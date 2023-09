Zijn zonnepanelen nog aantrekkelijk?

Ik heb zelf pech dat mijn beide daken in vrijwel volledige schaduw vallen van (gemeente) bomen. Opmerkelijk genoeg schijnen er dus 1 miljoen huizen te zijn die met het zelfde probleem zitten. of schaduw, of daken die technische geen pannelen ondersteunen of bv in de schaduw liggen van andere gebouwen.

Wij zijn overgelaten aan ons lot. We worden gedwongen om straks ook maar warmtepompen of hybride cv's aan te schaffen terwijl wij zelf geen electriciteit kunnen opwekken. Dus die investeringen gaan wij nooit eruit halen als de electriciteits prijs boven de 10cent a 15 per Kwh blijft.