nu rond €40.

Verkopers domineren duidelijk het koersverloop bij Unilever. Voorlopig lijkt deze zwaargewicht het herstel van de AEX alleen maar tegen te werken.