Beleggers kunnen zich nog een keer omdraaien in bed

Het cijferseizoen loopt langzaam alweer op zijn einde, al is er een handjevol Amerikaanse bedrijven, waaronder Best Buy, HP en Nvidia, die deze week met hun resultaten naar buiten komen, en in eigen land krijgen we HAL Holding nog.

Hier en daar wordt de term eindejaarsrally alweer van stal gehaald: dat is rijkelijk vroeg en niet geheel in overeenstemming met de geboekte terreinwinst sinds eind oktober, maar feit blijft dat de financiële markten sindsdien wat beter geluimd zijn.

Wegebbende renteangst, een einde aan de winstrecessie in de VS (zie hier meer), het inflatiespook dat langzaam naar de achtergrond verdwijnt, kapitaal dat zijn weg weer weet te vinden naar de aandelenmarkt: we kunnen wel wat redenen verzinnen voor het zichtbare koersherstel, maar vooral de mid- en smallcaps hebben nog wel wat goed te maken.

Dat geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse AMX, ook in de VS blijven smallcaps flink achter bij de bredere markt:



Wall Street liet afgelopen vrijdag niet veel beweging zien en dat zal weinig invloed hebben op de opening van de Europese financiële markten. Later deze week volgen nog wel cijfers van Nividia, en ook de cijfers van enkele Amerikaanse retailers kunnen het sentiment deze week nog beïnvloeden.

Beleggers dienen er overigens rekening mee te houden dat Wall Street donderdag de deuren gesloten houdt (Thanksgiving) en vrijdag maar een halve dag open is.

De Europese beurzen lijken intussen wat moeizaam uit de startblokken te komen en neigen naar een fractioneel lagere opening.

Europese futures noteren vrijwel vlak

Azië kleurde vannacht overwegend groen, Tokio even op 33-jarig hoogtepunt

Tencent + 3,5% dus goed voor Prosus

VIX gooit de handdoek in de ring en zakt naar rond de 13

Amerikaanse dollar laat weinig beweging zien

Tienjaarsrente VS rond de 4,44%, Europese rentes marginaal hoger

Olieprijs veert licht op

Goud blijft moeite houden met grens $2.000

Bitcoin krijgt liftje van verkiezingsuitslag Argentinië

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

06:56 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

07:01 Beurs Hong Kong uitblinker in Azië



De AFM meldt deze shorts:



Het zal geen verbazing wekken dat de shortposities in Adyen weinig meer voorstellen:

De business update van Adyen eerder deze maand viel bijzonder in de smaak bij beleggers. Het concern vernauwde weliswaar de bandbreedte voor de omzetgroei voor de komende jaren licht, maar die blijft volgens de fintech boven de 20% liggen. Beleggers blij, IEX-Premiumleden óók blij met een koerswinst van meer dan 15%.

Dat geldt (nog) niet voor Just Eat Takeaway, ondanks het felle koersherstel van de afgelopen weken:



Er staan zo'n 220 miljoen aandelen Just Eat Takeaway uit, maar het concern heeft daar zelf al in ieder geval 5% van ingekocht en er loopt nog een tweede aandeleninkoopprogramma van nog eens €150 miljoen. Wanneer dat tweede programma ook is afgerond, heeft JET ongeveer 20 miljoen stukken (10%) op de plank liggen.

Shortzittende partijen zullen ongeveer eenzelfde aantal aandelen moeten inkopen om hun posities weer glad te strijken - berekend op basis van alle bekende posities bóven de meldingsdrempel.

Een aantal hedge funds zit onder de 0,5%; mogelijk is dat afgebouwd tot 0%. Beleggers die hopen op een short squeeze: dat is niet erg waarschijnlijk, aangezien JET zeer succesvol omlaag is geshort vanaf hogere koersniveaus.

De agenda

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

13:00 Dick's Sporting Goods - Cijfers derde kwartaal (VS)

16:00 Leidende indicatoren CB - Oktober (VS)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Er is geen quick fix voor de problemen in de windindustrie:

Europe’s wind industry crisis proves radical change is needed in this key part of the climate transition https://t.co/vY59ErLSZf — Bloomberg Markets (@markets) November 20, 2023



De eerste roep om renteverlagingen is al gesignaleerd:

Some experts balk at talk that Fed must cut rates soon if inflation keeps coming down https://t.co/LWI8VT1ZSg — MarketWatch (@MarketWatch) November 19, 2023



Strijd om de macht bij Open AI

OpenAI’s board has chosen Emmett Shear as its interim chief executive following the sacking of co-founder Sam Altman https://t.co/rqRX6OwEHz pic.twitter.com/yhhE9oV9d9 — Financial Times (@FT) November 20, 2023



Duitsers hervatten volkssport nummer 1: sparen

Matig beursdebuut Foxtron VT:

Shares of Foxconn's EV unit slide 9% in market debut https://t.co/QgZnYmWEYf pic.twitter.com/0YDhQvfv0i — Reuters (@Reuters) November 20, 2023



Hadden beleggers misschien toch maar...



Terechte kritiek op het gat in de hand van de regering-Biden: