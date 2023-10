IEX BeleggersPodcast: ASR, Ebusco en kansrijke obligaties

De AEX trekt zich weinig aan van de oorlog in Israël. De hoofdindex wint deze week ruim 1,4% en dat hadden maandagochtend weinig mensen voor mogelijk gehouden. In deze aflevering van de IEX BeleggersPodcast leggen we uit waarom oorlogen in de regel weinig beursimpact hebben.

Het is een speciale uitzending, want Erik Mauritz is te gast. Hij is Senior Advisor bij Trade Republic. De Duitse broker is deze week de sponsor van onze podcast. Namens IEX veel dank daarvoor.

Met Erik gaan we uitgebreid in op de vraag of het een interessant moment is om in obligaties te beleggen. Het ging onder andere over de Oostenrijkse 100-jaarlening die in 2020 werd uitgegeven tegen een rente van nog geen 0,9% per jaar. Inmiddels staat de koers van deze obligatie 63% onder het uitgifteniveau.

Het laat zien hoe risicovol een langlopende obligatie is. Anderzijds biedt het volatiele koersverloop ook kansen. Wie rekent op een rentedaling heeft op het huidige koersniveau immers een interessant instapmoment.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Fed-leden zijn het niet met elkaar eens: gaat de beleidsrente omhoog of omlaag?

De teleurstellende IPO van Birkenstock

Arend Jan noemt overnamekandidaten in het Belgische zakenblad De Tijd

De cijfers van TomTom zijn redelijk in de prik, maar de koers gaat hard onderuit. Terecht?

ASR en de potentiële schadeclaims die de verzekeraar te wachten staan. Is de beleggingscase gewijzigd?

Ebusco

Onze favoriete turnaroundkandidaten

Pharming

Flow Traders

Shell

Wolters Kluwer

De versnelde ronde: zakenbank Jefferies waarschuwt voor lagere marges voor Ahold. Reden tot zorg?

Kiek op de grafiek: De Nasdaq Composite

Kiek op de Grafiek: Nasdaq Composite

Het negatieve sentiment van de laatste maanden heeft veel technische plaatjes onder druk gezet, waarbij in meerdere gevallen zelfs al flinke verzwakkingen zijn opgetreden. De Amerikaanse technologiesector lijkt de dans vooralsnog echter te ontspringen, want het technisch beeld van de Nasdaq Composite index oogt nog prima.

Deze technologie-gedreven index, aangevoerd door Big Tech, heeft in de recente correctie een mogelijke hogere koersbodem gevormd boven de voorliggende koerstop en boven de 200-dagenlijn.

Wanneer de correctieve fase wordt afgebroken, zal het technisch plaatje verder opklaren en kan de stijgende fase worden voortgezet richting de oude hoogtepunten van 2021.