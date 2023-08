Beleggers blijven goedgemutst, AEX opent licht hoger

Wall Street boekte gisteren een aardige winst en beleggers lijken voor te sorteren op een hervatting van de rebound na wat toch - opnieuw - een lastige maand bleek. Augustus behoort statistisch gezien niet tot de beste maanden.

Als we kijken naar de openingsindicaties: opnieuw een plusje. De AEX stevent af op een circa 0,3% hogere opening.

De Europese futures noteren ligt in de plus, Londen zal een inhaalslag maken

De Amerikaanse futures kleuren voorzichtig groen

In Azië blijft het sentiment goed en werden er opnieuw winsten geboekt

De verdere stand van zaken:

De VIX hervat zijn dalende traject

Goud blijft stabiel ondanks fanmail van Morgan Stanley

De olieprijs beweegt amper, de gasprijs schoot gisteren wel 10% omhoog

De euro/dollar blijft zo rond de 1,08 hangen

De cijfers van verzekeraar NN Group zien er op het eerste gezicht niet slecht uit, met vooral een flinke kapitaalaanwas. De solvabiliteit steeg weer tot boven de 200% en het interim-dividend wordt verhoogd naar €1,12 per aandeel:



Bron: NN Group

En ook waterspecialist NX Filtration kwam met halfjaarcijfers door:



Bron: NX Filtration

De agenda is vandaag behoorlijk goed gevuld, in tegenstelling tot gisteren. Beleggers krijgen nog halfjaarcijfers van onder andere verzekeraar NN Group, HAL en het op de lokale makrt genoteerde Brill (een wetenschappelijke uitgeverij). Let op: Aegon en Wolters Kluwer noteren ex-dividend.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:30 Meer operationele kosten voor NX Filtration

07:41 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Alfen

07:43 Kapitaalaanwas NN Group flink hoger dan voorzien

07:55 Drie nieuwe orders voor Ebusco

08:00 AEX start handelsdag vermoedelijk weer hoger

08:04 Duitse consument negatiever gestemd dan verwacht

De AFM meldt deze shorts:

De agenda

00:00 HAL - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Brill - Halfjaarcijfers

00:00 NX Filtration - Halfjaarcijfers

07:00 NN Group - Halfjaarcijfers

08:00 Consumentenvertrouwen - September (Dld)

09:00 Aegon - Ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer - Ex-dividend

13:00 Best Buy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Augustus (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers tweede kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Zou de Fed dan toch....

The 3-Month Treasury Bill Yield has moved up to 5.61%, its highest level since January 2001. The market is now pricing in a 60% probability of another Fed rate hike (to 5.50-5.75%) at the November FOMC meeting. pic.twitter.com/lNXQSKlz2d — Charlie Bilello (@charliebilello) August 28, 2023



Nvidia wordt.... goedkoper

Nvidia's forward PE ratio tumbles to lowest in eight months https://t.co/JH7KU0n6ms pic.twitter.com/02hua59zhi — Reuters (@Reuters) August 28, 2023



Morgan Stanley is gecharmeerd van goud:

‘We are buyers of gold on weakness’: Yellow metal appears resilient after surge in real rates, says Morgan Stanley https://t.co/EkOSALJoyQ — MarketWatch (@MarketWatch) August 28, 2023



Handelsvolumes bitcoin drogen op:

Bitcoin trading volume is at its lowest in more than four years https://t.co/vCshqfxTu3 — CNBC (@CNBC) August 28, 2023



AMC is het weer compleet kwijt:

The 2,850% gain in $AMC shares during the 2021 meme stock mania has been completely erased after a 98% decline. The weighing machine always wins out in the end. pic.twitter.com/HSk80Bc3O2 — Charlie Bilello (@charliebilello) August 28, 2023



Liquiditeit doet ertoe:

Keep in mind: Liquidity matters! pic.twitter.com/Umk4CilqDY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 28, 2023



Chinese consument aarzelt om te shoppen, want deflatie: