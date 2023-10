Technische schade in Amsterdam

Bericht delen via:

De verkoopdruk op de aandelenbeurzen wereldwijd houdt al enige tijd aan en de start van het cijferseizoen heeft het tij nog niet weten te keren. Hoewel de eerste resultaten op het oog niet tegenvallen, zijn beleggers onvoldoende gerustgesteld dat betere tijden spoedig zullen volgen.

De toegenomen onrust op geopolitiek vlak en de aanhoudend hoge rentes zorgen overal voor oplopende onrust bij beleggers. Veel technische plaatjes zijn de laatste tijd steeds verder onder druk komen te staan en laten inmiddels serieuze langetermijnverzwakkingen zien.

Ook de Europese beurzen blijven terrein prijsgeven en dus ontkomt de Amsterdamse beurs niet aan nieuwe technische schade. Zowel de hoofdindex als die van de kleinere aandelen lijken de weg omlaag te zijn ingeslagen. Staan we voor een langere periode van dalende koersen of kan er binnenkort nog ergens steun worden gevonden?

AEX-index

De Nederlandse hoofdindex weet al even niet te overtuigen. In augustus werd de langetermijn-opgaande trend afgebroken en zakte de AEX terug onder haar 200-daags gemiddelde. De index leek in eerste instantie de schade nog beperkt te kunnen houden, maar heeft nu toch een nieuwe lagere koerstop gevormd.

Dit duidt erop dat verkoopdruk verder toeneemt en beleggers steeds sneller hun stukken van de hand doen. De AEX zou rond 711 punten nog wat steun kunnen vinden, maar een grotere daling lijkt aanstaande. Een doorbraak onder de steun zal ruimte vrijmaken voor een daling richting fors lagere koersniveaus. Ook een daling richting de oude bodems vlak boven 600 punten valt niet uit te sluiten.

AMX-index

In de Amsterdamse Midkapindex is de verkoopdruk al enige tijd wat intenser en staat ook het technische plaatje al wat langer onder druk. De AMX-index is onder de bodems van vorig jaar gezakt en heeft een dalende trend ingezet richting lagere koersniveaus.

Steeds lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. Eerste steun wacht nog rond 763 punten, maar ook een daling richting de dieptepunten van de coronacrisis rond 542 punten is mogelijk.

AScX-index

De AScX-index, waarin 25 smallcap-aandelen zijn opgenomen, begint steeds verder te verzwakken. De index wist het neutrale koersverloop vanaf begin dit jaar lang vol te houden, maar heeft de afgelopen weken het hoofd moeten buigen voor toenemende verkoopdruk.

De AScX is door de onderzijde van de neutrale bandbreedte gezakt en heeft hiermee een dalende trend ingezet. Eerste steun ligt nu in de zone rond 1.100 punten, maar als dit niveau sneuvelt, zal er ruimte vrijkomen voor een daling richting 868 punten of lager.